Mỹ nhân Việt diện sơ mi giấu quần: Kẻ khen, người chê “tơi tả”

Diện chiếc sơ mi giấu quần màu xanh với phẩn cổ thắt nơ và phần tay bồng, Midu hút mọi ánh nhìn với vẻ kiêu kì và ngọt ngào như một nàng tiểu thư. Trước đó, Midu từng làm dân tình "bấn loạn" trước khoảnh khắc diện áo sơ mi oversize theo mốt giấu quần để khoe đôi chân dài nuột nà. Sở hữu body nóng bỏng không kém người mẫu chuyên nghiệp nên Tóc Tiên không ngại thử sức với các style khác nhau trong đó có mốt sơ mi giấu quần. Diện thiết kế khoe chân tối đa, Khánh Linh giống hệt "quên mặc quần". Angela Phương Trinh khiêu khích và đốt mắt fan với mốt diện áo sơ mi giấu quần "quên" cài cúc. Hot girl Linh Ka gây tò mò vì thiết kế sơ mi suông chỉ vừa đủ giấu chiếc quần shorts siêu ngắn. Style giấu quần giúp Khánh My khoe đôi chân thon dài gợi cảm. Chi Pu cũng tạo nét cá tính của riêng mình khi diện sơ mi trắng oversize kết hợp cùng mũ rộng vành phong cách. Hoa hậu Mai Phương Thúy thu hút mọi ánh nhìn tại sân bay với style áo sơ mi không quần. Ngọc Trinh bị chỉ trích kém duyên khi diện hẳn mốt áo giấu quần lên sóng truyền hình. Diện sơ mi "quên" quần đi sự kiện, Tóc Tiên thành công khi khoe được lợi thế chân thon. Tuy nhiên chiếc áo rộng lùng bùng đã nhấn chìm đường cong nóng bỏng của nữ ca sĩ. Á hậu Huyền My còn diện áo sơ mi giấu quần đi ăn cưới. Thiết kế mỏng manh như đồ ngủ lại vừa ngắn vừa khoét sâu khiến nàng hậu nhận về vô vàn chỉ trích. Ảnh: IT. Mời độc giả theo dõi video "Show diễn thời trang của người ngoại cỡ". Nguồn: VTV24.

