Loại rau hoang dã thơm ngon, nhiều công dụng tuyệt vời

Rau nhái là loài thực vật thuộc Chi cúc tây có hoa màu hồng, mỗi hoa có 5-10 quả, lá kép 3 lần, mọc so le, gốc cuống phát triển thành bẹ. Ảnh Internet Đây là loài cây thân thảo thường mọc hoang theo bờ ruộng, trên vườn đất ẩm, trên nương, rẫy… Ảnh Internet Lá rau nhái dù non hay già đều mềm và ăn sống được với hương vị giống mùi quả xoài nên rất được yêu thích. Ảnh Internet Rau nhái rất đa dạng chủng loại. Nhưng trong đó, rau nhái rừng hay rau nhái hoang là loại rau có ý nghĩa lớn đối với sức khỏe con người. Ảnh Interenet Hỗ trợ điều trị tiểu đường: Nồng độ các chất chống oxy hóa và polyphenol có trong loại rau rừng này rất cao. Đây là các hợp chất có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chữa trị tiểu đường hiệu quả. Ảnh Internet Chống lão hóa: Về mặt dinh dưỡng, rau nhái có chứa hơn 20 hợp chất chống oxy hóa. Đây là những hợp chất cần thiết cho việc ngăn ngừa lão hóa, níu kéo tuổi xuân của hội chị em. Chiết xuất từ rau nhái sẽ là một nguồn dưỡng chất tuyệt vời để bạn bảo vệ làn da và sắc đẹp. Ngoài ra, trong 100g rau nhái có chứa đến 2.4g vitamin C. Đây là chất có tác dụng chống oxy hóa hiệu quả và được dùng nhiều trong công nghệ mỹ phẩm, làm đẹp. Ảnh Internet Ngăn ngừa loãng xương: Rau nhái rất giàu vitamin. Cứ 500mg tinh chất rau nhái sẽ có tác dụng điều trị, ngăn ngừa loãng xương hiệu quả. Một số nơi còn kết hợp tinh chất này với vitamin E và canxi để tăng hiệu quả chữa trị. Trong đó, người già và phụ nữ mãn kinh là nhóm đối tượng thường dễ mắc bệnh loãng xương. Vì vậy, các chuyên gia luôn khuyến cáo họ nên sử dụng rau nhái thường xuyên để ngăn ngừa bệnh hiệu quả. Ảnh Internet

