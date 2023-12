Điểm loạt vụ học sinh ngộ độc thực phẩm gây xôn xao

15 học sinh ngộ độc sau ăn kẹo không rõ nguồn gốc



Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 2/12, Công an thị trấn Núi Sập tiếp nhận tin báo 15 em học sinh lớp 7A4 của Trường THCS thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) có biểu hiện chóng mặt, đau bụng, nôn ói do ăn kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các em này mua kẹo của em V.T.N.N. (học cùng lớp 7A4) với giá 500 đồng/viên. Sau khi ăn, cả 15 em có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, nôn ói, nên nhà trường đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn sơ cứu.

Trường THCS thị trấn Núi Sập. Ảnh: Người Lao Động. Báo Người Lao Động dẫn thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) ngày 5/12 cho biết, 15 học sinh của Trường THCS thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn) bị ngộ độc do ăn kẹo không rõ nguồn gốc đã được xuất viện. Đồng thời, các mẫu xét nghiệm tìm chất ma túy trong cơ thể 15 em học sinh này đều cho kết quả âm tính.

Qua xác minh, Công an thị trấn Núi Sập xác định số kẹo em N. bán là do chị ruột của em này cung cấp. Số kẹo này được chị của N. mua lại từ một phụ nữ (chưa rõ tên) ở xã Định Thành (huyện Thoại Sơn) với giá 40.000 đồng/bịch/khoảng 200 viên.

29 học sinh nghi ngộ độc do ăn kẹo lạ

Trước đó, vào ngày 29/11, lãnh đạo UBND huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) cho hay 29 học sinh của Trường THCS-THPT Hoành Mô, huyện Bình Liêu, có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, tê môi, buồn nôn nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn một loại kẹo có chữ nước ngoài được mua ở gần cổng trường học.

Qua kiểm tra, rà soát ban đầu có 29 học sinh (trong đó 27 học sinh lớp 6A, 2 học sinh lớp 8C), cùng ăn một loại kẹo chữ nước ngoài, không có tem phụ đề tiếng Việt mua tại cửa hàng tạp hóa của một người tên S. bán ngoài đường, gần cổng trường.

Trước sự việc trên, UBND huyện Bình Liêu đã chỉ đạo cơ quan chức năng của huyện tới cửa hàng của bà S. trước cổng Trường THCS-THPT Hoành Mô tiến hành kiểm tra, xác minh.

Bà S. thừa nhận có kinh doanh vài gói kẹo bán cho học sinh, mua của đối tượng đến giao bán, không rõ danh tính.

Sau khi ăn kẹo lạ mua ngoài cổng trường, các học sinh có biểu hiện đau đầu, đau bụng, buồn nôn, tê môi. Ảnh: Người Lao Động.

Ngày 25/11, tại Trường THCS thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), cũng xảy ra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Có 126 em học sinh đã mua và sử dụng loại kẹo vỏ màu xanh biển, nhãn mác Haiyan cùng dòng chữ nước ngoài, không có tem phụ tiếng Việt, tại 1 cửa hàng ngoài cổng trường. Sau khi ăn, 5 em học có biểu hiện tê môi, chóng mặt, tức ngực, khó thở phải theo dõi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn.

17 học sinh nhập viện sau khi uống trà sữa

Cũng trong tháng 11/2023, 17 học sinh của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (thôn 2, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột) nhập viện sau khi uống trà sữa tại một cơ sở kinh doanh cạnh trường học.

Vietnamnet đưa tin về vụ việc cho biết, vào lúc 16h40 ngày 22/11, Phòng Y tế tiếp nhận thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk về việc xác minh vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để xác minh.

17 học sinh nhập viện cấp cứu sau khi uống trà sữa cạnh cổng trường. Ảnh: B.V/Vietnamnet.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng cho biết 17 học sinh nói trên không ăn bán trú tại trường mà có uống trà sữa do một phụ huynh đi nước ngoài về mua tại cơ sở kinh doanh cà phê giải khát Mây (địa chỉ tại thôn 2, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột).

Sau khi sử dụng, những học sinh này có biểu hiện nôn ói, chóng mặt, tiêu chảy nên được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện. Từ đó, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân 17 học sinh bị ngộ độc là do uống trà sữa tại cơ sở kinh doanh dịch vụ giải khát nói trên nên tiến hành kiểm tra.

Được biết, lực lượng chức năng đã tạm dừng hoạt động đối với cơ sở kinh doanh này do chưa xuất trình được đầy đủ hồ sơ pháp lý.

16 học sinh đau bụng, nôn sau khi uống trà sữa

Trước đó, vào tháng 10/2023, nhiều học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm sau khi uống trà sữa. Số trà sữa này được phụ huynh xin phép giáo viên chủ nhiệm mua từ bên ngoài vào cho các em uống.

Báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 46 học sinh uống trà sữa, 16 em có dấu hiệu đau bụng, nôn ói. Nhà trường đã nhanh chóng đưa tất cả học sinh uống trà sữa đến Trạm Y tế Liên Nghĩa và Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng kiểm tra, xử lý. Sức khỏe của tất cả học sinh sau đó ổn định và được về nhà.

Ảnh minh họa.

18 học sinh bị ngộ độc sau khi ăn trà sữa, trái cây lắc

Tháng 3/2023, sau khi ăn trà sữa, trái cây lắc do phụ huynh và giáo viên mang đến, 18/34 em học sinh trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (ở Quảng Nam) bị ngộ độc.

Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, vào lúc 15h30 ngày 30/3, phụ huynh, giáo viên Trường Tiểu học Trần Hưng đạo tổ chức cho các em học sinh uống trà sữa, ăn trái cây lắc (thơm, ổi, xoài).

Sau khi dùng khoảng 15 phút, em N.N.N.T. bắt đầu có triệu chứng đau đầu, nôn mửa kèm đau bụng và được đưa đi cấp cứu. Tiếp sau đó là 17 em cũng được đưa đi đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Quảng Nam.

Sau khi xảy ra sự việc, Trung tâm Y tế đã chỉ đạo cán bộ lấy mẫu thức ăn và lưu mẫu để kiểm nghiệm.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cảnh báo ngộ độc do ăn cua mặt quỷ