Mẹo để rau ngót 10 ngày vẫn tươi, giữ nguyên dưỡng chất

Giá trị dinh dưỡng của rau ngót



Rau ngót có chứa nhiều dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Loại rau này cũng cung cấp chất xơ quý, tốt cho tiêu hóa, chống táo bón và phòng xơ vữa động mạch. Lượng protid trong rau ngót rất đáng kể, có thể lên tới 5,3/100g.

Ngoài ra, rau ngót còn chứa nhiều canxi, sắt 2,7mg, magie 123mg, mangan 2400mg, phospho 65mg, kali 457mg, natri 25mg, kẽm 0,94mg, đồng 190μg. Hàm lượng vitamin A, vitamin C trong rau ngót cao hơn hẳn so với bưởi, chanh, cam,… Vì vậy ăn rau ngót thường xuyên sẽ rất tốt. Có nhiều cách chế biến rau ngót như rau ngót luộc, nấu canh tôm thịt, hay cho vào mì tôm...

Rau ngót có nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho cơ thể.

Tuy nhiên, nếu mua nhiều hoặc được cho nhiều mà bạn không biết cách bảo quản thì rau sẽ héo rất nhanh. Vậy nên bạn hãy tham khảo cách bảo quản rau ngót dưới đây, nó có thể giúp bạn giữ rau tươi lên tới 1-2 tuần .



Cắm vào nước

Nhiều chị em nội trợ chia sẻ kinh nghiệm cắm rau vào nước giúp rau tươi lâu. Cụ thể, rau ngót sau khi mua về nhặt bỏ hết lá vàng úa, lá dập già. Chiều cao của nước khoảng 1 đốt ngón tay.

1 tuần bạn thay nước 2 lần, để ở nơi mát mẻ. Mỗi lần thay nước thì bỏ những lá hỏng bên dưới đi. Cách này sẽ giúp rau ngót tươi nguyên sau 2 tuần.

Bảo quản rau ngót trong tủ lạnh

Bảo quản rau trong tủ lạnh có lẽ là cách ai cũng biết. Tuy nhiên, nếu cứ để nguyên túi rau ngót và cho rau vào tủ lạnh thì rau cũng rất nhanh héo. Chỉ được khoảng 2-3 ngày là rau bắt đầu rụng lá, khi nấu rau sẽ rất dai, kém ngon.

Trước khi cho rau vào tủ lạnh, tốt hơn là bạn hãy tiến hành tuốt sạch lá ra, nhặt hết những lá vàng, già. Bạn lưu ý không được làm rau bị ướt. Nguyên nhân là do hầu hết các loại rau lá đều đã có 1 lớp bảo vệ tự nhiên nếu chúng ta rửa sạch lớp màng bảo vệ này thì rau sẽ nhanh thối hỏng. Thêm nữa, độ ẩm do nước để lại cũng làm rau dễ nát, hỏng hơn.

Bạn lưu ý, vitamin C sẽ bị mất khi rau ngót bị dập nát. Vì vậy, lúc bảo quản bạn không nên để rau bị dập (đây cũng là nguyên nhân không nên rửa rau trước khi bảo quản) và nấu xong thì nên ăn ngay để bảo toàn lượng vitamin C có trong rau nhé!

Bên cạnh đó bạn cũng nên điều chỉnh nhiệt độ lạnh thích hợp cho rau tươi lâu. 1-4 độ C là nhiệt độ thích hợp và lý tưởng nhất để bảo quản rau. Nếu nhiệt độ tủ lạnh trên 4 độ C sẽ khiến rau nhanh héo thậm chí nhiễm khuẩn. Ngược lại rau quả sẽ đóng băng, nhanh hỏng và mất hết các chất dinh dưỡng nếu bảo quản rau ở nhiệt độ quá lạnh, dưới 1 độ C.