Áp dụng cách này giúp chống say tàu xe khi đi lại dịp Tết

Say xe chủ yếu do cơ địa mỗi người, những người có chứng rối loạn tiền đình, sức khỏe yếu thường dễ say xe hơn. Khi di chuyển bằng tàu xe qua các đoạn đường, não bộ cảm nhận sự di chuyển bất thường của cơ thể. Hệ thống cảm giác của cơ thể như mắt, tai trong,... sẽ gửi thông điệp đến hệ thống thần kinh trung ương. Những người không kiểm soát được sẽ xuất hiện triệu chứng say xe.

Đa số triệu chứng say tàu xe sẽ hết trong khoảng một thời gian khi xe dừng lại. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn có cảm giác chóng mặt, khó chịu kéo dài một vài ngày

Mẹo chống say tàu xe khi đi lại trong dịp Tết Nguyên đán - Ảnh minh hoạ

Dưới đây là một số mẹo chống say tàu xe khi đi lại trong dịp Tết Nguyên đán:

Ngủ đủ giấc

Tình trạng sức khỏe không tốt vì thiếu ngủ rất dễ dẫn đến cảm giác mệt mỏi. Ngủ không đủ giấc có thể ảnh hưởng đến sự tập trung, trạng thái tinh thần, khả năng phán đoán cả các chức năng nhận thức. Nó cũng góp phần gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm buồn nôn và các vấn đề tiêu hóa khác. Vì vậy, ngủ đủ giấc cũng giúp chống say xe hiệu quả.

Ăn nhẹ trước khi khởi hành

Chú ý không nên ăn quá no hoặc để bụng đói lên xe. Ăn quá nhiều sẽ dễ dẫn đến tình trạng đầy bụng, ợ hơi, còn đói bụng sẽ làm cho dạ dày cồn cào, dễ sinh ra tình trạng buồn nôn trên xe. Lưu ý tránh những thức ăn chua cay, nhiều dầu mỡ. Chỉ nên ăn lót dạ trước lúc bắt đầu đi.

Lựa vị trí ngồi

Ô tô: Nên ngồi ở hàng ghế trước hoặc ghế giữa, gần cửa sổ.

Máy bay: Ngồi ở các hàng ghế từ cánh máy bay trở lên. Nếu có tình trạng ù tai xuất hiện, làm động tác nuốt nước bọt hoặc nhai kẹo cao su, ngậm kẹo.

Tàu hỏa: Chọn vị trí ngồi sao cho hướng nhìn trùng với hướng di chuyển của tàu và ngồi ở tầng thấp để ít lắc lư hơn.

Tàu thuyền: Chọn các vị trí ở trước và giữa thân tàu để tránh các chuyển động lắc lư khi sóng đánh vào 2 bên thân tàu.

Thay vì nhìn vào các đồ vật lướt qua rất nhanh ở bên ngoài, hãy nhìn vào các đường chân trời hoặc các vật thể ở đằng xa để có tính ổn định, hạn chế mệt mỏi cho mắt và não.

Dùng các thực phẩm hỗ trợ

Mùi hương của vỏ cam, chanh có tác dụng khử mùi mạnh mẽ, phân tán sự mâu thuẫn trong các thông tin đưa về não giúp hạn chế tình trạng say xe . Vì vậy, hương thơm của vỏ cam hoặc chanh tươi, hoặc uống nước chanh pha với nước nóng là một cách giảm buồn nôn hiệu quả.

So với ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ thì bánh mì nướng sẽ giúp giảm tình trạng buồn nôn tốt hơn. Bánh mì nướng dễ tiêu hóa hơn so với bánh mì thông thường. Các loại thực phẩm giàu tinh bột như: bánh mì giúp hấp thụ lượng axit dư thừa, giải quyết tình trạng khó chịu ở dạ dày.

Gừng là một phương pháp điều trị buồn nôn, ói mửa hiệu quả, an toàn trong cả thời kỳ mang thai. Gừng giúp ổn định dạ dày và hệ tiêu hóa được hoạt động tốt hơn, đồng thời có tác dụng chống viêm, hỗ trợ giải phóng các hormone điều hòa huyết áp để làm dịu cơ thể.