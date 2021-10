Ngọc Trinh dùng vòng cổ thay nội y: Học theo thế nào không “lộ hàng“?

Trên trang cá nhân hơn 5,7 triệu lượt theo dõi của mình, Ngọc Trinh liên tục khiến người quan tâm đứng ngồi không yên khi dùng vòng cổ thay nội y. Sự sáng tạo trong trang phục, phô diễn vẻ sexy “ná thở” của người đẹp Trà Vinh thu hút lượng tương tác lớn. Ảnh: Instagram nhân vật Bên cạnh những comment khen ngợi hình thể đẹp như tạc, nhiều người tinh ý phát hiện “nữ hoàng nội y” để lộ miếng dán ngực silicon màu hồng sau lớp phụ kiện nửa kín nửa hở. Ảnh: Instagram nhân vật Thường xuyên ăn mặc táo bạo, Ngọc Trinh vẫn không tránh khỏi những lần mắc lỗi trang phục kiểu vừa hở vừa “hớ” như vậy. Ảnh: Instagram nhân vật Thực tế, ý tưởng dùng trang sức thay nội y không mới. Trước đó, Bella Hadid từng chiếm trọn sự chú ý khi diện bộ đầm đen đến từ bộ sưu tập Schiaparelli Haute Couture Thu-Đông 2021/22, do Daniel Roseberry thiết kế. Ảnh: Vouge Điểm nhấn của outfit là phần vòng cổ bằng vàng có hình dạng của lá phổi giúp siêu mẫu khoe vẻ đẹp sexy, vừa khơi gợi trí tưởng tượng. Làm được điều này chính nhờ sự sáng tạo, tinh tế trong phối đồ. Ảnh: Vouge Bản thân Ngọc Trinh cũng từng nhiều lần dùng phụ kiện che chắn cơ thể, song hầu hết đều nhận về những ý kiến trái chiều. Ảnh: Instagram nhân vật Để mặc đẹp mà không “lộ hàng”, chị em nên cân nhắc. Cách mặc này mang lại vẻ gợi cảm ít trang phục nào sánh kịp song chỉ hợp với những người có thân hình thanh mảnh, vòng 1 săn chắc. Ảnh: Instagram nhân vật Sở hữu thân hình “phì nhiêu” hay vòng 1 xập xệ, bạn nên tránh xa phong cách dùng vòng cổ thay nội y. Cách mặc như vậy sẽ âm thầm “tố” điểm yếu ngoại hình của bạn với những người xung quanh. Ảnh: Instagram nhân vật Thêm nữa, lựa chọn miếng dán ngực phù hợp cũng rất quan trọng khi dùng trang sức làm nội y. Do trang sức chủ yếu được kết bằng những chi tiết kim loại, đá quý hoặc ngọc trai nên khả năng che chắn không thể so sánh với các loại vải thông thường. Để không lộ liễu, bạn nên tận dụng những miếng dán che ngực silicon màu nude, tương đồng với tông da để không thu hút sự chú ý. Ảnh minh họa Chị em cũng có thể tham khảo dùng băng dính thời trang trong suốt. Chúng được làm từ chất liệu lụa mềm, an toàn, không gây kích ứng và có thể cố định trang phục với cơ thể, tránh được những phút “lộ hàng” đáng tiếc. Ảnh minh họa Việc lựa chọn trang sức cũng cần hết sức thận trọng. Chị em nên chọn phụ kiện có độ phủ lớn, tránh những khoảng hở “toang” lộ gần hết bầu ngực. Ảnh: Instagram nhân vật Thực vậy, chọn phụ kiện không có khả năng che chắn, bạn có thể sẽ rơi vào sự cố trang phục thay vì phô diễn vẻ sexy như mong đợi. Bên cạnh đó, chúng sẽ khiến bạn cảm thấy bất tiện trong những hoạt động của mình. Ảnh: Instagram nhân vật

