Mỹ nhân làng hài Puka và chồng trẻ khoe con vừa chào đời

Diễn viên Puka và Gin Tuấn Kiệt vừa đón con đầu lòng gia nhập tổ ấm. Gin Tuấn Kiệt luôn ở bên động viên Puka khi cô vượt cạn. Puka chia sẻ: "Một tình yêu to bự từ một tình yêu to to. Cảm ơn hành trình đầy thú vị và thiêng liêng này. Em hạnh phúc, em vỡ òa, em đã làm được. Và giờ em đang bắt đầu một hành trình mới, hành trình làm mẹ". Gin Tuấn Kiệt hạnh phúc viết: "Cảm xúc thật khó tả khi nghe tiếng khóc chào đời của “mặt trời nhỏ” trong lòng ba mẹ. Thế giới của ba mẹ nay chính là con. Mẹ của con là siêu nhân trong lòng ba. Mẹ đã trải qua một hành trình thật mạnh mẽ và hy sinh vô điều kiện. Cảm ơn cục vợ nhiều lắm! Em thật tuyệt vời. Một hành trình với quá nhiều cảm xúc. Ba yêu hai mẹ con". Vợ chồng Puka say sưa ngắm con đầu lòng.Gin Tuấn Kiệt và Puka vẫn chưa chia sẻ hình ảnh cận mặt thiên thần nhỏ của mình. Sau khi vừa sinh nở, diện mạo của Puka trông tươi tắn. Puka và Gin Tuấn Kiệt về chung một nhà vào tháng 11/2023 sau 4 năm hẹn hò. Mỹ nhân làng hài chụp ảnh nghệ thuật khi mang bầu. Khi mang thai, Puka thi thoảng tham gia một số sự kiện giải trí. Vợ chồng Gin Tuấn Kiệt sống trong một căn hộ cao cấp trong 2 năm qua. Xem video: "Puka lần đầu song ca cùng Gin Tuấn Kiệt". Nguồn Vietalents

Diễn viên Puka và Gin Tuấn Kiệt vừa đón con đầu lòng gia nhập tổ ấm. Gin Tuấn Kiệt luôn ở bên động viên Puka khi cô vượt cạn. Puka chia sẻ: "Một tình yêu to bự từ một tình yêu to to. Cảm ơn hành trình đầy thú vị và thiêng liêng này. Em hạnh phúc, em vỡ òa, em đã làm được. Và giờ em đang bắt đầu một hành trình mới, hành trình làm mẹ". Gin Tuấn Kiệt hạnh phúc viết: "Cảm xúc thật khó tả khi nghe tiếng khóc chào đời của “mặt trời nhỏ” trong lòng ba mẹ. Thế giới của ba mẹ nay chính là con. Mẹ của con là siêu nhân trong lòng ba. Mẹ đã trải qua một hành trình thật mạnh mẽ và hy sinh vô điều kiện. Cảm ơn cục vợ nhiều lắm! Em thật tuyệt vời. Một hành trình với quá nhiều cảm xúc. Ba yêu hai mẹ con". Vợ chồng Puka say sưa ngắm con đầu lòng. Gin Tuấn Kiệt và Puka vẫn chưa chia sẻ hình ảnh cận mặt thiên thần nhỏ của mình. Sau khi vừa sinh nở, diện mạo của Puka trông tươi tắn. Puka và Gin Tuấn Kiệt về chung một nhà vào tháng 11/2023 sau 4 năm hẹn hò. Mỹ nhân làng hài chụp ảnh nghệ thuật khi mang bầu. Khi mang thai, Puka thi thoảng tham gia một số sự kiện giải trí. Vợ chồng Gin Tuấn Kiệt sống trong một căn hộ cao cấp trong 2 năm qua. Xem video: "Puka lần đầu song ca cùng Gin Tuấn Kiệt". Nguồn Vietalents