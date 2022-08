3 loại thịt bò “bẩn nhất chợ”, người thông minh không bao giờ mua

Theo Webmd, thịt bò là nguồn tuyệt vời cung cấp protein và các chất dinh dưỡng khác. Ăn thịt bò có thể giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu do thiếu sắt ở những người có nguy cơ mắc bệnh. Ảnh: BBC. Chất sắt trong thịt bò giúp cơ thể sản sinh ra hemoglobin, một loại protein giúp máu mang oxy từ phổi tới phần còn lại của cơ thể. Không tiêu thụ đủ sắt có thể khiến bạn có nguy cơ bị thiếu máu do thiếu sắt, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, bơ phờ, yếu ớt, tinh thần kém. Ảnh: BBC. Hơn nữa, thịt bò là nguồn cung cấp kẽm dồi dào mà cơ thể cần để chữa lành các mô bị tổn thương và hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh...Ảnh: Boldsky. Dù vậy, thịt bò cũng chứa nhiều cholesterol và chất béo bão hòa có thể gây tích tụ chất béo trong máu. Do vậy, bạn nên ăn một cách điều độ. Ngoài ra, khi đi chợ, bạn nên tránh mua những loại thịt bò kém chất lượng dưới dây để tránh rước bệnh cho cả nhà. Ảnh: Boldsky. 1. Miếng thịt bò không có độ đàn hồi khi bị ấn: Khi mua thịt bò, bạn hãy dùng 1 đầu ngón tay ấn nhẹ lên miếng thịt. Nếu bạn thấy miếng thịt bị lõm xuống mà không đàn hồi thì không nên mua, bởi khả năng nó đã bị ôi, để quá lâu. Ảnh: Boldsky. Ngoài ra, khi ấn ngón tay vào thịt không thấy dẻo, không có độ đàn hồi hoặc đàn hồi kém thì chứng tỏ miếng thịt bò đó có thể đã bị bơm nước. Thịt bò bơm nước có màu sắc không đều, không đỏ tươi tự nhiên, thịt bị rỉ dịch. Khi xắt thịt thì miếng thịt không dính dao, lúc nấu thì thịt co lại, chảy nhiều nước. Ảnh: Boldsky. 2. Miếng thịt bò đã bị chuyển sang màu đen: Miếng thịt bò có màu đen chứng tỏ thịt đã cũ, phơi bày lâu trong các quầy hàng mà không được bảo quản kỹ càng, cẩn thận. Tốt nhất bạn không nên mua loại thịt này dù có được giảm giá nhiều đến đâu vì chất lượng của chúng đã bị giảm rất nhiều, ăn vào có khi rước bệnh cho cả nhà. Ảnh: Boldsky. 3. Thịt bò có mùi hôi tanh khác thường: Nếu miếng thịt bò có mùi hôi tanh khác thường thì chứng tỏ nguồn gốc của miếng thịt xuất phát từ con bò đã bị bệnh hoặc để quá lâu. Ảnh: BBC. Để mua thịt bò ngon, bạn nên chọn hàng nào có thịt đỏ tươi (không phải đỏ sậm), khi ấn tay vào thịt có sự đàn hồi tốt, sờ vào thịt không lạnh. Ảnh: BBC.Thịt bò ngon thì miếng thịt khô mịn, thớ thịt nhỏ, có ánh màu sáng, sờ tay có độ dẻo dính. Khi thái, miếng thịt thường dính dao. Khi xào nấu, thịt sẽ nở ra. Ảnh: BBC. Mời độc giả xem thêm video: Món ăn ngon từ...úp nồi (Nguồn video: THĐT)

