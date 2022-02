Cách mặc sơ mi sexy, “đập tan” vẻ đơn điệu, cứng nhắc

Áo sơ mi là thiết kế phổ biến, được chị em công sở chọn mặc nhiều nhờ giản dị, lịch sự, thoải mái lại dễ phối đồ, phù hợp với mọi vóc dáng. Tuy vậy, mặc sơ mi lặp đi lặp lại khiến vẻ ngoài của chị em trở nên đơn điệu, cứng nhắc. Ảnh: IG Ngoctrinh89 Để cải thiện, stylist khuyên bạn gái nên chú ý đến màu sắc, phụ kiện, chất liệu, kiểu dáng áo... để làm mới bản thân, “đập tan” vẻ đơn điệu và cứng nhắc. Ảnh: IG Ngoctrinh89 Cách điệu với sơ mi đen trắng. Áo sơ mi trắng là trang phục “quốc dân”, nam hay nữ đều có thể mặc, dù trong độ tuổi hay hoàn cảnh nào thì mẫu áo sơ mi này sẽ đều phù hợp. Với áo sơ mi trắng, các nàng sẽ trở nên trẻ trung, thanh lịch hơn nhiều, có thể mặc cùng với nhiều trang phục và phụ kiện khác nhau mà không mất nhiều thời gian phối đồ. Ảnh minh họa Để mặc sơ mi sexy, chị em tham khảo cách cởi 1-2 chiếc cúc vị trí gần cổ, để lộ xương quai xanh hấp dẫn. Phối sơ mi cách này, bạn nên kết hợp với quần jean bên dưới. Vẻ bụi bặm, phóng khoáng của jean sẽ giúp trung hòa phần thân trên cứng nhắc. Ngoài ra, chị em có thể tận dụng sơ mi trắng làm áo khoác ngoài croptop hở eo bên trong. Hoặc ngược lại, mặc áo gile bên ngoài sơ mi trắng kết hợp quần ngắn. Cách mặc sơ mi này giúp người mặc tạo hiệu ứng thị giác đa tầng, kín đáo mà vẫn sexy. Đổi mới với sơ mi denim. Chất liệu denim mang tới “hơi thở” khỏe khoắn, “chất chơi” hơn hẳn so với các chất liệu khác. Khi mặc, bạn gái có thể phối đồ theo phương pháp denim on denim cổ điển, kết hợp phụ kiện giày trắng hoặc bốt. Ngoài ra, sơ mi denim còn có thể kết hợp với màu đỏ, nâu tanin để tạo nên sự tương phản, nổi bật. Tận dụng sơ mi kẻ, họa tiết totem. Họa tiết kẻ sọc, kẻ ngang hay totem rất thích hợp cho những cô nàng theo phong cách giản dị. So với mẫu sơ mi đen trắng, sơ mi họa tiết caro rất ít khi nhàm chán, lỗi mốt. Nó được nhận xét mang đến cảm giác gần gũi, dễ chịu cho những người xung quanh. Khi mặc sơ mi kẻ, bạn gái nên kết hợp với mũ bóng chày, mũ rơm để hoàn thiện ngoại hình khỏe khoắn, làm mới tổng thể. Tận dụng sơ mi cổ trụ. Sơ mi Henry không có phần cổ giúp giảm bớt nét cứng nhắc của thiết kế sơ mi thông thường. Lựa chọn phụ kiện và kiểu dáng phù hợp, bạn có thể dễ dàng mặc đẹp. Tận dụng sơ mi xuyên thấu. Các mẫu trang phục vải voan xuyên thấu luôn có sức hút với phái đẹp, đặc biệt là các mẫu áo sơ mi cách điệu, vừa giữ được nét nhẹ nhàng nữ tính và vẫn tôn lên được sự quyến rũ gợi cảm. Mời độc giả xem thêm video: Xu hướng thời trang Noel. Nguồn video: THĐT

Áo sơ mi là thiết kế phổ biến, được chị em công sở chọn mặc nhiều nhờ giản dị, lịch sự, thoải mái lại dễ phối đồ, phù hợp với mọi vóc dáng. Tuy vậy, mặc sơ mi lặp đi lặp lại khiến vẻ ngoài của chị em trở nên đơn điệu, cứng nhắc. Ảnh: IG Ngoctrinh89 Để cải thiện, stylist khuyên bạn gái nên chú ý đến màu sắc, phụ kiện, chất liệu, kiểu dáng áo... để làm mới bản thân, “đập tan” vẻ đơn điệu và cứng nhắc. Ảnh: IG Ngoctrinh89 Cách điệu với sơ mi đen trắng. Áo sơ mi trắng là trang phục “quốc dân”, nam hay nữ đều có thể mặc, dù trong độ tuổi hay hoàn cảnh nào thì mẫu áo sơ mi này sẽ đều phù hợp. Với áo sơ mi trắng, các nàng sẽ trở nên trẻ trung, thanh lịch hơn nhiều, có thể mặc cùng với nhiều trang phục và phụ kiện khác nhau mà không mất nhiều thời gian phối đồ. Ảnh minh họa Để mặc sơ mi sexy, chị em tham khảo cách cởi 1-2 chiếc cúc vị trí gần cổ, để lộ xương quai xanh hấp dẫn. Phối sơ mi cách này, bạn nên kết hợp với quần jean bên dưới. Vẻ bụi bặm, phóng khoáng của jean sẽ giúp trung hòa phần thân trên cứng nhắc. Ngoài ra, chị em có thể tận dụng sơ mi trắng làm áo khoác ngoài croptop hở eo bên trong. Hoặc ngược lại, mặc áo gile bên ngoài sơ mi trắng kết hợp quần ngắn. Cách mặc sơ mi này giúp người mặc tạo hiệu ứng thị giác đa tầng, kín đáo mà vẫn sexy. Đổi mới với sơ mi denim. Chất liệu denim mang tới “hơi thở” khỏe khoắn, “chất chơi” hơn hẳn so với các chất liệu khác. Khi mặc, bạn gái có thể phối đồ theo phương pháp denim on denim cổ điển, kết hợp phụ kiện giày trắng hoặc bốt. Ngoài ra, sơ mi denim còn có thể kết hợp với màu đỏ, nâu tanin để tạo nên sự tương phản, nổi bật. Tận dụng sơ mi kẻ, họa tiết totem. Họa tiết kẻ sọc, kẻ ngang hay totem rất thích hợp cho những cô nàng theo phong cách giản dị. So với mẫu sơ mi đen trắng, sơ mi họa tiết caro rất ít khi nhàm chán, lỗi mốt. Nó được nhận xét mang đến cảm giác gần gũi, dễ chịu cho những người xung quanh. Khi mặc sơ mi kẻ, bạn gái nên kết hợp với mũ bóng chày, mũ rơm để hoàn thiện ngoại hình khỏe khoắn, làm mới tổng thể. Tận dụng sơ mi cổ trụ. Sơ mi Henry không có phần cổ giúp giảm bớt nét cứng nhắc của thiết kế sơ mi thông thường. Lựa chọn phụ kiện và kiểu dáng phù hợp, bạn có thể dễ dàng mặc đẹp. Tận dụng sơ mi xuyên thấu. Các mẫu trang phục vải voan xuyên thấu luôn có sức hút với phái đẹp, đặc biệt là các mẫu áo sơ mi cách điệu, vừa giữ được nét nhẹ nhàng nữ tính và vẫn tôn lên được sự quyến rũ gợi cảm. Mời độc giả xem thêm video: Xu hướng thời trang Noel. Nguồn video: THĐT