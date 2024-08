Loạt ảnh lịch sử quý giá về Chùa Cầu ở Hội An

Chùa Cầu ở Hội An đầu thế kỷ 20. Ảnh: Manhhai / Flickr. Lối vào Chùa Cầu, đầu thế kỷ 20. Ảnh: Manhhai / Flickr. Chùa Cầu Hội An trong bức tranh được vẽ trước năm 1903. Ảnh: Gallica.bnf.fr. Toàn cảnh Chùa Cầu những năm 1920. Ảnh: Manhhai / Flickr. Khung cảnh đời thường ở Chùa Cầu thập niên 1920. Ảnh: Manhhai / Flickr. Lối vào Chùa Cầu, khoảng thập niên 1940. Ảnh: Life. Chùa Cầu Hội An khoảng năm 1950. Ảnh: Manhhai / Flickr. Lối vào Chùa Cầu năm 1959. Ảnh:Aavh.org. Một hình ảnh khác về Chùa Cầu năm 1959, với thành cầu đang bị hư hại. Ảnh:Aavh.org. Chùa Cầu năm 1992. Ảnh: Hans-Peter Grumpe. Mời quý độc giả xem video: Nét đẹp làng gốm Phù Lãng | VTV4.

Chùa Cầu ở Hội An đầu thế kỷ 20. Ảnh: Manhhai / Flickr. Lối vào Chùa Cầu, đầu thế kỷ 20. Ảnh: Manhhai / Flickr. Chùa Cầu Hội An trong bức tranh được vẽ trước năm 1903. Ảnh: Gallica.bnf.fr. Toàn cảnh Chùa Cầu những năm 1920. Ảnh: Manhhai / Flickr. Khung cảnh đời thường ở Chùa Cầu thập niên 1920. Ảnh: Manhhai / Flickr. Lối vào Chùa Cầu, khoảng thập niên 1940. Ảnh: Life. Chùa Cầu Hội An khoảng năm 1950. Ảnh: Manhhai / Flickr. Lối vào Chùa Cầu năm 1959. Ảnh:Aavh.org. Một hình ảnh khác về Chùa Cầu năm 1959, với thành cầu đang bị hư hại. Ảnh:Aavh.org. Chùa Cầu năm 1992. Ảnh: Hans-Peter Grumpe. Mời quý độc giả xem video: Nét đẹp làng gốm Phù Lãng | VTV4.