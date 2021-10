Mốt áo lộ khe ngực của loạt mỹ nhân “đốt mắt” người nhìn

Áo đan dây khoe ngực sexy không phải là items mới. Tuy nhiên, nhờ lợi thế tôn dáng, giúp phô diễn hình thể nên kể từ khi ra mắt, thiết kế luôn giữ được độ hot. Mẫu áo thường được may theo dáng croptop ôm sát, điểm nhấn là đường dây đan trước ngực. Khi diện, mẫu áo vừa giúp người mặc khoe được đường cong cơ thể với rãnh ngực gợi cảm.

Được biết, kiểu áo đan dây lần đầu xuất hiện trên trang phục đồ bơi. Bằng sự sáng tạo, những nhà thiết kế đã đưa chi tiết này ứng dụng vào các trang phục. Ảnh: Rebecca Liu Instagram. Do phần dây trước ngực có thể điều chỉnh được nên chiếc áo thích hợp với nhiều người dù vòng ngực căng đầy hay khiêm tốn. Đây chính là một trong những lý do áo đan dây ngực được các idol Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc tích cực lăng xê. Ảnh: hiitsmyxm Instagram Nhiều màn lên đồ nhận được lời khen hết lời nhờ tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Bên cạnh đó, không ít cô gái mặc áo đan dây khoe rãnh ngực nhận về ý kiến chỉ trích, bị cho là cố tình khoe thân gây phản cảm.Áo đan dây trước ngực được may theo xu hướng thời trang sideboob, underboob. Xu hướng này gồm những thiết kế để lộ phần dọc cạnh bầu ngực, chân ngực cho phép khoe khéo vòng 1 căng tràn, hấp dẫn, được nhiều chị em đón nhận. Có thể nói, không phải cứ có khuôn ngực đẹp là mặc gì cũng xinh. Sự tinh tế trong phối đồ mới là yếu tố quyết định gợi cảm hay phản cảm. Ảnh: Nrubrun Để “an toàn”, tránh bị “ném đá”, chị em có khuôn ngực quá to không nên mặc sideboob và underboob. Vòng 1 lớn khiến bộ váy mất đi sự tinh tế, duyên dáng, còn ngực quá nhỏ lại không đủ sự hấp dẫn. Ảnh: Nrubrun Nếu mặc, chị em nên điều chỉnh phần dây sao cho chỉ để lộ 1/3 khuôn ngực. Ảnh: Nrubrun Mẫu áo phù hợp với người có vòng 1 săn chắc, không chảy xệ. Dù vậy, bạn gái cũng nên tiết chế khoảng hở để không sa đà vào khoe da thịt phản cảm.

Mời độc giả xem thêm video: Xu hướng thời trang mùa hè 2018 (Nguồn video: THĐT)

