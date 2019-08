Thu nhập sếp lớn Nhà máy in tiền Quốc gia vừa báo lỗ 11 tỷ như thế nào?

(Kiến Thức) - Theo thông tin về chế độ lương, thưởng năm 2018 của Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2018, chủ tịch HĐTV Nguyễn Văn Toản hưởng thu nhập cao nhất, trung bình 47,3 triệu đồng/tháng.

Mới đây, Nhà máy in tiền Quốc gia đã công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2019 với mức lỗ ròng sau 6 tháng đầu năm là 11 tỷ đồng. Đây là lần hiếm hoi Nhà máy In tiền Quốc gia báo lỗ.

Hé lộ thu nhập Chủ tịch Nhà máy In tiền Quốc gia

Chủ tịch HĐTV Nhà máy In tiền Quốc gia hiện tại là ông Nguyễn Văn Toản. Còn vị trí Tổng giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia do ông Trần Văn Tiến nắm giữ.

Thu nhập sếp lớn của Nhà máy In tiền Quốc gia lên tới vài chục triệu đồng. Ảnh minh họa.

Thông tin về chế độ lương, thưởng năm 2018 của Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2018 cho thấy chủ tịch HĐTV Nguyễn Văn Toản hưởng thu nhập cao nhất, trung bình 47,3 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, tổng giám đốc Trần Văn Tiến có thu nhập bình quân mỗi tháng 45,8 triệu đồng.

3 thành viên HĐTV, 3 phó tổng giám đốc và một kiểm soát viên chuyên trách của nhà máy đều có mức thu nhập 41,2 triệu đồng/tháng. Trưởng ban kiểm soát hưởng thu nhập 42,7 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập quản lý chuyên trách thấp nhất tại nhà máy là 38,1 triệu đồng/tháng của kế toán trưởng. Riêng kiểm soát viên không chuyên trách có thu nhập 11 triệu đồng/tháng.

12 người quản lý của Nhà máy In tiền Quốc gia hưởng thu nhập bình quân năm 2018 là 39,5 triệu đồng/tháng, tăng thêm 3,3 triệu đồng/tháng so với năm 2017.

Video: Đột nhập nhà máy in tiền saovpop. Nguồn: Youtube.

Vì sao Nhà máy In tiền Quốc gia thua lỗ khủng?

Theo Báo Lao động, nguyên nhân khiến kết quả kinh doanh của Nhà máy In tiền Quốc gia giảm sút là do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng. Dù chi phí tài chính có giảm nhưng doanh thu từ hoạt động tài chính của nhà máy lại giảm mạnh hơn.

Theo NDH, Nhà máy In tiền Quốc giá cho biết, kết quả chênh lệch thu chi giữa kỳ lỗ 11,2 tỷ đồng chỉ là số liệu tạm tính, không thể hiện đầy đủ tình hình hoạt động của nhà máy.

Là doanh nghiệp sản xuất cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, nhà máy thực hiện cơ chế quyết toán giá với Nhà nước nên toàn bộ các chi phí sản xuất có liên quan được tập hợp, trình Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính duyệt quyết toán giá sau khi kết thúc năm tài chính.

Số lượng, doanh thu và chi phí từ hoạt động in đúc tiền của nhà máy là hoàn toàn phụ thuộc vào cung cầu tiền mặt trong nền kinh tế, việc điều hành chính sách tiền tệ và theo đúng kế hoạch do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao.