Cục Y tế Dự phòng cung cấp thông tin giám sát phản ứng sau tiêm chủng

Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi sở y tế các địa phương về cung cấp thông tin liên quan việc giám sát phản ứng sau tiêm chủng.

Đến hết quý 4/2021, cả nước ghi nhận 15 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng mở rộng và 277 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng vắc xin Covid-19. Theo Bộ Y tế, ghi nhận trong 15 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng trong tiêm chủng mở rộng, 10 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắcxin "5 trong 1", trong đó 8 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắcxin "5 trong 1" do SII sản xuất và 2 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắcxin ComBE Five.

Nguyên nhân chủ yếu do phản ứng với đặc tính cố hữu của vắcxin (hơn 50%), trùng hợp ngẫu nhiên (20%) và không rõ nguyên nhân (27%).

Không có trường hợp nào thuộc một trong 3 nhóm nguyên nhân: do chất lượng của vắcxin, do thực hành tiêm chủng, do lo sợ.

Với tiêm vắcxin ngừa Covid-19, theo báo cáo của các địa phương, ghi nhận 1.656.490 trường hợp có phản ứng thông thường sau tiêm chủng, bao gồm các triệu chứng như sốt, sưng đau tại chỗ tiêm, mệt mỏi, nôn/buồn nôn, đau bụng/tiêu chảy…

277 trường hợp tai biến nặng (phản vệ độ 3, độ 4...) sau tiêm chủng vắcxin phòng Covid-19 của AstraZeneca, trong đó hầu hết các trường hợp hồi phục ổn định.

105/277 trường hợp đã được hội đồng cấp tỉnh họp, kết luận nguyên nhân và báo cáo về Bộ Y tế.

Gồm 57 trường hợp phản ứng do đặc tính cố hữu của vắcxin (54%), 19 trường hợp do trùng hợp ngẫu nhiên (18%) và 29 trường hợp không rõ nguyên nhân (28%).

>>> Mời độc giả xem thêm video TP.HCM tiêm vắc xin cho cả bà bầu - tiếp tục xây dựng bệnh viện dã chiến từ tuyến quận: