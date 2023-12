Đốt than sưởi ấm phòng kín...loạt vụ tử vong thương tâm

Đến sáng ngày mùng 4/2, người thân không thấy bà C. cùng mẹ con chị P. dậy như bình thường nên vào phòng gọi thì phát hiện bà C. cùng cháu T. đã tử vong. Chị P. và cháu A. hôn mê nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu, sức khỏe sau đó ổn định.

Ngủ cùng bà C. còn có con gái là chị D.T.P (40 tuổi) và 2 cháu Đ.D.A (12 tuổi) và Đ.T.T (9 tuổi), đều là con chị P.

Cũng trong tháng 2/2022, bà T.T.C (62 tuổi, trú thôn Điền, xã Quảng Nham) đã đốt than hoa trong phòng kín sưởi ấm để ngủ vào đêm 3/2.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định, các nạn nhân bị ngạt khí do đốt than trong phòng kín.

Trước đó, vào tháng 2/2022, vụ việc tương tự xảy ra ở Thanh Hóa. Theo báo Đại Đoàn Kết, do thời tiết lạnh, nhiệt độ xuống thấp, bà P.T.D (59 tuổi) cùng chồng là ông L.V.T. (58 tuổi) đều trú tại phố Tân Hưng, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, đốt than củi để sưởi ấm, chậu than được đặt trong phòng ngủ, đóng kín cửa.

Ngay sau khi nắm được sự việc, chính quyền xã Hoằng Xuân và Công an xã đã tới hiện trường, xác minh làm rõ. Bước đầu, cơ quan công an nhận định nguyên nhân vợ chồng ông T. tử vong có thể là do đốt than sưởi ấm gây ngạt khí.

Biết có chuyện chẳng lành, người dân xung quanh tìm cách mở cửa vào trong thì tá hỏa phát hiện ông Q. và vợ đã tử vong trên giường trong phòng ngủ, bên cạnh giường có một chậu than củi đã tàn.

Vào tháng 1/2023, một vụ đốt than sưởi ấm trong nhà khiến 2 vợ chồng tử vong xảy ra tại xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tử vong, nguy kịch vì đốt than sưởi ấm

Ngộ độc khí CO nguy hiểm sao?

Carbon monoxide (CO) là khí không màu, không mùi vị, bắt cháy và có độc tính cao. Theo trang Mayo Clinic, khi có quá nhiều khí CO trong không khí và cơ thể hít vào, oxy trong hồng cầu sẽ bị thay thế bằng CO, điều này có thể dẫn đến tổn thương mô nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong.

Triệu chứng ngộ độc CO

Ngộ độc CO ảnh hưởng đến não và tim nhiều nhất. Những triệu chứng rõ ràng của ngộ độc CO có thể bao gồm đau đầu, yếu, mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn hoặc nôn, hụt hơi, lú lẫn, nhìn mờ, buồn ngủ, mất kiểm soát cơ bắp và mất ý thức.

Các triệu chứng liên quan đến hệ thần kinh và não như mất trí nhớ, vấn đề về di chuyển,...có thể xuất hiện sau khi hồi phục từ ngộ độc khí CO, nguy cơ này cao hơn ở người bất tỉnh do khí CO và người cao tuổi.

Ngộ độc carbon monoxide có thể đặc biệt nguy hiểm đối với những người đang ngủ, say thuốc hoặc say rượu. Carbon monoxide có thể gây tổn thương não hoặc tử vong trước khi mọi người nhận ra vấn đề.

Biến chứng nguy hiểm do ngộ độc CO

Biến chứng do ngộ độc CO phụ thuộc vào lượng hít vào và trong khoảng thời gian bao lâu. Cụ thể:

- Tổn thương não không lành.

- Tổn thương tim, có thể dẫn đến các vấn đề về tim đe dọa tính mạng.

- Tử vong.