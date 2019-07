Sự thật giật mình trong "hòn đảo ấu dâm" của tỷ phú Mỹ

Đảo Little St. James được tỷ phú Epstein - người mới đây bị truy tố hai tội danh gồm cầm đầu đường dây mại dâm trẻ vị thành niên và lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên - mua cách đây khoảng 20 năm. Ảnh: AP. "Mọi người đều gọi đây là hòn đảo ấu dâm. Nó là góc tối của vùng đất này", New York Post dẫn lời Kevin Goodrich, một người lái tàu trên đảo St. Thomas, nói về đảo Little St. James nằm trong Quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Ảnh: Insider. Được biết, tỷ phú Epstein còn mua đảo Great St. James ở gần đó và thuê một số người trên đảo tới làm việc cho ông ta. Tuy nhiên, thông tin về những người làm thuê trên hòn đảo tư nhân của Epstein luôn được giữ kín. Ảnh: NYM. Theo lời kể của một số "nhân chứng", họ từng thấy nhiều cô gái trẻ, dường như mới ở tuổi vị thành niên, trong dinh thự trên đảo Little St. James rộng 3.500 m2 của tỷ phú Epstein. Ảnh: CC. "Khi ông ta ở trên đảo, mọi người chỉ biết làm việc", Goodrich nói và cho biết thêm Epstein sẽ tặng quà, máy móc cũ hay gỗ thừa cho công nhân làm việc trong dinh thự trên đảo. Ảnh: CC. Một công nhân từng làm việc trên đảo Little St. James kể anh từng nhìn thấy khá nhiều cô gái trẻ trong khu nhà của tỷ phú này. Ảnh: CC. Trong khi đó, ít nhất một cô gái khẳng định đã tham gia vào các bữa tiệc "thác loạn" và quan hệ tình dục với Epstein cùng với nhiều người khác trên hòn đảo. Ảnh: CC. "Ông ta không được chào đón ở đây", Spencer Consolvo, một cư dân trên đảo St. Thomas lân cận, nói. Ảnh: CC. Hiện tại, tỷ phú Mỹ Jeffrey Epstein đang bị bắt giữ để điều tra. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian 2002-2005, Epstein đã dụ dỗ các bé gái trong độ tuổi vị thành niên đến thăm các biệt thự của ông ta, sau đó trả cho các nạn nhân hàng trăm USD mỗi người để lạm dụng tình dục họ. Ảnh: NP. Tại tòa án New York ngày 8/7, Epstein không nhận tội và cho rằng các cô gái đều từ 18 tuổi trở lên và cuộc gặp gỡ là đồng thuận. Nếu bị kết tội, tỷ phú Mỹ này sẽ đối mặt án tù lên tới 45 năm. Ảnh: RS. Mời độc giả xem video về tỷ phú Epstein vừa bị bắt giữ (Nguồn: Youtube)

