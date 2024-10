Loại rau cực giàu canxi, tốt cho sức khỏe xương khớp

Rau diếp thơm là nguồn cung cấp canxi dồi dào. Trung bình cứ 100g rau diếp thơm có hàm lượng canxi lên đến 70 miligam. Ảnh minh họa Bên cạnh đó, loại rau này còn giúp bổ sung nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể như: Vitamin A, vitamin B1, vitamin B2,... Không chỉ giàu vitamin, rau diếp thơm còn có chứa một nguồn khoáng chất phong phú như: Canxi, sắt, magie, kali, mangan, đồng, protein, beta-carotene,... Ảnh minh họa Cách chế biến rau diếp cũng rất đa dạng, từ ăn sống đến nấu chín cùng với nhiều nguyên liệu như: Salad, bánh mì kẹp, nấu canh, làm rau lẩu,... Ảnh minh họa Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo rằng bạn nên tiêu thụ rau diếp thơm thường xuyên trong các bữa ăn. Điều này xuất phát từ những lợi ích đặc trưng của rau diếp thơm đối với sức khỏe. Ảnh minh họa Hỗ trợ giảm cân: 100g rau diếp thơm chỉ chứa 15 calo. Hàm lượng calo thấp cùng với chất xơ dồi dào giúp bạn nhanh no, làm giảm cảm giác thèm ăn. Nhờ thế, hỗ trợ quá trình giảm cân, kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Ảnh minh họa Ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng: Trong rau diếp thơm có chất zeaxanthin, là hợp chất có đặc tính chống oxy hóa cao. Nó tham gia trực tiếp vào quá trình bảo vệ thị lực khỏi sự lão hóa của tuổi tác. Nhờ đó, làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng cũng như bệnh đục thủy tinh thể ở người cao tuổi. Đặc biệt, loại chất này không thể tự sản sinh mà cần phải bổ sung qua nguồn thức ăn tiêu thụ hàng ngày. Ảnh minh họa Nhuận tràng, điều trị táo bón, thanh nhiệt: rau diếp thơm chứa nhiều nước, chất xơ, các loại vitamin, khoáng chất. Do đó, rau diếp thơm giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Chất xơ tốt cho hệ lợi khuẩn đường ruột, tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa. Ảnh minh họa Cải thiện sức khỏe hệ xương khớp: Vitamin K hỗ trợ rất lớn trong việc củng cố sự chắc khỏe của xương. Nó kích thích cơ thể đẩy nhanh quá trình tích lũy canxi. Từ đó, ngăn chặn các bệnh về xương như: Loãng xương, đau nhức xương khớp,... ở tuổi trung niên và tuổi già. Nhờ có vitamin K, các tế bào thần kinh ở não cũng hạn chế bị tổn thương, giúp bạn tránh xa căn bệnh Alzheimer. Ảnh minh họa Rau diếp thơm tốt cho khả năng sinh sản: Trong rau diếp tươi có chứa folate và lượng vitamin C cao. Folate có tác dụng duy trì sức khỏe của thai nhi trong quá trình mang thai bằng cách giảm các nguy cơ biến chứng. Còn vitamin C có trong rau diếp giúp cải thiện hệ thống miễn dịch và giúp chống lại bệnh nhiễm trùng. Ảnh minh họa Cải thiện miễn dịch: Rau diếp rất giàu vitamin C nên có thể tăng cường sức khỏe của hệ miễn dịch. Rau diếp thơm lại rất lành tính, ít gây dị ứng nên rất phù hợp với những người cần được phục hồi sau phẫu thuật. Ảnh minh họa

