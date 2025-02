Bị cảm cúm ăn gì cho nhanh khỏi?

Mới đây, truyền thông Trung Quốc rầm rộ trước thông tin Từ Hy Viên qua đời đột ngột và được hỏa táng tại Nhật Bản. Thông tin ngay lập tức lan truyền trên mạng xã hội, thậm chí trở thành chủ đề được tìm kiếm số một tại nhiều quốc gia châu Á. Gia đình nữ diễn viên Từ Hy Viên xác nhận cô đã qua đời ở tuổi 49 do bệnh viêm phổi và cúm mùa. Theo chuyên gia dinh dưỡng, với người bệnh cúm mùa, việc ăn uống lành mạnh, đảm bảo dinh dưỡng là phương pháp rất tốt để hỗ trợ nâng cao đề kháng, phòng ngừa biến chứng và sớm hồi phục sức khỏe. Ảnh minh họa Sữa chua là nguồn cung cấp men vi sinh, lợi khuẩn giúp tăng cường hệ miễn dịch. Một nghiên cứu được tiến hành trên chuột đã chỉ ra men vi sinh có thể rút ngắn thời gian bị cúm. Ảnh minh họa Súp gà: Súp gà là món ăn nhẹ và dễ tiêu hóa, giúp cung cấp dưỡng chất mà không gây căng thẳng cho dạ dày. Súp gà giàu protein, vitamin và khoáng chất như kẽm, selen và magie. Đây là các chất dinh dưỡng thiết yếu giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống lại virus cúm. Trong quá trình chế biến, để chữa trị cúm đạt hiệu quả cao, có thể thêm gừng hoặc hành tỏi vào món ăn. Ảnh minh họa Uống nhiều nước: Nước là thành phần cấu tạo nên cơ thể, tham gia vào các quá trình lý - hóa trong cơ thể sống, là dung môi hòa tan các chất, điều hòa thân nhiệt. Khi bị cảm cúm, cơ thể dễ bị mất nước hơn bình thường do người bệnh thường ăn uống ít đi và mất nước qua mồ hôi khi sốt. Do đó, uống đủ nước là cần thiết để phục hồi tổng trạng. Nước cũng là một chất giải độc tự nhiên của cơ thể khi bị cúm. Ảnh minh họa Rau xanh: Cải bó xôi, cải xoăn và các loại rau xanh khác ngoài tác dụng tăng cường hệ miễn dịch còn là nguồn cung cấp giàu vitamin A, vitamin C, vitamin E và vitamin K. Bạn cũng có thể thêm rau xanh vào cùng sinh tố trái cây hoặc ăn sống cùng với dầu ô liu. Ảnh minh họa Các loại trái cây giàu vitamin C: Vitamin C là chất dinh dưỡng quan trọng giúp kháng viêm, tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả, đặc biệt rất hữu ích đối với người đang bị cúm vì dưỡng chất này giúp tăng khả năng sản sinh của bạch hầu trong máu. Tuy nhiên, cơ thể mỗi người lại không thể tự sản sinh hoặc tổng hợp vitamin C mà cần phải được bổ sung qua các thực phẩm để cải thiện sức khỏe. Các loại trái cây họ cam chanh như cam, quýt, chanh, bưởi,… là nguồn thực phẩm rất giàu vitamin C. Ảnh minh họa Các loại hạt: Hạnh nhân, óc chó,… là thực phẩm mà người nhiễm cúm cần được bổ sung để nhanh chóng phục hồi. Các loại hạt này có chứa chất béo lành mạnh giúp da và niêm mạc khỏe mạnh. Bên cạnh đó cũng chứa nhiều chất kẽm, đồng, selen vitamin D, chất chống oxy hóa,… để duy trì cũng như tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể. Ảnh minh họa Nước dừa giàu chất điện giải, kali và glucose, sẽ bổ sung thêm năng lượng khi bạn bị sốt. Ảnh minh họa

Mới đây, truyền thông Trung Quốc rầm rộ trước thông tin Từ Hy Viên qua đời đột ngột và được hỏa táng tại Nhật Bản. Thông tin ngay lập tức lan truyền trên mạng xã hội, thậm chí trở thành chủ đề được tìm kiếm số một tại nhiều quốc gia châu Á. Gia đình nữ diễn viên Từ Hy Viên xác nhận cô đã qua đời ở tuổi 49 do bệnh viêm phổi và cúm mùa. Theo chuyên gia dinh dưỡng, với người bệnh cúm mùa, việc ăn uống lành mạnh, đảm bảo dinh dưỡng là phương pháp rất tốt để hỗ trợ nâng cao đề kháng, phòng ngừa biến chứng và sớm hồi phục sức khỏe. Ảnh minh họa Sữa chua là nguồn cung cấp men vi sinh, lợi khuẩn giúp tăng cường hệ miễn dịch. Một nghiên cứu được tiến hành trên chuột đã chỉ ra men vi sinh có thể rút ngắn thời gian bị cúm. Ảnh minh họa Súp gà: Súp gà là món ăn nhẹ và dễ tiêu hóa, giúp cung cấp dưỡng chất mà không gây căng thẳng cho dạ dày. Súp gà giàu protein, vitamin và khoáng chất như kẽm, selen và magie. Đây là các chất dinh dưỡng thiết yếu giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống lại virus cúm . Trong quá trình chế biến, để chữa trị cúm đạt hiệu quả cao, có thể thêm gừng hoặc hành tỏi vào món ăn. Ảnh minh họa Uống nhiều nước: Nước là thành phần cấu tạo nên cơ thể, tham gia vào các quá trình lý - hóa trong cơ thể sống, là dung môi hòa tan các chất, điều hòa thân nhiệt. Khi bị cảm cúm, cơ thể dễ bị mất nước hơn bình thường do người bệnh thường ăn uống ít đi và mất nước qua mồ hôi khi sốt. Do đó, uống đủ nước là cần thiết để phục hồi tổng trạng. Nước cũng là một chất giải độc tự nhiên của cơ thể khi bị cúm. Ảnh minh họa Rau xanh: Cải bó xôi, cải xoăn và các loại rau xanh khác ngoài tác dụng tăng cường hệ miễn dịch còn là nguồn cung cấp giàu vitamin A, vitamin C, vitamin E và vitamin K. Bạn cũng có thể thêm rau xanh vào cùng sinh tố trái cây hoặc ăn sống cùng với dầu ô liu. Ảnh minh họa Các loại trái cây giàu vitamin C: Vitamin C là chất dinh dưỡng quan trọng giúp kháng viêm, tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả, đặc biệt rất hữu ích đối với người đang bị cúm vì dưỡng chất này giúp tăng khả năng sản sinh của bạch hầu trong máu. Tuy nhiên, cơ thể mỗi người lại không thể tự sản sinh hoặc tổng hợp vitamin C mà cần phải được bổ sung qua các thực phẩm để cải thiện sức khỏe. Các loại trái cây họ cam chanh như cam, quýt, chanh, bưởi,… là nguồn thực phẩm rất giàu vitamin C. Ảnh minh họa Các loại hạt: Hạnh nhân, óc chó,… là thực phẩm mà người nhiễm cúm cần được bổ sung để nhanh chóng phục hồi. Các loại hạt này có chứa chất béo lành mạnh giúp da và niêm mạc khỏe mạnh. Bên cạnh đó cũng chứa nhiều chất kẽm, đồng, selen vitamin D, chất chống oxy hóa,… để duy trì cũng như tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể. Ảnh minh họa Nước dừa giàu chất điện giải, kali và glucose, sẽ bổ sung thêm năng lượng khi bạn bị sốt. Ảnh minh họa