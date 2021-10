Biến chủng AY.4.2 nguy hiểm hơn Delta: Bao nước báo động?

Phiên bản đột biến mới của biến thể Delta, AY.4.2 hay còn được gọi là "Delta Plus", được các chuyên gia xác định vào tháng 7/2021 và đang lây lan ở Anh. Đến nay, Anh ghi nhận khoảng 14.705 ca nhiễm biến thể này. Ảnh minh họa: Getty. Theo Giáo sư Francois Balloux tại Viện nghiên cứu gen thuộc Đại học London, đột biến mới có khả năng lây truyền cao hơn 10% so với biến thể Delta. Ảnh: DC. “Ở giai đoạn này, tôi sẽ nói rằng hãy cứ chờ xem và đừng hoảng loạn. Nó ( biến chủng AY.4.2) có thể lây lan cao hơn không đáng kể, không đến mức thảm khốc như những gì chúng ta đã chứng kiến trước đây”, ông Francois Balloux nói. Ảnh: Cảnh đông đúc tại một chợ hoa ở Anh vào tháng 9/2021. Ảnh: Getty. Trước tình hình hiện nay, người phát ngôn của Thủ tướng Boris Johnson cho biết Chính phủ Anh đang “theo dõi sát” biến thể AY.4.2 và “sẵn sàng hành động nếu cần thiết”, nhưng nói thêm rằng cho tới nay, chưa có bằng chứng khẳng định đột biến này lây lan dễ hơn. Ảnh: Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: ND. Ngoài Anh, biến chủng AY.4.2 cũng được phát hiện ở một số quốc gia khác như Mỹ, Israel và Đan Mạch. Ảnh: Getty. Bộ Y tế Israel cho biết biến thể phụ AY.4.2 của chủng Delta lần đầu được phát hiện ở nước này hôm 19/10. Ảnh: I24news. Ca nhiễm là một bé trai 11 tuổi, được phát hiện khi tiến hành xét nghiệm COVID-19 tại sân bay quốc tế Ben Gurion, ngoại ô Tel Aviv. Được biết, bé trai vừa về nước từ Moldova. Ảnh: Reuters. Hiện, Bộ Y tế Israel đang tiến hành điều tra dịch tễ học và theo dõi tất cả các biến thể của SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại nước này cũng như cẩn trọng khống chế sự lây lan của các biến thể. Ảnh: ITV News. Tại Mỹ, AY.4.2 đã được phát hiện ở 5 tiểu bang bao gồm Washington, Oregon, California, North Carolina và Washington, D.C với tổng cộng 7 ca được ghi nhận. Ảnh: Người dân được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại Mỹ. Ảnh: Getty. Mặc dù hiện tại khả năng lây lan của AY.4.2 vẫn ở mức độ thấp, song các chuyên gia lưu ý cần phải theo dõi chặt chẽ biến thể này. Ảnh: AP. Trang Deadline.com cảnh báo, AY.4.2 có thể trở thành biến chủng dễ lây lan nhất, nguy hiểm hơn cả Delta. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Hội chứng bệnh lạ ở trẻ em liên quan COVID-19 (Nguồn video: THĐT)

