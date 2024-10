Loại quả được ví như “siêu thực phẩm” dành cho gan, tốt cho mắt

Bí ngô là loại thực phẩm rất bổ dưỡng và đặc biệt giàu vitamin A. Khoảng 245 gam bí ngô nấu chín chứa chất xơ, vitamin C, vitamin A, kali, sắt… và một lượng nhỏ magie, kẽm, vitamin B. Nó cũng chứa rất nhiều beta-carotene- một loại caroten mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Ảnh minh họa Hầu như tất cả các bộ phận của bí đỏ đều được sử dụng. Từ lá non, ngọn bí, nụ hoa, quả non, quả già đều sử dụng làm thực phẩm rất ngon và bổ. Ảnh minh họa Bí ngô còn được gọi là siêu thực phẩm vì có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa Bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương: Theo nghiên cứu được công bố trên Journal of Nutrition and Metabolism, bí đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa như: beta-carotene, vitamin C và vitamin E. Những chất này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ gan khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra, đặc biệt là trong môi trường có nhiều tác nhân gây độc như rượu bia và thực phẩm chế biến. Gốc tự do là các phân tử không ổn định có thể gây hại cho tế bào gan, làm tổn thương màng tế bào và cản trở quá trình giải độc. Chất chống oxy hóa từ bí đỏ giúp trung hòa các gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ viêm gan và các bệnh lý liên quan đến tổn thương gan như xơ gan và viêm gan mạn tính. Ảnh minh họa Hỗ trợ chức năng giải độc gan: Bí đỏ chứa nhiều chất xơ, giúp gan dễ dàng loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Chất xơ không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp gan thực hiện chức năng thải độc. Ảnh minh họa Bảo vệ trái tim: Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, một bát bí ngô chứa khoảng 6 gam chất xơ, rất tốt cho tim mạch của bạn. Thực phẩm giàu chất xơ có thể làm giảm cholesterol xấu cũng như ổn định huyết áp và chống viêm nhiễm. Tất cả đều tốt cho việc duy trì sức khỏe tim mạch. Ảnh minh họa Bảo vệ làn da: Bí ngô chứa nhiều beta carotene, hoạt động như một chất chống nắng tự nhiên. Loại thực phẩm này có chứa vitamin C, E, cũng như lutein và zeaxanthin, có thể giúp giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh. Sau khi ăn bí ngô, carotenoid được vận chuyển đến các cơ quan khác nhau bao gồm cả làn da. Tại đây, chúng giúp bảo vệ các tế bào da chống lại tác hại từ các tia UV có hại. Bí ngô cũng chứa nhiều vitamin C, rất cần thiết cho làn da khỏe mạnh. Cơ thể bạn cần loại vitamin này để tạo ra collagen, một loại protein giữ cho làn da luôn tươi trẻ. Ảnh minh họa Thúc đẩy giảm cân: Bí ngô được coi là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và rất ít calo. Trên thực tế, bí ngô chứa ít hơn 50 calo mỗi chén (245 gam) và bao gồm khoảng 94% nước. Ảnh minh họa Bảo vệ thị lực: Thị lực giảm dần theo tuổi tác là điều khá phổ biến. Bí ngô rất giàu vitamin A - một loại vitamin cần thiết giúp duy trì thị lực tốt. Bí ngô cũng là một trong những nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin tốt nhất, hai hợp chất có liên quan đến việc giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD) và đục thủy tinh thể. Chúng còn chứa một lượng lớn vitamin C và E, có chức năng như chất chống oxy hóa và có thể ngăn ngừa các gốc tự do làm tổn hại tế bào mắt. Ảnh minh họa

