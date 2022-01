Mua hướng dương dịp Tết, thấy loại này nên tránh xa kẻo hại thân

Hạt hướng dương có vị bùi béo rất hấp dẫn. Không những vậy, loại hạt này còn có lợi cho sức khỏe nhờ chứa lượng magie, canxi dồi dào, góp phần xây dựng cấu trúc xương chắc khỏe. (Ảnh minh họa) Hướng dương còn chứa vitamin E, beta carotene rất có lợi trong việc ngăn ngừa lão hóa da. Ăn hướng dương có thể làm dịu những triệu chứng của viêm khớp, hen suyễn và viêm khớp dạng thấp. Đặc biệt, các axit béo trong hạt tạo ra collagen và elastin, có tác dụng kháng khuẩn, giúp da luôn mịn màng và tươi sáng. Mỗi ngày một người nên ăn 28g hướng dương để nhận về những lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Vậy nhưng, có 3 loại hướng dương không nên ăn nhiều bởi không tốt cho sức khỏe. 1. Hướng dương tẩm nhiều gia vị: Ngoài kiểu hướng dương truyền thống, nhiều cơ sở tẩm vị mặn, rang bơ, caramen để hút khách. Người dùng cho biết họ thích cảm giác mặn mặn, ngọt ngọt của loại hướng dương này, dù giá đắt hơn song vẫn ưu tiên chọn mua để dùng Tết. Vậy nhưng, hướng dương tẩm ướp không nên ăn quá nhiều. Việc ăn nhiều đồ ngọt hay đồ mặn đều không tốt cho sức khỏe. Chưa kể, nhiều cơ sở còn lạm dụng hương liệu trôi nổi, không đảm bảo cho sức khỏe người dùng. Bên cạnh hướng dương tẩm ướp gia vị, hướng dương tẩy trắng cũng không nên ăn nhiều. Bình thường, vỏ hướng dương có màu đen bóng kết hợp sọc trắng. Để loại bỏ lớp màu này, người ta phải nhờ đến chất tẩy màu. Sẽ rất nguy hại nếu chất tẩy chứa thành phần không được phép sử dụng cho thực phẩm. 2. Hướng dương bị mốc: Hướng dương là loại hạt rất dễ bị mốc. Nhiều người tiếc không bỏ, cố tận dụng phần nhân chưa bị nấm. Thực tế, bào tử nấm rất nhỏ, đôi khi không thể phát hiện bằng mắt thường. Khi phần vỏ bị mốc, rất có thể phần nhân cũng đã bị nhiễm nấm. Hướng dương khi mốc chứa thành phần aflatoxin. Được biết, aflatoxin (AFT) là độc tố vòng difuran được tạo ra bởi một số chủng như Aspergillus flavus và Aspergillus parasiticus. Năm 1993, Viện Nghiên cứu Ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân loại aflatoxin là chất gây ung thư tự nhiên, có độc tính cao, cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần tiêu thụ 1mg aflatoxin có thể làm tăng nguy cơ ung thư, trường hợp tiêu thụ hơn 20mg có thể dẫn tới tử vong. Độc tính của aflatoxin mạnh gấp 10 lần so với loại thuốc độc nổi tiếng kali xyanua. Thậm chí, các nhà khoa học công nhận aflatoxin độc hơn nọc độc của rắn hổ mang; độc hơn 28-33 lần so với các loại thuốc trừ sâu 1605 và 1059. 3. Hướng dương có vị đắng: Khi mua hướng dương dịp Tết, nếu thử thấy nhiều hạt có vị đắng thì tốt nhất không mua. Bình thường, hướng dương có vị bùi, xuất hiện vị đắng chứng tỏ chúng bị nấm, không thể ăn được. Khi để cùng nhau, nấm mốc có thể lây từ hạt này sang các hạt khác mà bạn chưa phát hiện ra.

Hạt hướng dương có vị bùi béo rất hấp dẫn. Không những vậy, loại hạt này còn có lợi cho sức khỏe nhờ chứa lượng magie, canxi dồi dào, góp phần xây dựng cấu trúc xương chắc khỏe. (Ảnh minh họa) Hướng dương còn chứa vitamin E, beta carotene rất có lợi trong việc ngăn ngừa lão hóa da. Ăn hướng dương có thể làm dịu những triệu chứng của viêm khớp, hen suyễn và viêm khớp dạng thấp. Đặc biệt, các axit béo trong hạt tạo ra collagen và elastin, có tác dụng kháng khuẩn, giúp da luôn mịn màng và tươi sáng. Mỗi ngày một người nên ăn 28g hướng dương để nhận về những lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Vậy nhưng, có 3 loại hướng dương không nên ăn nhiều bởi không tốt cho sức khỏe. 1. Hướng dương tẩm nhiều gia vị: Ngoài kiểu hướng dương truyền thống, nhiều cơ sở tẩm vị mặn, rang bơ, caramen để hút khách. Người dùng cho biết họ thích cảm giác mặn mặn, ngọt ngọt của loại hướng dương này, dù giá đắt hơn song vẫn ưu tiên chọn mua để dùng Tết. Vậy nhưng, hướng dương tẩm ướp không nên ăn quá nhiều. Việc ăn nhiều đồ ngọt hay đồ mặn đều không tốt cho sức khỏe. Chưa kể, nhiều cơ sở còn lạm dụng hương liệu trôi nổi, không đảm bảo cho sức khỏe người dùng. Bên cạnh hướng dương tẩm ướp gia vị , hướng dương tẩy trắng cũng không nên ăn nhiều. Bình thường, vỏ hướng dương có màu đen bóng kết hợp sọc trắng. Để loại bỏ lớp màu này, người ta phải nhờ đến chất tẩy màu. Sẽ rất nguy hại nếu chất tẩy chứa thành phần không được phép sử dụng cho thực phẩm. 2. Hướng dương bị mốc: Hướng dương là loại hạt rất dễ bị mốc. Nhiều người tiếc không bỏ, cố tận dụng phần nhân chưa bị nấm. Thực tế, bào tử nấm rất nhỏ, đôi khi không thể phát hiện bằng mắt thường. Khi phần vỏ bị mốc, rất có thể phần nhân cũng đã bị nhiễm nấm. Hướng dương khi mốc chứa thành phần aflatoxin. Được biết, aflatoxin (AFT) là độc tố vòng difuran được tạo ra bởi một số chủng như Aspergillus flavus và Aspergillus parasiticus. Năm 1993, Viện Nghiên cứu Ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân loại aflatoxin là chất gây ung thư tự nhiên, có độc tính cao, cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần tiêu thụ 1mg aflatoxin có thể làm tăng nguy cơ ung thư, trường hợp tiêu thụ hơn 20mg có thể dẫn tới tử vong. Độc tính của aflatoxin mạnh gấp 10 lần so với loại thuốc độc nổi tiếng kali xyanua. Thậm chí, các nhà khoa học công nhận aflatoxin độc hơn nọc độc của rắn hổ mang; độc hơn 28-33 lần so với các loại thuốc trừ sâu 1605 và 1059. 3. Hướng dương có vị đắng: Khi mua hướng dương dịp Tết, nếu thử thấy nhiều hạt có vị đắng thì tốt nhất không mua. Bình thường, hướng dương có vị bùi, xuất hiện vị đắng chứng tỏ chúng bị nấm, không thể ăn được. Khi để cùng nhau, nấm mốc có thể lây từ hạt này sang các hạt khác mà bạn chưa phát hiện ra.

Mời độc giả xem thêm video: 82 người tại Phú Yên ngộ độc thực phẩm (Nguồn video: THĐT)