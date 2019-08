Tập đoàn FLC khởi công Đô thị Đại học quy mô hơn 700 ha tại Quảng Ninh

Tham dự buổi lễ có ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên BCH trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Hoàng Anh, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; ông Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC cùng các lãnh đạo trung ương, địa phương và đại diện lãnh đạo Tập đoàn FLC.

“Đào tạo toàn diện” theo chất lượng quốc tế

Hoạt động theo mô hình đào tạo tư thục không vì lợi nhuận, Trường Đại học FLC được Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt chủ trương thành lập vào ngày 3/6/2019.

Với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, trường được xây dựng tại Khu đô thị Đại học FLC Quảng Ninh tại phường Hà Lầm và phường Hà Trung, thành phố Hạ Long. Đây là một tổ hợp hoàn chỉnh với diện tích dự kiến hơn 700 ha, được kiến tạo để trở thành mô hình đầu tiên đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, kết nối trực tiếp hệ sinh thái đô thị thông minh, quần thể nghỉ dưỡng cao cấp của Tập đoàn FLC đang hoạt động.

Điểm nhấn độc đáo và khác biệt của mô hình là lấy trường Đại học FLC làm hạt nhân trung tâm. Các khu nghỉ dưỡng cao cấp, đô thị thông minh, khu thương mại dịch vụ... với các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, cung ứng dịch vụ sẽ đóng vai trò như những vệ tinh phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, học tập và huấn luyện nghề nghiệp của học viên.

Thông qua sự liên kết chặt chẽ giữa trường học và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, mô hình này được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng “sinh viên ra trường phải đào tạo lại về kỹ năng” đang là một trong những thách thức lớn của giáo dục Việt Nam.



Với định hướng đào tạo đa ngành, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực mũi nhọn là Du lịch, Hàng không và Công nghệ cao trong giai đoạn đầu, Đại học FLC dự kiến quy mô đào tạo 600 sinh viên trong mùa tuyển sinh đầu tiên vào cuối năm 2020, và tăng lên 6.100 sinh viên vào năm 2024, 20.000 sinh viên vào năm 2035.

Đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm của Tập đoàn FLC trong việc triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm tại Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng một cơ sở giáo dục tiêu chuẩn quốc tế như Trường Đại học FLC sau khi đi vào vận hành sẽ là bước tiến mới cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ của tỉnh Quảng Ninh mà còn của cả đất nước.

“Với ý nghĩa là công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh, Quảng Ninh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai thực hiện, đi vào hoạt động theo đúng nội dung và tiến độ đặt ra”, ông Thắng nhấn mạnh.

Mô hình đại học tư thục không vì lợi nhuận

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết Đại học FLC đã có định hướng chuẩn xác khi tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực, ngành nghề mang tính trọng điểm, là động lực của sự tăng trưởng hiện nay như du lịch, hàng không, công nghệ cao.

“Chúng ta có nhiều trường tư thục nhưng có rất ít trường đáp ứng được về quy mô, chất lượng. Trong khi đó với mô hình đô thị đại học, cần phải tạo ra một hệ sinh thái đủ lớn để sinh viên không chỉ học tập, nghiên cứu mà còn định hướng nghề nghiệp tương lai”, Bộ trưởng nhấn mạnh và cho rằng tỉnh Quảng Ninh cùng Tập đoàn FLC đã thực hiện rất tốt mô hình này khi biến một vùng khai thác than cũ trở thành một đô thị đại học, giáo dục xanh, kết nối với các ngành nghề khác như du lịch, hàng không, có thể nói là một điểm đến văn hoá đặc thù, tiêu biểu của Quảng Ninh.

“Với tầm nhìn là một trung tâm đổi mới sáng tạo, một trung tâm đào tạo tiên tiến theo các chuẩn mực quốc tế, chúng tôi đánh giá cao định hướng của Đại học FLC và sẽ tiếp tục hỗ trợ để trường sớm đi vào hoạt động, trở thành điểm sáng trong các trường đại học của Việt Nam”, Bộ trưởng kỳ vọng.

Bên cạnh ưu điểm vượt trội về phương pháp đào tạo, Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC cho biết, Đại học FLC hoạt động theo mô hình đại học tư thục không vì lợi nhuận.100% lợi nhuận thu được của trường sẽ được tái đầu tư nhằm phát triển hệ thống, nâng cấp cơ sở vật chất, chuyển giao công nghệ cũng như hợp tác quốc tế... Mô hình này chính là sự cam kết của Tập đoàn FLC đối với chiến lược đầu tư lâu dài và bền vững trong lĩnh vực giáo dục.

“Với sự tuyển chọn kỹ lưỡng từ đầu vào cùng phương pháp và chương trình giảng dạy tuân theo các chuẩn mực quốc tế, 100% sinh viên sau khi ra trường sẽ có cơ hội việc làm tốt nhất không chỉ tại hệ sinh thái của Tập đoàn FLC mà còn tại các doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong nước và quốc tế”, bà Hương Trần Kiều Dung khẳng định.

Hợp tác quốc tế





Trongkhuôn khổ lễ khởi công, nhiều thỏa thuận, ghi nhớ hợp tác về phát triển giáo dục giữa Tập đoàn FLC và các cơ sở đào tạo hàng đầu trong nước và quốc tế đồng thời diễn ra gồm: Nhận văn bản cam kết đầu tư từ Đại học RMIT Australia; Ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Tư pháp và Đại học West of England, Bristol, Anh – một trong những trường đào tạo đại học và sau đại học uy tín bậc nhất nước Anh.

“FLC là một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu của Việt Nam với sự phát triển vượt trội trong những năm qua. Việc thành lập Đại học FLC có thể xem là bước tiến mạnh mẽ của doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục. Dự án tiên phong này không những là nền tảng hỗ trợ cho những ưu tiên trong định hướng phát triển của tập đoàn nói riêng, mà đồng thời còn trang bị cho lực lượng lao động trẻ tâm thế sẵn sàng nắm bắt và thực hiện tốt vai trò của họ trong sự phát triển của đất nước”, Giáo sư Ray Priest, Giám Đốc Quan Hệ Quốc Tế khu vực Châu Á Thái Bình Dương – Đại Học The West of England nhận định và cho hay, Đại học FLC và Đại học West of England sẽ cùng bắt tay để kiến tạo môi trường giáo dục tốt nhất, nơi sinh viên sẽ luôn là trung tâm và được đặt lên hàng đầu.

Trước đó, ngày 28/7, Tập đoàn FLC đã khởi công xây dựng Viện đào tạo hàng không Bam-boo Airways tại Bình Định, cơ sở quy mô lớn đầu tiên được triển khai trong chuỗi các cơ sở đào tạo về hàng không mà FLC đang lên kế hoạch đầu tư tại nhiều tỉnh, thành cả nước. Sự kiện Đại học FLC khởi công hôm nay tiếp tục cụ thể hóa chiến lược cũng như quyết tâm đầu tư của Tập đoàn FLC vào một trong những lĩnh vực quan trọng hàng đầu đối với phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.