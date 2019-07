Tận mục cuộc sống về đêm huyên náo ở Nhật Bản

Kabuchiko: Nằm phía đông ga JR Shinjuku, Kabuchiko là khu giải trí lớn nhất thủ đô Tokyo của Nhật Bản, sở hữu hàng loạt biển hiệu quảng cáo kinh doanh, phục vụ các hoạt động đêm khuya như quán bar, nhà hàng, cung điện, rạp chiếu phim... Tại đây, bạn có thể ghé thăm nhà hàng Robot nổi tiếng và các quán bar có chủ đề kỳ quái khác như The Lock Up. Ảnh: Pinterest. The Pit Inn: The Pit Inn là nơi mang đến cho bạn không gian âm nhạc lãng mạn, cổ điển với các thể loại truyền thống đến hiện đại. Tới đây, bạn có thể đắm chìm trong những bản nhạc Jazz nổi tiếng. Chương trình bắt đầu lúc 20h mỗi tối, được trình diễn bởi các nghệ sĩ địa phương và quốc tế. Ảnh: Arban. Studio Himawari: Karaoke là "món ăn" đêm được ưa chuộng ở thủ đô Tokyo. Tọa lạc trong khu vực Kabukicho, Shinjuku, Studio Himawari mang đến cho bạn cảm giác được một lần thử lầm ngôi sao nhạc rock. Điểm đến này sở hữu một sân khấu nhỏ cùng ban nhạc đánh guitar điện và thổi kèn saxophone... nhằm phục vụ yêu cầu của du khách. Thức ăn và rượu vang luôn phục vụ buổi hòa nhạc tới 7h hôm sau. Ảnh: Yelp, Timeout. Rạp chiếu phim Wald 9: Những người yêu thích điện ảnh sẽ rất vui mừng khi biết rạp chiếu phim Wald 9 ở Shinjuku vẫn chiếu vào nửa đêm. Nơi đây được cho là rạp chiếu lớn nhất tại Nhật Bản, phục vụ các bộ phim mới trong nước và bom tấn Hollywood. Chỗ ngồi thoải mái và công nghệ trình chiếu kỹ thuật số đảm bảo rằng người xem phim sẽ có trải nghiệm xem thú vị nhất. Ảnh: Go Nagai World. Omoide Yokocho: Omoide Yokocho là địa điểm để bạn khám phá những cửa hàng đặc sắc ở Tokyo. Con hẻm chật hẹp này đầy ắp những quán nhậu nhỏ xíu, thường được người dân địa phương lui tới sau ngày dài làm việc. Nếu thắc mắc Tokyo từng trông như thế nào trước Thế chiến 2, con phố nhỏ này sẽ cho bạn biết chi tiết. Ảnh: Postcardsfromchristine, Strykerhype. Golden Gai: Tương tự Omoide Yokocho, Golden Gai là nơi để tránh xa cuộc sống hiện đại của thành phố, nổi tiếng với kiến trúc độc đáo và cuộc sống về đêm nhộn nhịp. Khu phố này bao gồm 6 con hẻm và khoảng 200 quán bar với không gian phần lớn chật hẹp, có thể ngồi dưới 10 người. Việc chụp ảnh và quay video trên đường phố đều bị cấm tại đây. Ảnh: Gogonihon. Don Quijote: Don Quijote là điểm đến mua sắm độc đáo ở Nhật Bản. Nơi đây được thiết kế để trở thành một cửa hàng bán nhiều loại sản phẩm khác nhau với chất lượng tốt, giá rẻ. Hơn 160 chi nhánh Don Quijote trên khắp Nhật Bản. Tuy nhiên, chi nhánh ở Shinjuku đặc biệt vì mở cửa 24/7. Trong trường hợp cần mua sắm vào giữa đêm, cửa hàng này là vị cứu tinh của bạn. Ảnh: Matcha, Michimomo. Tòa nhà chính quyền thành phố Tokyo: Shinjuku là nơi bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Tokyo về đêm miễn phí. Tòa nhà chính quyền Tokyo, còn được gọi tắt Tochou, là nơi sở hữu quán cà phê trên cao để bạn có thể vừa nhâm nhi đồ uống vừa ngắm cảnh thành phố lên đèn lung linh. Ảnh: Moonlightt. New York Bar: Tọa lạc ở tầng 52 trên cùng của khách sạn Park Hyatt, New York Bar sẽ mang đến cho bạn tầm nhìn toàn thành phố ngoạn mục, những ly đồ uống cao cấp trong không gian ấm cúng và buổi biểu diễn nhạc jazz trực tiếp lãng mạn. Giá đồ uống ở đây không rẻ, dao động từ 50-100 USD. Ảnh: Forbes. Shinjuku Copa Bowl: Chơi bowling suốt đêm tại Shinjuku Copa Bowl sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của bạn và bạn bè khi tới Nhật Bản. Địa điểm giải trí này phục vụ du khách suốt đêm. Với không gian sôi động của những bản nhạc, ánh sáng đèn nháy lung linh, bạn sẽ có cảm giác như đang lạc vào một bữa tiệc thâu đêm vui vẻ. Nếu nhóm của bạn là hội "cú đêm" tràn đầy năng lượng, trò chơi này sẽ giúp mọi người hoạt động liên tục cho đến lúc bình minh. Ảnh: Wattpad. *) Title do Kiến Thức biên tập lại Mời độc giả xem thêm video: Du lịch phóng xạ ở Nhật Bản (Nguồn: VTC1)

