Mặc váy co giãn, gái xinh tưởng kín hóa ra hở tứ bề

Nhiều người nhầm tưởng, cứ diện váy áo một cách kín đáo là ổn, không gây ra những tình huống kém duyên. Thế nhưng, nhiều chị em trở thành tâm điểm đám đông bất đắc dĩ vì các chi tiết tưởng rất nhỏ. Mặc chiếc váy dáng dài không hề cắt xẻ, cô gái này còn cẩn trọng chọn thiết kế dài tay để dạo phố. Vậy nhưng, chất liệu co giãn kết hợp với vòng 1 ngoại cỡ khiến cô để lộ màu nội y nổi bật giữa nền đen. Không mặc chất liệu xuyên thấu, vậy nhưng mỹ nhân này như phơi bày toàn bộ cơ thể sau chiếc váy đen chất liệu len tăm. Một người đẹp khác cũng gặp sự cố tương tự khi lựa chọn mẫu váy bodycon. Về tổng thể, bộ đồ nuông chiều đường cong mỹ miều nhưng lại mất điểm vì co giãn quá đà ở vòng 3. Thả dáng trong bộ đầm đen kín đáo, vậy nhưng sự phản quang của ánh sáng khiến cho bộ trang phục không được chỉn chu. Ngay cả khi chọn nội y tiệp màu váy áo, cô gái vẫn khiến người đi đường nhoài người quan sát. Trái ngược với trường hợp trên, cô gái này không chỉ mặc váy co giãn dễ lộ da thịt mà còn chọn màu nội y không phù hợp. Thay vì chọn loại tông màu tiệp với màu da hoặc váy áo thì cô lại chọn gam màu đen rất dễ nhận biết. Không hề mặc hở xuống phố, cô gái này lựa chọn váy cao cổ, dài tay kết hợp với quần mặc trong. Vậy nhưng điều khiến cô trở nên “không giống ai” đó là chất liệu quá mỏng, khiến cô như chỉ mặc nội y. Thời gian gần đây, những chiếc đầm bodycon chất liệu len tăm ngày càng được ưu ái. Ưu điểm nổi bật của chúng là khả năng tôn dáng lợi hại, giúp người mặc phô trọn đường cong nóng bỏng. Quyến rũ là vậy nhưng chất liệu vải không đủ dày, lại bó chặt khiến chúng không thể che chắn cơ thể. Ngay cả khi chọn màu đen kín đáo, dưới tác động của ánh sáng, chủ nhân bộ đồ vẫn có thể “muối mặt” vì để lộ nội y. Để tránh sự cố trang phục này, bạn nên chọn những thiết kế dày dặn, đủ che chắn để khi giãn cũng không phản cảm. Cùng với đó là chọn nội y cùng màu với trang phục tạo nên sự đồng nhất. Nếu gặp sự cố cũng khó có thể nhận ra. Ảnh: Internet Mời độc giả xem video: Show diễn thời trang của người ngoại cỡ. Nguồn: VTV24

