Sự thật kinh ngạc về cuộc sống ở Công quốc Monaco

Với diện tích chỉ vỏn vẹn gần 2km2 và dân số 38.300 người, Công quốc Monaco là một trong những nước có mật độ dân số cao nhất thế giới. (Nguồn ảnh: Business Insider) Đất nước Monaco còn nhỏ hơn cả Công viên trung tâm ở thành phố New York, Mỹ. Công quốc Monaco được biết đến là "sân chơi của những tỷ phú". Theo Business Insider, có tới 12.261 triệu phú ở đất nước này. Business Insider cho biết thêm, hơn 32% dân số nước này là triệu phú. Như vậy, cứ trong số 3 người ở Monaco thì gần 1 người là triệu phú. Giá nhà trung bình ở Monaco là 4.560 USD/0,09 m2, cao hơn cả ở New York hay Hong Kong. Năm 2017, giá nhà bán lại trung bình ở Monaco là hơn 5 triệu USD. Monaco khẳng định là một trong những nước an toàn nhất thế giới, với hệ thống camera an ninh giám sát được lắp đặt toàn nước này. Mặc dù Monaco tập trung nhiều casino nhưng người dân ở nước này lại bị cấm đánh bạc. GDP bình quân đầu người của Monaco là 165.420 USD, cao thứ hai trên thế giới. Đây là một trong 4 nước có GDP bình quân đầu người cao hơn 100.000 USD. 3 nước còn lại là Liechtenstein, Luxembourg và Bermuda. Hơn 75% dân số Monaco được sinh tại nước ngoài. Monaco là nước có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới: 85,8 tuổi. Theo CIA Worll Factbook, không có người dân Monaco nào sống dưới mức nghèo đói. Monaco sở hữu Avenue Princesse Grace - một trong những con phố đắt đỏ nhất thế giới. Năm 2008, trang Wealth Bullletin còn xếp Avenue Princesse Grace là con phố đắt nhất thế giới. Và phố Avenue Princesse Grace được đặt tên theo Grace Kelly - nữ diễn viên Hollywood người Mỹ đã kết hôn với Thái tử Rainier II và được ban tước hiệu Công nương Monaco. Sau khi kết hôn, bà từ bỏ nghề diễn và tập trung vào các hoạt động từ thiện. Tuy nhiê, bà qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở Monaco khi mới 52 tuổi. Mời độc giả xem thêm video: Quốc gia duy nhất trên thế giới không sợ dịch bệnh từ muỗi (Nguồn: VTC14)

Với diện tích chỉ vỏn vẹn gần 2km2 và dân số 38.300 người, Công quốc Monaco là một trong những nước có mật độ dân số cao nhất thế giới. (Nguồn ảnh: Business Insider) Đất nước Monaco còn nhỏ hơn cả Công viên trung tâm ở thành phố New York, Mỹ. Công quốc Monaco được biết đến là "sân chơi của những tỷ phú". Theo Business Insider, có tới 12.261 triệu phú ở đất nước này. Business Insider cho biết thêm, hơn 32% dân số nước này là triệu phú. Như vậy, cứ trong số 3 người ở Monaco thì gần 1 người là triệu phú. Giá nhà trung bình ở Monaco là 4.560 USD/0,09 m2, cao hơn cả ở New York hay Hong Kong. Năm 2017, giá nhà bán lại trung bình ở Monaco là hơn 5 triệu USD. Monaco khẳng định là một trong những nước an toàn nhất thế giới , với hệ thống camera an ninh giám sát được lắp đặt toàn nước này. Mặc dù Monaco tập trung nhiều casino nhưng người dân ở nước này lại bị cấm đánh bạc. GDP bình quân đầu người của Monaco là 165.420 USD, cao thứ hai trên thế giới. Đây là một trong 4 nước có GDP bình quân đầu người cao hơn 100.000 USD. 3 nước còn lại là Liechtenstein, Luxembourg và Bermuda. Hơn 75% dân số Monaco được sinh tại nước ngoài. Monaco là nước có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới: 85,8 tuổi. Theo CIA Worll Factbook, không có người dân Monaco nào sống dưới mức nghèo đói. Monaco sở hữu Avenue Princesse Grace - một trong những con phố đắt đỏ nhất thế giới. Năm 2008, trang Wealth Bullletin còn xếp Avenue Princesse Grace là con phố đắt nhất thế giới. Và phố Avenue Princesse Grace được đặt tên theo Grace Kelly - nữ diễn viên Hollywood người Mỹ đã kết hôn với Thái tử Rainier II và được ban tước hiệu Công nương Monaco. Sau khi kết hôn, bà từ bỏ nghề diễn và tập trung vào các hoạt động từ thiện. Tuy nhiê, bà qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở Monaco khi mới 52 tuổi. Mời độc giả xem thêm video: Quốc gia duy nhất trên thế giới không sợ dịch bệnh từ muỗi (Nguồn: VTC14)