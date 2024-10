Loại quả giàu kali, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa loãng xương

Sung là loại quả có vỏ mỏng màu xanh, chuyển dần sang tím khi quả chín. Hình dáng bên ngoài của quả sung khá giống với hình giọt nước, có kích thước gần bằng ngón tay cái. Bên trong quả có thịt màu hồng, chứa nhiều hạt nhỏ. Ảnh Internet Một quả sung tươi nhỏ (40 gram) chứa 30 calo, 8 g carbs, 1 g chất xơ cùng các chất magie, kali, vitamin B6, vitamin K... Ảnh Internet Quả sung có nhiều lợi ích tiềm năng, bao gồm thúc đẩy sức khỏe hệ tiêu hóa và tim mạch, cùng với khả năng giúp kiểm soát lượng đường trong máu,.. Ảnh minh họa Điều hòa huyết áp: Quả sung rất giàu kali, một loại khoáng chất giúp điều hòa huyết áp. Bổ sung thực phẩm giàu kali giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ tăng huyết áp. Ăn sung hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa: Quả sung là một nguồn chất xơ tuyệt vời, giúp hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên. Đặc tính nhuận tràng tự nhiên của chúng có thể giúp ngăn ngừa táo bón và duy trì đường ruột khỏe mạnh. Ảnh minh họa Sức khỏe xương: Chứa nhiều canxi và magie, quả sung góp phần tăng cường sức khỏe của xương. Những khoáng chất này rất cần thiết để duy trì mật độ xương và ngăn ngừa các tình trạng như loãng xương. Ảnh minh họa Kiểm soát triệu chứng của bệnh Alzheimer: Alzheimer là bệnh lý thoái hóa thần kinh gây đãng trí, trí nhớ và tư duy bất thường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày của người bệnh. Quả sung có chứa các vitamin nhóm B, cùng với các khoáng chất như magie, đồng giúp ngăn chặn quá trình thoái hóa của tế bào thần kinh. Ảnh minh họa Chống oxy hóa: Quả sung có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ nhờ vào thành phần là các vitamin A và C. Ngoài ra, các polyphenol có trong thịt quả cũng đóng góp vào tác động chống lại quá trình oxy hóa trong cơ thể. Về cấu trúc, polyphenol có nhiều nhóm hydroxyl và vòng benzen trong phân tử nên có khả năng chống lại các gốc tự do gây hại trong cơ thể. Ảnh minh họa Giúp làn da khỏe mạnh: Quả sung có những tác động tích cực lên làn da, đặc biệt trong các tình trạng viêm da dị ứng, khô da hoặc ngứa do dị ứng. Nhờ vào các vitamin A, vitamin C, khoáng chất từ quả sung có khả năng chống oxy hóa trên tế bào da giúp làm chậm sự hình thành nếp nhăn trên da do quá trình lão hóa gây ra. Ảnh minh họa Bảo vệ thị lực: Trong quả sung có chứa vitamin A - một vitamin đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ thị lực và duy trì sức khỏe cho đôi mắt. Vitamin A là hợp chất thân dầu, ở mắt vitamin A tạo thành một lớp màng mỏng bao phủ bề mặt mắt giúp bảo vệ giác mạc khỏi các tác nhân gây hại như bụi bẩn, ánh sáng xanh, tia UV,... Ảnh minh họaXem video: Khóc thét với những món ăn được tạo hình vô cùng “độc lạ”.

Sung là loại quả có vỏ mỏng màu xanh, chuyển dần sang tím khi quả chín. Hình dáng bên ngoài của quả sung khá giống với hình giọt nước, có kích thước gần bằng ngón tay cái. Bên trong quả có thịt màu hồng, chứa nhiều hạt nhỏ. Ảnh Internet Một quả sung tươi nhỏ (40 gram) chứa 30 calo, 8 g carbs, 1 g chất xơ cùng các chất magie, kali, vitamin B6, vitamin K... Ảnh Internet Quả sung có nhiều lợi ích tiềm năng, bao gồm thúc đẩy sức khỏe hệ tiêu hóa và tim mạch, cùng với khả năng giúp kiểm soát lượng đường trong máu,.. Ảnh minh họa Điều hòa huyết áp: Quả sung rất giàu kali, một loại khoáng chất giúp điều hòa huyết áp. Bổ sung thực phẩm giàu kali giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ tăng huyết áp. Ăn sung hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa: Quả sung là một nguồn chất xơ tuyệt vời, giúp hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên. Đặc tính nhuận tràng tự nhiên của chúng có thể giúp ngăn ngừa táo bón và duy trì đường ruột khỏe mạnh. Ảnh minh họa Sức khỏe xương: Chứa nhiều canxi và magie, quả sung góp phần tăng cường sức khỏe của xương. Những khoáng chất này rất cần thiết để duy trì mật độ xương và ngăn ngừa các tình trạng như loãng xương. Ảnh minh họa Kiểm soát triệu chứng của bệnh Alzheimer: Alzheimer là bệnh lý thoái hóa thần kinh gây đãng trí, trí nhớ và tư duy bất thường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày của người bệnh. Quả sung có chứa các vitamin nhóm B, cùng với các khoáng chất như magie, đồng giúp ngăn chặn quá trình thoái hóa của tế bào thần kinh. Ảnh minh họa Chống oxy hóa: Quả sung có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ nhờ vào thành phần là các vitamin A và C. Ngoài ra, các polyphenol có trong thịt quả cũng đóng góp vào tác động chống lại quá trình oxy hóa trong cơ thể. Về cấu trúc, polyphenol có nhiều nhóm hydroxyl và vòng benzen trong phân tử nên có khả năng chống lại các gốc tự do gây hại trong cơ thể. Ảnh minh họa Giúp làn da khỏe mạnh: Quả sung có những tác động tích cực lên làn da, đặc biệt trong các tình trạng viêm da dị ứng, khô da hoặc ngứa do dị ứng. Nhờ vào các vitamin A, vitamin C, khoáng chất từ quả sung có khả năng chống oxy hóa trên tế bào da giúp làm chậm sự hình thành nếp nhăn trên da do quá trình lão hóa gây ra. Ảnh minh họa Bảo vệ thị lực: Trong quả sung có chứa vitamin A - một vitamin đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ thị lực và duy trì sức khỏe cho đôi mắt. Vitamin A là hợp chất thân dầu, ở mắt vitamin A tạo thành một lớp màng mỏng bao phủ bề mặt mắt giúp bảo vệ giác mạc khỏi các tác nhân gây hại như bụi bẩn, ánh sáng xanh, tia UV,... Ảnh minh họa