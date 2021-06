Mặc quần tối giản, cô gái lộ vùng kín gây nhức mắt

Phong cách tối giản ngày càng được ưu ái trong làng thời trang. Những trang phục thiết kế theo phong cách này có sự đơn giản hóa trong thiết kế, đường nét, kiểu dáng hay các chi tiết trang trí. Trang phục tối giản thường không lòe loẹt về màu sắc, sử dụng ít màu sắc. Nó cho phép xóa bỏ sự rườm rà để hướng đến vẻ đẹp thanh lịch, thuần khiết, tinh tế, hiện đại và sang trọng. Lựa chọn phong cách tối giản, cô gái trong hình mặc quần legging chất liệu co giãn, không có họa tiết. Cô kết hợp với áo phông cổ tim màu xám, giày thể thao đen. Không cần cầu kì trang phục, cô nàng khoe được đường cong hấp dẫn trên cơ thể. Quần legging lâu nay vẫn được xem là trang phục “độc quyền” của mùa đông. Thời gian gần đây, ngày càng nhiều legging được may bằng chất liệu mỏng mát thích hợp với mùa hè. Dù rất tôn dáng song không phải ai cũng có màn lên đồ đẹp mắt với quần legging. Không ít trường hợp được dịp "muối mặt" khi diện mẫu quần này xuống phố. Một trong những sự cố trang phục thường thấy nhất là để lộ vùng kín. Nguyên nhân bởi độ ôm sát của những chiếc quần khiến vùng nhạy cảm dễ bị “lộ thiên”. Lỗi phổ biến khác là người mặc để lộ viền nội y. Sẽ là “cơn ác mộng” khi phần nội y bên trong khác màu với legging. Chất liệu quần quá mỏng cũng khiến người mặc dễ gặp sự cố khi vận động. Đặc biệt, trang phục mùa hè thường được rút ngắn về độ dài, khó có thể che chắn vùng mông. Mẫu quần legging nổi viền này cũng khiến người mặc thu hút sự chú ý vào vùng nhạy cảm hơn so với bình thường. Để xử lý lỗi lộ vùng kín khi mặc legging bó sát, chị em nên cẩn trọng với việc chọn size để vừa vặn. Không nên cố mặc những chiếc quần quá chật để rơi vào tình huống hớ hênh. Nếu lỡ mua phải chiếc quần không chuẩn size thì có thể khắc phục bằng cách buộc áo ngang eo, trông bạn sẽ vừa ngầu, vừa phong cách mà không lo chuyện lộ liễu. Dù là mùa hè, chị em nên chọn chất liệu dày thay vì mỏng tang ở chốn đông người. Chú ý không nên kéo cạp quần cao khi mặc chật. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Show diễn thời trang của người ngoại cỡ. Nguồn: VTV24.

