COVID-19 ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh thế nào?

Theo Bộ Y tế, qua thông số dữ liệu thu thập được, phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 có nguy cơ mắc bệnh thể nặng cao hơn so với nhóm phụ nữ không mang thai. Thêm vào đó, các nghiên cứu gần đây về COVID-19 cũng như những nghiên cứu trước đây về bệnh SARS-CoV-2 và MERS-CoV cũng cho thấy, về phía thai nhi, không có mối liên quan giữa COVID-19 và các dị tật bẩm sinh. Tuy vậy, cũng có những mối liên quan rõ ràng giữa việc phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 sẽ tăng nguy cơ sinh non, thai chậm phát triển, tử vong chu sinh. Vậy ảnh hưởng cụ thể của COVID-19 đến trẻ sơ sinh như thế nào? Có nguy hiểm không? Qua nghiên cứu tổng hợp từ các báo cáo khoa học ở nhiều quốc gia trên thế giới với 7500 trẻ em trong đó có 25 trẻ sơ sinh nhiễm SARS-CoV-2 cho thấy đa phần trẻ có triệu chứng vừa và nhẹ, khoảng 2% trẻ cần nhập vào đơn vị hồi sức tích cực và tỉ lệ tử vong là 0,08%. Một nghiên cứu tổng hợp khác trích xuất dữ liệu từ 74 báo cáo trên 176 trẻ sơ sinh nhiễm SARS-CoV-2, có 5,1% trẻ cần hồi sức sau sinh, 38% trẻ được nhập vào đơn vị Hồi sức tích cực. Tuy vậy, phần lớn những trẻ này bị cách ly theo quy trình mà không phải do bệnh nguy kịch cần chăm sóc tích cực. Thời gian trung bình nằm tại đơn vị hồi sức là 8 ngày. Không có tử vong nào được báo cáo là do COVID-19. Theo các chuyên gia y tế, trẻ sơ sinh nhiễm SARS-CoV-2 cũng có thể có các triệu chứng tương tự như người lớn như sốt, li bì, ho, thở nhanh, thở gắng sức, ngưng thở, nôn, tiêu chảy. Ngoài ra các bé sẽ mệt mỏi rã rời, không chịu bú mẹ. Đi kèm với đó, trẻ sơ sinh mắc COVID-19 sẽ xuất hiện một số triệu chứng rất khó phân biệt với các bệnh lý thường gặp như chậm hấp thu dịch phế nang, bệnh màng trong và nhiễm trùng sơ sinh. Chăm sóc thiết yếu cho trẻ sơ sinh sớm gồm da kề da và bú sữa mẹ được chứng minh là giảm tỷ lệ hạ thân nhiệt, hạ đường máu, suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh, giảm sang chấn tâm lý, giảm tử vong và bệnh tật cho mẹ và trẻ. Bên cạnh đó, chưa có bất cứ bằng chứng khoa học cho thấy việc cách ly mẹ con làm giảm nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 cho trẻ sơ sinh. Khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là vẫn tiếp tục duy trì cái ôm đầu tiên ngay sau sinh, chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm và bú mẹ hoàn toàn giúp giảm biến chứng bệnh tật và tử vong cho bà mẹ và trẻ em. Trong suốt thời gian sau đó, cần quan sát chặt chẽ tình trạng của trẻ, nếu xuất hiện hiện tượng bất thường nào phải lập tức báo cho nhân viên y tế để kịp thời xử trí. Ngoài ra, người nhà phải đeo khẩu trang, sát khuẩn bằng dung dịch rửa tay nhanh và tới khu vực cách ly, giữ khoảng cách tối thiểu là 2 mét giữa các người bệnh, hạn chế người bệnh di chuyển trong cơ sở y tế. Mời quý độc giả xem video: Những ai được ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam.

Theo Bộ Y tế, qua thông số dữ liệu thu thập được, phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 có nguy cơ mắc bệnh thể nặng cao hơn so với nhóm phụ nữ không mang thai. Thêm vào đó, các nghiên cứu gần đây về COVID-19 cũng như những nghiên cứu trước đây về bệnh SARS-CoV-2 và MERS-CoV cũng cho thấy, về phía thai nhi, không có mối liên quan giữa COVID-19 và các dị tật bẩm sinh. Tuy vậy, cũng có những mối liên quan rõ ràng giữa việc phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 sẽ tăng nguy cơ sinh non, thai chậm phát triển, tử vong chu sinh. Vậy ảnh hưởng cụ thể của COVID-19 đến trẻ sơ sinh như thế nào? Có nguy hiểm không? Qua nghiên cứu tổng hợp từ các báo cáo khoa học ở nhiều quốc gia trên thế giới với 7500 trẻ em trong đó có 25 trẻ sơ sinh nhiễm SARS-CoV-2 cho thấy đa phần trẻ có triệu chứng vừa và nhẹ, khoảng 2% trẻ cần nhập vào đơn vị hồi sức tích cực và tỉ lệ tử vong là 0,08%. Một nghiên cứu tổng hợp khác trích xuất dữ liệu từ 74 báo cáo trên 176 trẻ sơ sinh nhiễm SARS-CoV-2, có 5,1% trẻ cần hồi sức sau sinh, 38% trẻ được nhập vào đơn vị Hồi sức tích cực. Tuy vậy, phần lớn những trẻ này bị cách ly theo quy trình mà không phải do bệnh nguy kịch cần chăm sóc tích cực. Thời gian trung bình nằm tại đơn vị hồi sức là 8 ngày. Không có tử vong nào được báo cáo là do COVID-19. Theo các chuyên gia y tế, trẻ sơ sinh nhiễm SARS-CoV-2 cũng có thể có các triệu chứng tương tự như người lớn như sốt, li bì, ho, thở nhanh, thở gắng sức, ngưng thở, nôn, tiêu chảy. Ngoài ra các bé sẽ mệt mỏi rã rời, không chịu bú mẹ. Đi kèm với đó, trẻ sơ sinh mắc COVID-19 sẽ xuất hiện một số triệu chứng rất khó phân biệt với các bệnh lý thường gặp như chậm hấp thu dịch phế nang, bệnh màng trong và nhiễm trùng sơ sinh. Chăm sóc thiết yếu cho trẻ sơ sinh sớm gồm da kề da và bú sữa mẹ được chứng minh là giảm tỷ lệ hạ thân nhiệt, hạ đường máu, suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh, giảm sang chấn tâm lý, giảm tử vong và bệnh tật cho mẹ và trẻ. Bên cạnh đó, chưa có bất cứ bằng chứng khoa học cho thấy việc cách ly mẹ con làm giảm nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 cho trẻ sơ sinh. Khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là vẫn tiếp tục duy trì cái ôm đầu tiên ngay sau sinh, chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm và bú mẹ hoàn toàn giúp giảm biến chứng bệnh tật và tử vong cho bà mẹ và trẻ em. Trong suốt thời gian sau đó, cần quan sát chặt chẽ tình trạng của trẻ, nếu xuất hiện hiện tượng bất thường nào phải lập tức báo cho nhân viên y tế để kịp thời xử trí. Ngoài ra, người nhà phải đeo khẩu trang, sát khuẩn bằng dung dịch rửa tay nhanh và tới khu vực cách ly, giữ khoảng cách tối thiểu là 2 mét giữa các người bệnh, hạn chế người bệnh di chuyển trong cơ sở y tế. Mời quý độc giả xem video: Những ai được ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam.