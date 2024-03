Bất ngờ công dụng của lá chanh đối với sức khỏe

Lá chanh vị cay ngọt, tính ôn có tác dụng hoà đàm, chỉ khái, sát khuẩn và tiêu đờm, dùng chữa ho do lạnh, cảm sốt không ra mồ hôi, hỗ trợ điều trị hen phế quản... Không chỉ vậy, lá chanh còn rất tốt cho việc chống viêm, chống nhiễm khuẩn, cân bằng tinh thần, giúp tăng cường hệ thống tiêu hóa và khử mùi.

Đặc biệt, lá chanh tươi nhiều tinh dầu với mùi thơm dễ chịu nên thường được sử dụng làm nguyên liệu cho nồi xông giải cảm rất hiệu quả.

Dưới đây là một số lợi ích tuyệt vời của lá chanh đối với sức khỏe:

Tốt cho hệ tiêu hóa

Có thể điều này nghe khá lạ lẫm vì lượng lá chanh được sử dụng trong nấu ăn không nhiều. Các hợp chất như flavonoid, tanin, dầu dễ bay hơi trong lá chanh cũng có tác dụng nhuận tràng. Tinh dầu trong lá chanh sẽ kích thích dạ dày sản sinh các enzyme tiêu hóa, giúp quá trình phân hủy và hấp thụ thức ăn diễn ra dễ dàng hơn.

Chống oxy hóa, bảo vệ tế bào

Thành phần của lá chanh bao gồm vitamin C và nhiều hợp chất chống oxy hóa khác như flavonoid, terpenoid, axit phenolic. Những chất chống oxy hóa này có tác dụng chống lại các gốc tự do gây tổn hại tế bào và DNA. Đây là lý do chúng khiến lá chanh có tác dụng cải thiện làn da, thúc đẩy quá trình lành thương và phòng ngừa các bệnh mãn tính.

Chống viêm, giảm đau

Từ lâu, lá chanh đã được công nhận là sở hữu khả năng chống viêm và giảm đau. Các chất chống oxy hóa trong lá chanh, như flavonoids và axit ascorbic, được biết đến với tính chất chống viêm mạnh mẽ. Chúng có khả năng ức chế sự sản xuất các chất gây viêm trong cơ thể, giúp làm giảm sự viêm nhiễm và đau nhức.

Hơn nữa, lá chanh còn được sử dụng trong y học dân gian như một biện pháp tự nhiên, giúp giảm đau do các tình trạng như đau đầu, đau cơ, đau họng... Có thể uống nước từ lá chanh (bằng cách đun sôi nước và thả lá chanh vào) hoặc đắp lá chanh trực tiếp lên vùng da bị đau.

Tăng cường hệ miễn dịch, kháng sinh tự nhiên

Lá chanh có chứa các chất kháng sinh tự nhiên, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh lý. Khi cảm thấy mệt mỏi hoặc hệ miễn dịch có dấu hiệu bị suy yếu, hãy thử đun sôi lá chanh với nước và uống khi còn ấm vào mỗi buổi sáng sẽ giúp tăng cường năng lượng cho một ngày mới.

Thêm vào đó, lá chanh còn chứa nhiều dưỡng chất giúp kích thích sản xuất bạch cầu tự nhiên. Điều này sẽ làm tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể, từ đó giúp đẩy lùi virus cảm cúm. Những ngày trời rét hãy cố gắng sử dụng lá chanh để bảo vệ sức khỏe.

Tăng cường sự trao đổi chất trong cơ thể

Lá chanh có khả năng ngăn ngừa các loại virus có thể khiến cơ thể bị bệnh hoặc phá hủy các tế bào khỏe mạnh. Ngoài ra, tiêu thụ loại lá này cũng có thể giúp hồi sinh các tế bào cơ thể và sản sinh ra nhiều tế bào khỏe mạnh hơn, từ đó thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể.

Chữa bệnh ho

Chiết xuất vitamin C có trong lá chanh sẽ giúp cho cổ họng đỡ ngứa, khó chịu và tránh được những cơn ho khan. Để giải quyết tình trạng này, hãy uống nước lá chanh đun sôi kết hợp với mật ong hoặc đường thốt nốt.