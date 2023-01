Kinh ngạc “siêu thực phẩm” trong năm 2023, lợi ích tuyệt vời

The Sun đưa tin, dự đoán của chuỗi cửa hàng thực phẩm tốt cho sức khỏe Holland & Barret cho thấy, nấm sẽ là siêu thực phẩm của năm 2023. Ảnh: Boldsky. Các chất bổ sung, chiết xuất và đồ uống làm từ nấm cũng được dự đoán là rất phổ biến. Theo họ, loại thực phẩm này giúp ngăn ngừa các bệnh nghiêm trọng, thậm chí là ung thư, tiểu đường và bệnh Alzheimer. Ảnh: Boldsky. Trong một báo cáo xác định xu hướng chăm sóc sức khỏe năm 2023 của Holland & Barrett, nấm đứng đầu danh sách vì sự phổ biến ngày càng tăng của chế độ ăn thuần chay, trong đó chúng là một thực phẩm thay thế thịt quan trọng. Ảnh: Boldsky. Ngoài ra, bèo tấm cũng được cho là một loại siêu thực phẩm trong tương lai. Bèo tấm chứa nhiều protein, vitamin, chất dinh dưỡng và dường như nó có vị giống như rau bina. Ảnh: BH. Như đã biết, nấm là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng tuyệt vời. Hàm lượng protein của nấm gấp 3-6 lần so với các loại trái cây và rau quả bình thường. Ảnh: The Sun. Ngoài ra, nấm còn có đến 18 loại axit amin là nguồn gốc để sản sinh mô cơ và các tế bào trong cơ thể. Ảnh: Healthline. Đây là loại thực phẩm giảm béo lý tưởng với ít calo, ít chất béo, giàu chất xơ có thể ngăn ngừa báo táo, thúc đẩy quá trình nhu động trong dạ dày. Ảnh: EO. Nấm còn chứa các loại vitamin B, có thể ngăn ngừa các bệnh viêm da và tổn thương niêm mạc. Ảnh: VC. Trong nấm có chứa polysaccharides có khả năng nâng cao hệ thống miễn dịch của cơ thể. Ảnh: DC. Tuy nấm ít chất béo, nhưng hàm lượng axit béo không bão hòa cao, có thể làm giảm cholesterol. Đây là một loại thực phẩm có tác dụng phòng ngừa các bệnh về tim mạch tốt. Ảnh: Fox 29. Trong nấm có chứa phốt pho, là một chất mà các loại thực phẩm thông thường thiếu hụt, có thể duy trì chức năng cơ thể bình thường, khiến quá trình chuyển hóa chất béo và carbohydrate diễn ra suôn sẻ, giảm nguy cơ gây béo. Ảnh: SE. Vitamin D trong nấm giúp hấp thụ canxi, bảo vệ xương và răng chắc khỏe. Trong nấm cũng chứa ergosterol, dưới tác động của ánh sáng mặt trời sẽ chuyển hóa thành vitamin D. Ảnh: EA. Mời độc giả xem thêm video: Món ăn bài thuốc từ cây Sa kê (Nguồn video: Vui sống mỗi ngày)

