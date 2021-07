Bị chê bai hết lời, “con gái bóng đêm” lột xác thành siêu mẫu nổi tiếng

Khoudia Diop sinh năm 1996, là người mẫu thời trang và diễn viên nổi tiếng người Senegal. Sinh ra và lớn lên ở một nước châu Phi – nơi hầu hết người dân đều sở hữu làn da màu song Khoudia vẫn nhận về không ít ánh nhìn ác cảm vì làn da đen than đặc biệt. Tuổi thơ Khoudia ngập tràn ký ức về những lần bị bắt nạt vì màu da khác lạ. Những biệt danh như “ con gái bóng đêm”, “cô gái da đen”, “mẹ của những vì sao” cùng những ngôn từ thô lỗ, xúc phạm luôn đeo bám cô. Từng bị chê bai hết lời song Khoudia đã vượt qua tất cả. Chia sẻ với Oddity Central, cô cho biết: “Họ thường gọi tôi bằng nhiều cái tên khác nhau, nghĩ rằng tôi sẽ thấy tủi hổ về làn da của mình. Nhưng không, tôi yêu tất cả biệt danh đó và chẳng quan tâm người khác nghĩ gì”. Chính thái độ sống tích cực, tinh thần lạc quan khiến 9X ngày càng được nhiều người yêu mến. Sự thay đổi có tính bước ngoặt khi Khoudia tham gia chụp hình cho chiến dịch tôn vinh da màu The Colored Girl Campaign. Giữa "rừng" mỹ nhân, Khoudia thu hút sự chú ý vì làn da tối đặc biệt. Ngay sau đó, những người thành lập chiến dịch liên hệ với cô qua mạng xã hội, ngỏ lời mời cô tham gia chiến dịch của họ. Được làm những điều mình mong muốn, Khoudia rất phần khích tham gia. Suốt quá trình làm việc cô cảm thấy trân trọng và yêu nghề hơn. Kể từ đó, cô ngày càng nỗ lực trong các dự án nghệ thuật, khẳng định khả năng của bản thân, không ngừng có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp. Hiện nay, “con gái bóng đêm” Khoudia Diop thường xuyên di chuyển giữa Paris và New York để theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Cô có cơ hội sải những bước đi vững chắc, cá tính trên các sàn diễn đẳng cấp quốc tế. Có thể nói, ngoài năng lực, màu da đen than chính là yếu tố giúp Khoudia nổi bật giữa hàng loạt chân dài. Đây cũng là lý do Khoudia luôn động viên mọi người đừng bao giờ đầu hàng trước số phận. Trên trang Instagram có hơn 506 nghìn lượt theo dõi, “con gái bóng đêm” thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ghi lại nét đẹp tự nhiên của cơ thể. Thông qua câu chuyện của mình, Khoudia hi vọng sẽ gắn kết phụ nữ lại với nhau, giúp họ hiểu hơn về vẻ đẹp tiềm ẩn của mỗi người. Ảnh: Instagram nhân vật. Mời độc giả xem video: Show diễn thời trang của người ngoại cỡ. Nguồn: VTV24

