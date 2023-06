48 người ngộ độc thực phẩm sau tiệc cưới: Điểm tên "thủ phạm"

Ngày 1/6, thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị cho biết, 48 người tại thôn Thượng Phú Phường, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, bị ngộ độc thực phẩm do nhiễm nhiều loại vi khuẩn có khả năng gây ngộ độc.



Theo thông tin trên Zingnews.vn, trước đó, vào lúc 11h ngày 15/5, hơn 500 người dùng bữa tại tiệc cưới của gia đình bà N.T.K.P. (ở thôn Thượng Phú Phường, xã Triệu Sơn) do cơ sở nấu ăn lưu động của bà T.T.C. (thôn Phương An, xã Triệu Sơn) chế biến. Sau đó, có 48 người bị ngộ độc thực phẩm.

Cơ quan chuyên môn xác định cơ sở nấu ăn lưu động của bà C. không có các giấy tờ cần thiết như giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận sức khỏe đối với người trực tiếp chế biến, hợp đồng mua bán thực phẩm…Ngoài ra, v ị trí chế biến thực phẩm tại nhà bà C. có ruồi và chỉ cách chuồng nuôi gà, gia súc khoảng một mét.

Nhiều người phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Zingnews.vn. Liên quan đến vụ 48 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc cưới, TTXVN đưa tin, kiểm nghiệm mẫu thức ăn tại tiệc cưới, cơ quan chức năng phát hiện trong các mẫu bê thui, bò nấu típ, cua để làm tiết canh cua, rau sống, đá viên có số lượng lớn nhiều loài vi khuẩn có khả năng gây ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt, phát hiện chủng Bacillus cereus sinh độc tố trong mẫu bê thui, bò nấu típ, rau sống; nội độc tố Staphylococcal enterotoxin trong mẫu cua để làm tiết canh cua, mẫu rau sống. Được biết, Staphylococcal enterotoxin là độc tố gây bệnh đường ruột do vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) sinh ra. Staphylococcal enterotoxin là loại độc tố gây ngộ độc thực phẩm phổ biến với các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau quặn bụng xuất hiện trong vòng vài giờ sau khi ăn. Trong khi đó, Bacillus cereus là một loại vi khuẩn hoại sinh, hiện diện nhiều trong đất, được xem là một tác nhân gây ngộ độc thực phẩm hàng đầu, chỉ sau Salmonella và các vi rút. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Phú Yên, B. cereus gây nên 2 dạng ngộ độc khác nhau: Gây triệu chứng chủ yếu là đau bụng, tiêu chảy, phân lỏng không có nhầy máu, có thể có nôn; hoặc chủ yếu gây nôn, buồn nôn, mệt mỏi. Vi khuẩn Bacillus cereus. Ảnh: Food Safety News.

B. cereus dễ dàng có mặt trong nhiều loại thực phẩm, món ăn khác nhau. Khi gặp điều kiện không thuận lợi như khô, nóng do quá trình xử lý, chế biến, bảo quản thực phẩm, B. cereus vẫn có thể tồn tại ở dạng bào tử. Bào tử vi khuẩn khá đề kháng với các biện pháp khử khuẩn như nhiệt, tia xạ, siêu âm, dung dịch ion, ozon, hoá chất khử nhiễm, pH thấp; chỉ bị giết khi hấp ướt 121 độ C trong 20 phút hoặc sấy khô 160 độ C trong 1 giờ.



B. cereus trong thực phẩm bị ô nhiễm có hai cách gây bệnh: Đi vào ruột, nhân lên tạo độc tố gây ngộ độc dạng tiêu chảy, loại này thường có thời gian ủ bệnh từ 12-24 giờ; hoặc vi khuẩn nhân lên trong thực phẩm và tạo độc tố gây nôn, loại này có thời gian ủ bệnh từ 0,5- 5 giờ.

Để phòng ngừa ngộ độc do B. cereus , chủ yếu cần chú ý đến việc bảo quản thức ăn sau khi chế biến. Nếu chưa được ăn ngay, món ăn cần được giữ ấm trên 60 độ C hoặc lạnh dưới 4 độ C. Thức ăn nguội cần được hâm nóng kỹ, ít nhất đạt 74 độ C trước khi ăn. Nguyên liệu làm các món nguội, lên men cần được chọn kỹ, rửa sạch.

