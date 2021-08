Đặc sản hình thù kỳ quái nhưng bổ thận, nhất là đàn ông yếu “chuyện ấy“

Nhum biển hay còn được gọi là cầu gai, nhím biển là loại nhuyễn thể họ hàng với trai, hào, sống thành bầy, có tên khoa học là Echinoidea - tên gọi chung của một lớp thuộc ngành Động vật da gai, sinh sống ở các đại dương. Nhum biển được ví như nhân sâm của biển cả bởi chúng chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là cho các quý ông. Thịt nhum biển có thể ăn sống hay chế biến thành nhiều món, tùy khẩu vị từng người. Theo y học cổ truyền, thịt nhum biển có vị mặn, tính ấm, tác dụng bổ thận ích tinh, dưỡng khí huyết, ích tỳ thận... dùng trị chứng hư nhược, tinh huyết hao tổn, tỳ thận hư, ăn kém, sinh lý yếu và các chứng liên quan khí huyết hư. Chính vì vậy, đây được xem như thần dược quý ông. Tuy vẻ bên ngoài xấu xí, kỳ quái nhìn có phần dọa người nhưng bên trong nhum biển lại vô cùng bắt mắt. Nó có phần thịt màu vàng hoặc vàng cam, có các rãnh ngăn như múi khế tạo thành các thớ thịt, thông thường mỗi con có từ 5 - 7 thớ thịt. Theo những người có cơ hội được trải nghiệm món ăn đại bổ này, nhum biển có vị ngọt mát, béo ngậy và mặn mòi một cách tự nhiên, không tanh, không ngấy, ăn vào miệng sẽ tan dần, cực kỳ mê người. Đáng nói, theo nghiên cứu khoa học, thịt nhum biển khá ít so với khối lượng vỏ của chúng nhưng lại cung cấp lượng protein (chất đạm) rất dồi dào. Đồng thời, thịt nhum biển cũng chứa nhiều chất kẽm có lợi cho cơ thể. Kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc chữa lành vết thương, thậm chí còn hỗ trợ khả năng sinh sản và tăng cường hệ miễn dịch. Thêm nữa, thịt nhum biển cũng chứa rất ít chất béo và lượng calo thấp hơn so với cá hồi, cá ngừ và cá thu. Có thể nói là ăn nhiều cũng không lo bị thừa calo, là loại hải sản tuyệt vời dành cho những người ăn kiêng. Trong nhum biển cũng chứa nhiều vitamin A, C, E, canxi và I ốt cho cơ thể, giúp tăng cường thị lực, tăng khả năng miễn dịch, thúc đẩy hấp thụ canxi, ngăn cản quá trình lão hóa và phòng tránh một số bệnh ung thư. Omega 3 trong nhum biển cũng sẽ cải thiện và tăng cường miễn dịch, giảm triệu chứng hen suyễn và một số dị ứng. Người ta thường ăn nhum sống với cải bẹ xanh và mù tạt hoặc thưởng thức cùng muối tiêu chanh nhưng cũng có rất nhiều người thích ăn nhum biển nướng mỡ hành, nhum nấu cháo... Dù theo cách nào, nhum cũng vẫn đậm đà và cực ngon, cực bổ, có cơ hội trải nghiệm thì bạn đừng bỏ qua. Mời quý độc giả xem video: Khám phá những món cơm ngon nhất Việt Nam nhìn mà phát thèm.

Nhum biển hay còn được gọi là cầu gai, nhím biển là loại nhuyễn thể họ hàng với trai, hào, sống thành bầy, có tên khoa học là Echinoidea - tên gọi chung của một lớp thuộc ngành Động vật da gai, sinh sống ở các đại dương. Nhum biển được ví như nhân sâm của biển cả bởi chúng chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là cho các quý ông. Thịt nhum biển có thể ăn sống hay chế biến thành nhiều món, tùy khẩu vị từng người. Theo y học cổ truyền, thịt nhum biển có vị mặn, tính ấm, tác dụng bổ thận ích tinh, dưỡng khí huyết, ích tỳ thận... dùng trị chứng hư nhược, tinh huyết hao tổn, tỳ thận hư, ăn kém, sinh lý yếu và các chứng liên quan khí huyết hư. Chính vì vậy, đây được xem như thần dược quý ông . Tuy vẻ bên ngoài xấu xí, kỳ quái nhìn có phần dọa người nhưng bên trong nhum biển lại vô cùng bắt mắt. Nó có phần thịt màu vàng hoặc vàng cam, có các rãnh ngăn như múi khế tạo thành các thớ thịt, thông thường mỗi con có từ 5 - 7 thớ thịt. Theo những người có cơ hội được trải nghiệm món ăn đại bổ này, nhum biển có vị ngọt mát, béo ngậy và mặn mòi một cách tự nhiên, không tanh, không ngấy, ăn vào miệng sẽ tan dần, cực kỳ mê người. Đáng nói, theo nghiên cứu khoa học, thịt nhum biển khá ít so với khối lượng vỏ của chúng nhưng lại cung cấp lượng protein (chất đạm) rất dồi dào. Đồng thời, thịt nhum biển cũng chứa nhiều chất kẽm có lợi cho cơ thể. Kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc chữa lành vết thương, thậm chí còn hỗ trợ khả năng sinh sản và tăng cường hệ miễn dịch. Thêm nữa, thịt nhum biển cũng chứa rất ít chất béo và lượng calo thấp hơn so với cá hồi, cá ngừ và cá thu. Có thể nói là ăn nhiều cũng không lo bị thừa calo, là loại hải sản tuyệt vời dành cho những người ăn kiêng. Trong nhum biển cũng chứa nhiều vitamin A, C, E, canxi và I ốt cho cơ thể, giúp tăng cường thị lực, tăng khả năng miễn dịch, thúc đẩy hấp thụ canxi, ngăn cản quá trình lão hóa và phòng tránh một số bệnh ung thư. Omega 3 trong nhum biển cũng sẽ cải thiện và tăng cường miễn dịch, giảm triệu chứng hen suyễn và một số dị ứng. Người ta thường ăn nhum sống với cải bẹ xanh và mù tạt hoặc thưởng thức cùng muối tiêu chanh nhưng cũng có rất nhiều người thích ăn nhum biển nướng mỡ hành, nhum nấu cháo... Dù theo cách nào, nhum cũng vẫn đậm đà và cực ngon, cực bổ, có cơ hội trải nghiệm thì bạn đừng bỏ qua. Mời quý độc giả xem video: Khám phá những món cơm ngon nhất Việt Nam nhìn mà phát thèm.