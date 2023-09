Bọt dầu gội chuyển sang màu nâu, bác sĩ phát hiện điều ghê rợn

Mới đây, một cô gái ở Texas, Mỹ, đến phòng khám để trị chấy. Khi bác sĩ mở tóc để kiểm tra thì phát hiện bên trong có hàng trăm con chấy đang bò, trứng côn trùng khiến tóc cô gái dính vào nhau, tình trạng rất nghiêm trọng. May mắn thay, sau 4 lần được bác sĩ tận tình xử lý, tóc và da đầu của cô khỏe mạnh trở lại. Theo thông tin đăng tải, một nữ bác sĩ ở Texas, Mỹ, thường đăng video giúp mọi người trị chấy trên tài khoản TikTok "The Lice Angels". Mới đây, một cô gái đến phòng khám của nữ bác sĩ để chữa trị do nhiễm chấy mãn tính. Đáng nói, khi bác sĩ chải tóc của cô gái, phát hiện trên đầu bệnh nhân này có số lượng lớn chấy và vô số trứng. "Những con chấy này đã ở trên đầu cô ấy trong nhiều năm, chỉ vừa vạch nhẹ tóc ra đã có thể thấy rõ hàng trăm con chấy đang bò bên trong", nữ bác sĩ nói. Vì da đầu đã trở thành "thiên đường" cho chấy rận nên tóc cô gái dính chặt vào nhau, cực kỳ lộn xộn, nữ bác sĩ thông cảm với tình trạng của cô gái và cuối cùng quyết định giúp chữa trị chấy miễn phí. Theo bác sĩ chia sẻ, cô đã cẩn thận làm sạch tóc của cô gái, lúc đầu nước dầu gội còn chuyển màu nâu sẫm, sau bốn lần làm sạch, cuối cùng toàn bộ chấy và trứng trên đầu cũng đã được loại bỏ. Cư dân mạng đã rất sốc khi xem những hình ảnh này và để lại những lời nhắn như "Bây giờ đến lượt tôi ngứa đầu", "Sao bố mẹ có thể cho phép chuyện này xảy ra lâu như vậy?", "Chắc chắn phải tổng dọn dẹp nhà cửa, nếu không sau này vẫn sẽ bị nhiễm chấy", "Nếu là tôi, tôi sẽ cạo đầu", "Làm thế nào mà cô ấy có thể sống một cuộc sống bình thường với chấy trong nhiều năm như vậy?"... Theo tìm hiểu, chấy là loài côn trùng nhỏ sống trên da đầu con người và hút máu người. Nhiễm chấy được gọi là Peesulosis capitis và chấy có thể lây lan từ đầu người này sang người khác. Chấy rất dễ lây lan và một khi chúng bò lên đầu bạn, bạn có thể bị nhiễm trùng. Chấy có thể di chuyển qua các phương tiện như bàn chải đánh răng, lược, kẹp tóc, dây buộc tóc, tai nghe hoặc mũ. Chấy cũng có thể sống một thời gian trên đồ nội thất bọc nệm, ga trải giường, khăn tắm hoặc quần áo. Muốn loại bỏ chấy, nhất định phải ăn ở sạch sẽ, thường xuyên tắm gội, dọn dẹp nhà cửa. Mời độc giả xem thêm video: Phương pháp mới phát hiện vi khuẩn trong vài phút (Nguồn video: THĐT)

