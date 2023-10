Ngượng đỏ mặt người đẹp cố tình bung cúc lộ vòng một hớ hênh

Những ngày gần đây, hình ảnh hot girl Ployly Hitsi diện đồ hở hang, cố tình bung cúc áo, để lộ vòng một lấp ló gây được sự chú ý lớn. (Nguồn ảnh: IG) Dù đã lên tiếng giải thích rằng bộ đồ của cô nàng mô phỏng theo trang phục của Luffy - nhân vật chính trong bộ truyện tranh nổi tiếng thế giới One Piece, song Ployly Hitsi vẫn bị chỉ trích là "câu like rẻ tiền". Ployly Hitsi sau đó cũng phân trần rằng cô nàng chỉ muốn có một lễ Halloween đáng nhớ, nào ngờ lại bị chỉ trích dữ dội. Theo tìm hiểu, Ployly Hitsi là một trong những hot girl mới nổi ở Thái Lan. Cô nàng sở hữu gương mặt xinh đẹp tự nhiên, làn da trắng hồng mịn màng và dáng vóc săn chắc gợi cảm. Trước đây, Ployly Hitsi nổi tiếng với sự gợi cảm mà không phản cảm của mình. Có lẽ cũng vì vậy mà trong lần xuất hiện hớ hênh, thiếu vải này, Ployly Hitsi vấp phải sự phản đối, đặc biệt là từ fan hâm mộ trung thành của cô nàng. Một số người cho rằng Ployly Hitsi đang đánh mất "chất riêng" bởi cô nàng vốn dĩ rất được ưa thích nhờ những hình ảnh gợi cảm vừa phải, tràn đầy năng lượng tích cực. Cô nàng thường xuất hiện trong những bộ đồ tập bó sát khoe dáng vóc đáng tự hào của mình. Ployly Hitsi thu hút mọi người nhờ nét xinh đẹp tự nhiên, khỏe khoắn. Các fan hâm mộ hi vọng cô nàng sớm trở lại hình ảnh gợi cảm vừa phải trước đây, không chạy theo mốt hở bạo để gây sốc, kiếm sự chú ý tạm thời. >>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bị đồn “lộ clip nóng”, “hot girl hàng không” nói gì?

