Ngượng đỏ mặt hot girl xinh đẹp diện nội y hớ hênh đi chợ

Mới đây, những hình ảnh hot girl xinh đẹp Trương Hi Hi đi chợ đêm được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. (Nguồn ảnh: IG) Trong loạt hình ảnh này, hot girl Trương Hi Hi chỉ diện độc một chiếc váy xếp ly màu xám, phối với một chiếc áo nội y ren lưới. Hình ảnh này của hot girl khiến nhiều người không khỏi ái ngại, cho rằng Trương Hi Hi thực sự bất chấp tất cả để kéo nhiệt. Trước đó, cô nàng cũng khoe ảnh diện đồ gợi cảm, tạo dáng bên tiệc nướng trên sân thượng. Trong những hình ảnh này, hot girl gợi cảm diện đồ hoá trang, biến thành nàng thỏ Playboy, khiến nhiều người không khỏi choáng váng. Đa số mọi người đều không hiểu concept ảnh này của Trương Hi Hi là gì hay cô nàng chỉ đơn thuần muốn mặc hở để gây sự chú ý. Theo tìm hiểu, Trương Hi Hi nổi tiếng là một trong những hot girl, người mẫu sở hữu khuôn mặt xinh đẹp như búp bê và thân hình nóng bỏng, gợi cảm. Tuy vậy, Trương Hi Hi lại liên tục bị chỉ trích vì ăn mặc quá hở hang, thiếu vải khi xuất hiện tại nơi công cộng đông người như tàu điện ngầm, quán cà phê, chợ đêm... Song, hết lần này đến lần khác, Trương Hi Hi vẫn không thay đổi gu thời trang của mình, lần nào xuất hiện cũng gây xôn xao bởi trang phục quá phản cảm, lố lăng. Cô nàng được biết đến với phong cách hở cực bạo, khiến nhiều mỹ nhân gợi cảm khác còn phải ái ngại thay. Trương Hi Hi cho biết, cô chỉ ưa thích phong cách gợi cảm và vô cùng tự tin với vẻ đẹp hình thể của mình, không vi phạm pháp luật. >>> Mời quý độc giả xem thêm video: Nhan sắc quyến rũ của cô nàng từng được gọi là “hot girl ảnh thẻ”

