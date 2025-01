Bật mí 9 điều thú vị về cơ thể đàn ông, ít ai biết

Dưới đây là một số điều thú vị về cấu tạo trên cơ thể đàn ông. Bạn có thể sẽ vui khi biết rằng một vài trong số đó là những ưu điểm vượt trội hơn phái đẹp. Ảnh minh họa Khả năng tiết sữa: Đàn ông cũng có tuyến sữa, nhưng nếu bị chảy sữa lại là một bất thường trên cơ thể nam giới. Nguyên nhân cơ thể sản xuất quá nhiều hormone prolactin do một số phác đồ điều trị bệnh tim hay các vấn đề với tuyến yên và vùng dưới đồi, hoặc có thể sử dụng thuốc giảm đau nhóm opioid. Ảnh minh họa Khả năng phân biệt các sắc độ màu của đàn ông kém hơn phụ nữ. Điều này được quyết định bởi tế bào võng mạc hình nón. Thông tin di truyền của tế bào võng mạc hình nóng nằm trong nhiễm sắc thể X, phụ nữ có hai nhiễm sắc thể X, số lượng tế bào hình nón sẽ nhiều gấp đôi đàn ông, họ sẽ phân biệt được rất nhiều sắc tố màu hơn nam giới chúng ta. Ảnh minh họa Hội chứng tiền kinh nguyệt: Điều này có thể gây ngạc nhiên cho một số người, nhưng 26% nam giới cũng trải qua hội chứng tiền kinh nguyệt. Trong giai đoạn này, người đàn ông trở nên nhạy cảm, bực bội, thèm ăn và có thể bị co thắt dạ dày. Ảnh minh họa Chậm lão hóa hơn phụ nữ: Gương mặt của người đàn ông giữ được vẻ trẻ trung lâu hơn rất nhiều so với người phụ nữ. Collagen trong da của họ suy giảm rất chậm dù nam giới có già đi khiến nếp nhăn xuất hiện cũng ít hơn so với phái đẹp. Ảnh minh họa Ban đầu, đàn ông là “con gái”: Trong 5-6 tuần đầu của phôi thai, nhiễm sắc thể của Y chưa được “phát huy” mà đều là XX, do vậy 100% loại người đều là giống cái. Việc phân định giới tính diễn ra vào tuần thứ 6 trở đi. Ảnh Internet Yết hầu: Phụ nữ ngước thẳng cổ cũng có một phần rất nhỏ nhô ra, đó là sụn tuyến giáp, mang chức năng bảo vệ dây thanh quản. Sụn tuyến giáp còn quyết định độ âm thanh của một người. Trong quá trình dậy thì, vị trí sụn tuyến giáp dần xê dịch thay đổi tạo nên một góc độ giữa nó và sụn hình khuyên bên cạnh, tạo nên yết hầu, khiến đàn ông có hiện tượng vỡ giọng. Ảnh minh họa Ngủ ngáy hơn phụ nữ: Nghiên cứu cho thấy cứ 10 người đàn ông thì có 4 người ngủ ngáy, trong khi tỷ lệ ngủ ngáy của phụ nữ là 3/10. Có nhiều lý do dẫn đến chứng ngủ ngáy, nhiều trong số đó liên quan đến lối sống và cách chúng ta ngủ. Tuy nhiên, đàn ông có cấu trúc cổ và họng khác với phụ nữ, khiến họ dễ mắc chứng ngủ ngáy hơn. Ảnh minh họa Da dày hơn phụ nữ: Nội tiết tố nam testosterone làm cho da nam dày hơn khoảng 25% so với da của phụ nữ. Tuy nhiên, qua thời gian, da của đàn ông trở nên mỏng hơn, trong khi với phụ nữ, nó vẫn giữ nguyên độ dày cho đến khi mãn kinh. Ảnh minh họa Xương đàn ông chắc khỏe hơn phụ nữ: Đàn ông khi trưởng thành testosterone tăng lên nhanh chóng, giúp xương chắc khỏe. Trong khi sự gia tăng nồng độ estrogen của phụ nữ làm giảm sự phát triển của xương. Ảnh Bright side

Dưới đây là một số điều thú vị về cấu tạo trên cơ thể đàn ông. Bạn có thể sẽ vui khi biết rằng một vài trong số đó là những ưu điểm vượt trội hơn phái đẹp. Ảnh minh họa Khả năng tiết sữa: Đàn ông cũng có tuyến sữa, nhưng nếu bị chảy sữa lại là một bất thường trên cơ thể nam giới. Nguyên nhân cơ thể sản xuất quá nhiều hormone prolactin do một số phác đồ điều trị bệnh tim hay các vấn đề với tuyến yên và vùng dưới đồi, hoặc có thể sử dụng thuốc giảm đau nhóm opioid. Ảnh minh họa Khả năng phân biệt các sắc độ màu của đàn ông kém hơn phụ nữ. Điều này được quyết định bởi tế bào võng mạc hình nón. Thông tin di truyền của tế bào võng mạc hình nóng nằm trong nhiễm sắc thể X, phụ nữ có hai nhiễm sắc thể X, số lượng tế bào hình nón sẽ nhiều gấp đôi đàn ông, họ sẽ phân biệt được rất nhiều sắc tố màu hơn nam giới chúng ta. Ảnh minh họa Hội chứng tiền kinh nguyệt: Điều này có thể gây ngạc nhiên cho một số người, nhưng 26% nam giới cũng trải qua hội chứng tiền kinh nguyệt. Trong giai đoạn này, người đàn ông trở nên nhạy cảm, bực bội, thèm ăn và có thể bị co thắt dạ dày. Ảnh minh họa Chậm lão hóa hơn phụ nữ: Gương mặt của người đàn ông giữ được vẻ trẻ trung lâu hơn rất nhiều so với người phụ nữ. Collagen trong da của họ suy giảm rất chậm dù nam giới có già đi khiến nếp nhăn xuất hiện cũng ít hơn so với phái đẹp. Ảnh minh họa Ban đầu, đàn ông là “con gái”: Trong 5-6 tuần đầu của phôi thai, nhiễm sắc thể của Y chưa được “phát huy” mà đều là XX, do vậy 100% loại người đều là giống cái. Việc phân định giới tính diễn ra vào tuần thứ 6 trở đi. Ảnh Internet Yết hầu: Phụ nữ ngước thẳng cổ cũng có một phần rất nhỏ nhô ra, đó là sụn tuyến giáp, mang chức năng bảo vệ dây thanh quản. Sụn tuyến giáp còn quyết định độ âm thanh của một người. Trong quá trình dậy thì, vị trí sụn tuyến giáp dần xê dịch thay đổi tạo nên một góc độ giữa nó và sụn hình khuyên bên cạnh, tạo nên yết hầu, khiến đàn ông có hiện tượng vỡ giọng. Ảnh minh họa Ngủ ngáy hơn phụ nữ: Nghiên cứu cho thấy cứ 10 người đàn ông thì có 4 người ngủ ngáy, trong khi tỷ lệ ngủ ngáy của phụ nữ là 3/10. Có nhiều lý do dẫn đến chứng ngủ ngáy, nhiều trong số đó liên quan đến lối sống và cách chúng ta ngủ. Tuy nhiên, đàn ông có cấu trúc cổ và họng khác với phụ nữ, khiến họ dễ mắc chứng ngủ ngáy hơn. Ảnh minh họa Da dày hơn phụ nữ: Nội tiết tố nam testosterone làm cho da nam dày hơn khoảng 25% so với da của phụ nữ. Tuy nhiên, qua thời gian, da của đàn ông trở nên mỏng hơn, trong khi với phụ nữ, nó vẫn giữ nguyên độ dày cho đến khi mãn kinh. Ảnh minh họa Xương đàn ông chắc khỏe hơn phụ nữ: Đàn ông khi trưởng thành testosterone tăng lên nhanh chóng, giúp xương chắc khỏe. Trong khi sự gia tăng nồng độ estrogen của phụ nữ làm giảm sự phát triển của xương. Ảnh Bright side