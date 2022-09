Hãi hùng món ăn tươi sống vẫn “nhảy múa” trong miệng thực khách

Người Nhật nổi tiếng chăm chút về hình thức và hương vị món ăn. Vậy nhưng, món Shirouo no odorigui tạo ấn tượng mạnh bởi cách thưởng thức độc đáo, không quá chú trọng vào vẻ ngoài như thường thấy. (Ảnh: Alehetron) Được biết, Shirouo no odorigui xuất hiện từ thời Edo cách đây khoảng 300 năm. Thời đó, phương pháp trị thủy còn nhiều hạn chế, chuyện mưa lũ gây thiệt hại tài sản xảy ra thường xuyên. Mỗi lần cơn lũ đi qua, các địa chủ (daimyo) sẽ thuê người dọn vệ sinh khu vực sản xuất. Ngoài tiền công, daimyo sẽ tặng họ rượu sake để cảm ơn, động viên làm việc hiệu quả. (Ảnh: Otakurei) Nhận rượu sake, người làm thưởng thức ngay trên bờ ruộng. Không có đồ nhắm, người lao động bắt những chú cá nhỏ, trong suốt thưởng thức. Từ đó, truyền thống ăn Shirouo no odorigui bắt đầu, ngày càng trở nên phổ biến tại Nhật Bản. (Ảnh: Pixta) Nguyên liệu của Shirouo no odorigui là những chú cá hoặc hải sản nhỏ. Trong số đó, nguyên liệu thường thấy nhất là loại cá nhíu nhỏ, trong suốt (cá bống băng có tên khoa học là Leucopsarion petersii). (Ảnh: Pixta) Nguyên liệu phục vụ Shirouo no odorigui được tuyển khá khắt khe, thường chỉ có vào mùa xuân. Đây là thời điểm nguồn cá phong phú. (Ảnh: Womjapan) Shirouo no odorigui là món ăn sống nên cách thưởng thức cũng có phần đặc biệt. Những chú cá sẽ được đựng trong một bát lớn, chứa ít nước. Khi ăn, thực khách sẽ đập một quả trứng hoặc chút giấm để tăng hương vị, khiến những chú cá xót, “nhảy múa”, quẫy đạp tạo cảm giác mạnh. (Ảnh: Travel Cheap Flight) Shirouo no odorigui thường được dùng với rượu sake giống như truyền thống. Đứng trước cái chết, đồ nhắm biết “nhảy múa” sẽ hoạt động tưng bừng. (Ảnh: Frick) Thông thường, thực khách sẽ nhai kỹ trước khi nuốt để cảm nhận vị tươi ngọt của cá, tận hưởng cảm giác những chú cá “nhảy múa”, ngọ nguậy trong miệng. (Ảnh: Du lịch Việt) Với người không quen, họ sẽ nuốt thẳng vào bụng, cảm nhận những chú cá như đang bơi trong dạ dày. (Ảnh: Womjapan) Có thể nói, Shirouo no odorigui là một trong những món ăn đặc biệt của ẩm thực Nhật Bản. Nhiều người cảm thấy thích thú với trải nghiệm mới lạ, đồ nhắm biết “múa” trong miệng. (Ảnh: Blogspot) Trong khi đó, nhiều người lại thấy đây là món ăn kinh dị, thậm chí có chút tàn độc khi ăn tươi những chú cá nhỏ. Cảm nhận là của mỗi người, theo thời gian, Shirouo no odorigui vẫn tồn tại, có sức hút bền bỉ, tạo dấu ấn khó phai về ẩm thực độc đáo của xứ sở Phù Tang. (Ảnh: Ringring) Mời độc giả xem thêm video: Món ăn ngon từ... úp nồi | Đặc sản miền sông nước. (Nguồn video: THĐT)

Người Nhật nổi tiếng chăm chút về hình thức và hương vị món ăn. Vậy nhưng, món Shirouo no odorigui tạo ấn tượng mạnh bởi cách thưởng thức độc đáo, không quá chú trọng vào vẻ ngoài như thường thấy. (Ảnh: Alehetron) Được biết, Shirouo no odorigui xuất hiện từ thời Edo cách đây khoảng 300 năm. Thời đó, phương pháp trị thủy còn nhiều hạn chế, chuyện mưa lũ gây thiệt hại tài sản xảy ra thường xuyên. Mỗi lần cơn lũ đi qua, các địa chủ (daimyo) sẽ thuê người dọn vệ sinh khu vực sản xuất. Ngoài tiền công, daimyo sẽ tặng họ rượu sake để cảm ơn, động viên làm việc hiệu quả. (Ảnh: Otakurei) Nhận rượu sake, người làm thưởng thức ngay trên bờ ruộng. Không có đồ nhắm, người lao động bắt những chú cá nhỏ, trong suốt thưởng thức. Từ đó, truyền thống ăn Shirouo no odorigui bắt đầu, ngày càng trở nên phổ biến tại Nhật Bản. (Ảnh: Pixta) Nguyên liệu của Shirouo no odorigui là những chú cá hoặc hải sản nhỏ. Trong số đó, nguyên liệu thường thấy nhất là loại cá nhíu nhỏ, trong suốt (cá bống băng có tên khoa học là Leucopsarion petersii). (Ảnh: Pixta) Nguyên liệu phục vụ Shirouo no odorigui được tuyển khá khắt khe, thường chỉ có vào mùa xuân. Đây là thời điểm nguồn cá phong phú. (Ảnh: Womjapan) Shirouo no odorigui là món ăn sống nên cách thưởng thức cũng có phần đặc biệt. Những chú cá sẽ được đựng trong một bát lớn, chứa ít nước. Khi ăn, thực khách sẽ đập một quả trứng hoặc chút giấm để tăng hương vị, khiến những chú cá xót, “nhảy múa”, quẫy đạp tạo cảm giác mạnh. (Ảnh: Travel Cheap Flight) Shirouo no odorigui thường được dùng với rượu sake giống như truyền thống. Đứng trước cái chết, đồ nhắm biết “nhảy múa” sẽ hoạt động tưng bừng. (Ảnh: Frick) Thông thường, thực khách sẽ nhai kỹ trước khi nuốt để cảm nhận vị tươi ngọt của cá, tận hưởng cảm giác những chú cá “nhảy múa”, ngọ nguậy trong miệng. (Ảnh: Du lịch Việt) Với người không quen, họ sẽ nuốt thẳng vào bụng, cảm nhận những chú cá như đang bơi trong dạ dày. (Ảnh: Womjapan) Có thể nói, Shirouo no odorigui là một trong những món ăn đặc biệt của ẩm thực Nhật Bản. Nhiều người cảm thấy thích thú với trải nghiệm mới lạ, đồ nhắm biết “múa” trong miệng. (Ảnh: Blogspot) Trong khi đó, nhiều người lại thấy đây là món ăn kinh dị , thậm chí có chút tàn độc khi ăn tươi những chú cá nhỏ. Cảm nhận là của mỗi người, theo thời gian, Shirouo no odorigui vẫn tồn tại, có sức hút bền bỉ, tạo dấu ấn khó phai về ẩm thực độc đáo của xứ sở Phù Tang. (Ảnh: Ringring) Mời độc giả xem thêm video: Món ăn ngon từ... úp nồi | Đặc sản miền sông nước. (Nguồn video: THĐT)