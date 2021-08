Món ăn khoái khẩu của người Việt nhưng cực kỳ hại sức khỏe

Dưa cải muối là một món ăn quen thuộc mà hầu như người Việt nào cũng thích ăn. Món này được chế biến bằng nguyên liệu chính là rau cải nhằm giải ngấy cho những món quá nhiều dầu mỡ. Dưa cải muối, cũng là một trong những loại thực phẩm lên men phổ biến, đã được chứng minh là có lợi ích phòng chống ung thư. Dưa chua lên men cũng chứa nhiều vi khuẩn có lợi được gọi là probiotics, rất tốt cho sức khỏe đường ruột. Thế nhưng, đây lại là một món ăn cực độc cho sức khỏe của bạn nếu ăn quá nhiều. Theo nhiều nghiên cứu, trong dưa cải muối có một lượng hợp chất nitroso nhất định có thể gây ung thư gan cũng như nhiều tổn hại khác đến sức khỏe người dùng. Nếu trước khi muối dưa, rau không “xử lý” bằng cách phơi nắng hoặc rửa bằng nước nóng khi muối sẽ sản sinh ra một hàm lượng chất nitroso nhất định. Nạp quá nhiều chất nitroso vào cơ thể sẽ khiến gan phải thường xuyên phải thải độc chất này, tác động xấu đến gan, gây viêm gan, xơ gan, thậm chí ung thư gan. Hơn nữa, món ăn này cũng sẽ chứa rất nhiều vi khuẩn có hại cho sức khỏe nếu không bảo quản kĩ và để lên men chua quá lâu. Việc ăn dưa cải muối không đúng cách có thể gây bệnh. Chẳng hạn, khi ăn dưa, cà muối xổi (muối và ăn ngay trong thời gian ngắn) hoặc để dưa, cà muối bị khú (quá mặn hay thời gian để bị lâu khiến dưa, cà quá chua, thâm đen, đổi màu) trong thời gian dài dễ gây nguy cơ ung thư dạ dày. Mặt khác, không nên muối quá mặn, bởi lẽ dưa, cà muối “cõng” 1 lượng muối lớn và với việc ăn quá mặn sẽ gây hại cho thận, tim; đồng thời dễ dẫn đến tăng huyết áp. Theo lời khuyên của bác sĩ, cách tốt nhất để bảo đảm an toàn sức khỏe là không nên ăn quá nhiều dưa, cà muối. Mỗi người chỉ nên ăn khoảng 50gr dưa muối và ăn 2-3 lần/tuần. Đặc biệt, không ăn dưa, cà muối khi đói. Với những người bị bệnh tim, cao huyết áp, bệnh thận, bệnh đường tiêu hóa, viêm loét dạ dày, xơ gan cổ trướng, phụ nữ có thai, người già và trẻ em nên hạn chế sử dụng dưa, cà muối. Về cơ bản, dưa cải muối vẫn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nếu ăn điều độ và thực hiện các công đoạn giảm mặn và chua trước khi ăn. Do đó, trước khi ăn, bạn nên rửa nhiều lần, vắt sạch dưa để giảm độ mặn và độ chua của dưa muối. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video "Lâm Khánh Chi vào bếp nấu ăn cho chồng con". Nguồn FBNV.

