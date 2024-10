Loại cá nhỏ bé thơm ngon, là “kho thuốc quý” tốt cho tim mạch

Cá cơm là loại cá phổ biến khắp thế giới, sống ở cả nước mặn, nước ngọt hoặc vùng nước lợ. Ảnh Internet Cá cơm thường có chiều dài khoảng 3-7 cm, có thể đạt đến 10 cm. Chúng có thân dài, mảnh mai và hình dạng bầu dục, có màu xanh dương hoặc xám nhạt pha trộn với sắc tím trên lưng và màu trắng bạc ở phần bụng. Ảnh Internet Theo Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cá cơm có nhiều axit béo omega-3, protein, vitamin và khoáng chất giúp duy trì sức khỏe tốt. Chúng chứa canxi, sắt, magiê, phốt pho, kali, natri và kẽm. Cá cơm là một nguồn giàu vitamin như thiamin, riboflavin, niacin, folate, vitamin C, B12, B6, A, E và K. Loại cá này cũng chứa chất béo và cholesterol tốt. Cải thiện sức khỏe xương: Các vitamin và khoáng chất được tìm thấy trong cá cơm cung cấp nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giúp xây dựng xương chắc khỏe và ngăn ngừa chứng loãng xương và các tình trạng bệnh lý xương khác. Ảnh Internet Cải thiện sức khỏe tim mạch: Cá cơm chứa một lượng lớn chất béo không bão hòa đa, có thể làm giảm cholesterol LDL (có hại) giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ. Tăng cường sức khỏe đôi mắt: Bổ sung cá cơm thường xuyên sẽ giúp bảo vệ đôi mắt, giảm sự xuất hiện của sự suy thoái mắt, giảm nguy cơ mắc chứng thoái hóa điểm vàng và bệnh đục thủy tinh thể nhờ vào nguồn vitamin A dồi dào. Ảnh Internet Hỗ trợ giảm cân và tăng cơ: Cá cơm chứa một lượng protein đáng kể và lượng calo thấp, vì vậy đây được xem là món ăn lý tưởng trong thực đơn giảm cân. Tiêu thụ cá cơm sẽ làm mức độ protein tăng lên, từ đó tạo ra cảm giác no và ngăn chặn việc ăn quá nhiều. Đồng thời, cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào, có lợi cho sức khỏe mà không làm tăng thêm calo. Ngoài ra, thực phẩm này đặc biệt được khuyến khích cho quá trình phát triển cơ bắp. Đó là lý do tại sao cá cơm rất quan trọng đối với những người luyện tập các hoạt động thể chất và vận động viên. Ảnh InternetPhòng chống bệnh Alzheimer: Trong một nghiên cứu của Trường Y Harvard, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người tiêu thụ nhiều axit béo omega-3 có lượng protein amyloid beta thấp hơn. Sự tích tụ amyloid beta chính là nguyên nhân gây nên bệnh Alzheimer. Ảnh Internet Giàu Niacin & Vitamin B12: Lượng vitamin B12 và niacin dồi dào trong cá cơm giúp duy trì chức năng hệ thần kinh khỏe mạnh. Các vitamin này cũng giúp ngăn ngừa trầm cảm, mệt mỏi, lú lẫn, tổn thương dây thần kinh. Ảnh InternetXem video: Khóc thét với những món ăn được tạo hình vô cùng “độc lạ”

