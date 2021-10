Biến chủng AY.4.2 nguy cơ “né” vắc xin COVID-19: Những con số báo động

Đến nay, theo dữ liệu của trang Outbreak.Info, gần 17.000 ca mắc biến chủng AY.4.2 đã được phát hiện tại ít nhất 28 quốc gia trên khắp thế giới. Ảnh: Reuters. Trong đó, phần lớn số ca nhiễm biến thể AY.4.2 được ghi nhận ở Anh. Đây là quốc gia phát hiện biến thể này đầu tiên trong năm nay. Ảnh: Hành khách đeo khẩu trang trên xe buýt ở London, Anh. Ảnh: AP. Một số nhà nghiên cứu cho rằng AY.4.2 có thể lây lan cao hơn so với biến thể Delta. Theo Giáo sư Francois Balloux, Giám đốc Viện Di truyền tại Đại học London (Anh), AY.4.2 có thể có mức độ lây nhiễm cao hơn từ 10 - 15% so với biến thể Delta ban đầu. Ảnh minh họa: RTE. Tình hình đáng lo ngại tại Anh khi nước này đang chứng kiến sự gia tăng kéo dài về số ca mắc COVID-19. Ít nhất 16 khu vực tại Anh có tỷ lệ lây nhiễm biến chủng mới >25%. Ảnh: AP. Số liệu giải trình tự gen cho thấy chủng, AY.4.2 gây ra 6% số ca bệnh mới tại Anh trong tuần đầu tiên của tháng 10/2021. Ảnh: Reuters. Ngày 20/10, tờ Telegraph dẫn thông tin từ cuộc họp báo của Cơ quan An ninh Y tế Anh nhấn mạnh, biến thể phụ của Delta đang "trên quỹ đạo ngày càng tăng" trên toàn quốc. Ảnh: Telegraph. Ngoài Anh, hàng chục quốc gia khác trên thế giới cũng đã báo cáo những ca nhiễm biến chủng AY.4.2 đầu tiên. Trong đó, Nga ngày 21/10 thông báo một số ca nhiễm biến thể mới này. Ảnh: RIA. Hãng thông tấn Nga RIA dẫn lời nhà nghiên cứu cấp cao của Cơ quan giám sát tiêu dùng quốc gia, Kamil Khafizov, cho biết có khả năng biến thể AY.4.2 này sẽ lây lan rộng, có thể khiến số ca mắc mới COVID-19 ở Nga tăng hơn nữa. Ảnh: MNA. Thậm chí, ông Khafizov cảnh báo rằng, AY 4.2 cuối cùng có thể thay thế biến thể Delta, mặc dù tiến trình này có thể sẽ diễn ra chậm. Ảnh minh họa. AY.4.2, hay còn được gọi là "Delta Plus", là một trong 45 dòng phụ của biến chủng Delta. Ảnh: DC. Chuyên gia Francois Balloux cho biết, biến thể AY.4.2 có 2 đột biến ở protein gai là Y145H và A222V, giúp virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào tế bào con người. Ảnh: ZN. Dù chưa có bằng chứng chính xác khẳng định về tốc độ lây lan cũng như khả năng "né" vắc xin COVID-19 của AY.4.2, song các chuyên gia cảnh báo cần theo dõi chặt chẽ biến chủng mới này. Ảnh minh họa. Mời độc giả xem thêm video: Hội chứng bệnh lạ ở trẻ em liên quan COVID-19 (Nguồn video: THĐT)

