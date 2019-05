Tập đoàn BRG triển khai dự án Sanrio Hello Kitty World Hanoi by BRG

(Kiến Thức) - Tập đoàn BRG đã công bố triển khai dự án Sanrio Hello Kitty World Hanoi by BRG dưới sự chứng kiến và tham dự của các Bộ, Ban, Ngành cùng các cấp chính quyền địa phương của Hà Nội.

Sanrio Hello Kitty World Hanoi by BRG sẽ là Tổ hợp vui chơi giải trí đầu tiên mang thương hiệu của Sanrio tại Đông Nam Á. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành vào năm 2021 để kịp chào mừng nhiều sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước như Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII, SEA Games 31…



Lễ công bố triển khai dự án Sanrio Hello Kitty World Hà Nội.

Tọa lạc 151-153 Yên Phụ (Hà Nội), ngay sát Hồ Tây lộng gió, Tổ hợp vui chơi giải trí Sanrio Hello Kitty World Hanoi by BRG có diện tích gần 30.000m2 do Tập đoàn BRG đầu tư và phát triển, hợp tác với Sanrio Nhật Bản - công ty sở hữu thương hiệu Hello Kitty. Hello Kitty – với hình ảnh đeo nơ dễ thương - được ra mắt từ năm 1974 đã chinh phục hàng triệu triệu trái tim người hâm mộ ở mọi lứa tuổi và trở thành biểu tượng xuất hiện trên rất nhiều sản phẩm đa dạng, từ đồ dùng học tập, phụ kiện thời trang, điện thoại di động, các mặt hàng cao cấp cho tới các công viên chủ đề. Ngoài nhân vật Hello Kitty, hàng loạt các nhân vật khác được cả bé trai và bé gái yêu thích như My Melody, PomPomPurin, Cinnamoroll, Bad Badtz-Maru, Kerokerokeroppi, Gudetama… dự kiến cũng sẽ xuất hiện tại Tổ hợp vui chơi giải trí Sanrio Hello Kitty World Hanoi by BRG. Trong không gian rộng với nhiều trò chơi hấp dẫn, Sanrio Hello Kitty World Hanoi by BRG sẽ như một thế giới hoạt họa đầy màu sắc, đem đến niềm vui, kích thích trí tưởng tượng, khám phá… cùng những trải nghiệm khó quên cho các bạn nhỏ.

Chia sẻ về dự án Tổ hợp vui chơi giải trí Sanrio Hello Kitty World Hanoi by BRG, Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG cho biết, noi gương Bác Hồ kính yêu luôn dành tình cảm vô bờ cho các cháu thiếu nhi, thực hiện căn dặn của Người cố gắng cho các em “được no ấm, được vui chơi, được học hành, được sung sướng”, đã từ lâu, Tập đoàn BRG mong muốn có một công trình tầm cỡ dành cho trẻ em Việt Nam. Nhìn ra xung quanh, các nước trong khu vực như: Nhật Bản, Singapore, Thái Lan hay Hồng Kông đều có những công viên giải trí đẳng cấp vô cùng hấp dẫn cho trẻ em nước họ cũng như khách du lịch, tại sao chúng ta lại không có? Sau khi tham khảo các mô hình công viên giải trí cũng như công viên chủ đề trên thế giới, Tập đoàn BRG đã bắt tay hợp tác với Sanrio Nhật Bản để đưa các nhân vật hoạt hình hấp dẫn do Sanrio sở hữu về Việt Nam. Không lâu nữa, khi dự án hoàn thành, trẻ em Việt Nam cũng như khách du lịch sẽ được vui chơi thỏa thích ở tổ hợp vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế ngay tại Việt Nam.



Bà Yuko Tsuji, Tổng Giám đốc điều hành Sanrio châu Á chia sẻ, các nhân vật ngộ nghĩnh như Hello Kitty, My Melody, Pompompurin, Cinnamoroll, Bad Badtz-Maru, Kerokerokeroppi… đã và đang mang đến niềm vui, tình bạn và hạnh phúc cho mọi người trên toàn thế giới. Chúng tôi rất vui khi tiếp tục được đưa các nhân vật thân yêu của chúng tôi đến đất nước xinh đẹp Việt Nam, thông qua đối tác BRG. Tổ hợp vui chơi giải trí với các nhân vật của Sanrio tại Việt Nam chắc chắn sẽ là món quà đặc biệt và ý nghĩa đúng theo triết lý “Món quà nhỏ, nụ cười lớn” mà chúng tôi theo đuổi kể từ năm 1960 đến nay.

Sanrio Hello Kitty World Hanoi by BRG không chỉ hấp dẫn bởi có các nhân vật ngộ nghĩnh. Đến đây, trẻ em và du khách còn có cơ hội tận hưởng các sản phẩm, dịch vụ giải trí cao cấp từ Tập đoàn BRG theo tiêu chuẩn quốc tế của Sanrio. Các hạng mục giải trí của công viên rất đa dạng, bao gồm: các trò chơi giải trí, điểm tham quan, chương trình diễu hành, nhà hát... Ở mỗi khu đều có vô vàn trò chơi hấp dẫn chờ các bé và du khách khám phá, trải nghiệm như: đi du thuyền trên Dòng sông tình bạn, bay trên khinh khí cầu Hello Kitty airship (trò chơi khinh khí cầu Hello Kitty đầu tiên trên thế giới), đi Tàu lượn siêu tốc xoay quanh Cây mơ ước, chơi xe đụng ở Thành phố ánh sáng Neontopia, hoặc thăm Khu rừng Monkichi kỳ thú. Những bé ưa thích nghệ thuật và sự sôi động có thể vào Nhà hát Hoàng gia để xem các chương trình kịch nghệ hấp dẫn với các nhân vật như bước ra từ thế giới cổ tích. Các bé thích trải nghiệm, ham học hỏi sẽ vô cùng thích thú khi được Học viện Hello Kitty đào tạo thành “đầu bếp nhí”, được tự tay nhào bột làm bánh và thưởng thức luôn… Ngoài ra, trong Tổ hợp vui chơi giải trí theo tiêu chuẩn quốc tế này còn có các Khu Kerokero cà phê, Khu ẩm thực Yummy, Nhà khách Kitty, Khu đồ lưu niệm với các nhân vật của Sanrio – là nơi các du khách, cha mẹ và các bé có thể dừng chân nghỉ ngơi trên mỗi chặng đường khám phá…

Tập đoàn BRG kỳ vọng, Công viên giải trí với các nhân vật của Sanrio sẽ là điểm vui chơi quen thuộc của trẻ em Việt Nam cũng như du khách khi đến thăm Hà Nội. Dự kiến khi Dự án hoàn thành sẽ đón khoảng 1 triệu lượt khách mỗi năm.

Tập đoàn BRG luôn đẩy mạnh hợp tác, trao đổi với các Tập đoàn quốc tế nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh của hai bên, đem đến các dịch vụ, sản phẩm tiện nghi và nâng tầm tiêu chuẩn cuộc sống. Vui chơi giải trí là một mảng trong các lĩnh vực phát triển của Tập đoàn nhằm mang lại những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống.