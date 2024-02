Tên cướp ngân hàng ở Lâm Đồng đã bị bắt tại Bình Thuận

Đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1992, quê Hà Tĩnh, trú xã Tam Bố, H.Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) bị bắt chỉ sau 10 giờ gây án. Can phạm bị bắt khẩn cấp khi bỏ trốn đến H. Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận và bị di lý về Lâm Đồng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào chiều ngày 7/2, để thực hiện âm mưu cướp ngân hàng, Trung chuẩn bị rất công phu, Trung đến 1 ngân hàng ở H.Đức Trọng quan sát các hướng rồi rút súng, quăng ba lô, ép nhân viên ngân hàng rồi lấy đi số tiền hơn 3 tỷ đồng để trên bàn.

Nguyễn Thành Trung bị bắt giữ.

Khi bị bảo vệ và người dân phát hiện hô hoán, chặn bắt, Trung đã rút súng bắn trả rồi bỏ chạy theo hướng Quốc lộ 20. Rất may người bảo vệ này bị bắn sượt qua người và không bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng phối hợp tham gia truy xét nóng, bắt bằng được can phạm gây án.

Cảnh sát thu giữ ba lô tiền can phạm cướp được

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã dựng được chân dung đối tượng và tiến hành triển khai kế hoạch truy bắt can phạm.

Đến khoảng 1h ngày 8/2, sau gần 10h truy xét, Công an đã bắt giữ thủ phạm gây án và thu hồi toàn bộ tang vật vụ án. Khai với Công an, bước đầu Trung thừa nhận do làm ăn thua lỗ và cho biết ý định cướp ngân hàng xong sẽ trốn qua Campuchia.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, xử lý theo pháp luật.

