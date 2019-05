Sun Group đầu tư lớn cho “Vũ hội Ánh dương”, đưa nghệ thuật giải trí tại Bà Nà lên tầm cao mới

Show nghệ thuật quy tụ hơn 200 diễn viên, nghệ sĩ quốc tế tham gia biểu diễn. Ekip sáng tạo của “Vũ hội Ánh dương” đều là những gương mặt xuất sắc bậc nhất trong làng giải trí trong nước và quốc tế như: Tổng đạo diễn – “phù thủy sân khấu” Phạm Hoàng Nam, Giám đốc âm nhạc– nhạc sỹ nổi tiếng Huy Tuấn; Biên đạo chính Hani Abaza – từng làm biên đạo và biểu diễn ở Disney Land, Cirque Du Soleil, So You Think You Can Dance (Vietnam, Canada, Mỹ); Biên đạo Sabra Johnson – nhà vô địch So You Think You Can Dance (Mỹ); Chuyên gia sản xuất, quản lý và vận hành show Cara Volchoff; Nhà thiết kế thời trang Tom Trandt- Top 15 nhà thiết kế trẻ tài năng thế giới được vinh danh bởi tạp chí l-D 2019… và nhiều tên tuổi trẻ tài danh khác.

Theo hé lộ từ Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Nam, “Vũ hội Ánh dương” sẽ kể với khán giả câu chuyện về một Bà Nà Hills “siêu thực” có tên gọi Miền đất Ánh sáng. Kịch bản ly kỳ và ảo diệu của vũ hội được xây dựng dựa trên Sự tích Bánh Chưng Bánh Dày trong kho tàng truyện cổ Việt Nam. Tại miền đất ấy, mỗi năm vào tiết Hạ chí, Thần Mặt trời sẽ triệu tập thần dân từ mọi vùng đất trong vương quốc tới tham gia “Vũ hội Ánh dương” lớn nhất năm. Đây là dịp để các vùng đất trưng trổ những gì tinh hoa nhất, nhằm bày tỏ tình yêu với đất nước và giành được sự ưu ái từ Thần Mặt trời. Sau cuộc thi tài, “Vương miện Hướng Dương” sẽ được trao cho vùng đất có màn trình diễn đặc sắc nhất, trong thời hạn một năm, và lãnh chúa trị vì vùng đất đó sẽ được hưởng nhiều đặc ân hậu hĩnh.

Là show nghệ thuật quy mô lớn lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam, “Vũ hội Ánh dương” sẽ đưa khán giả, du khách vào cuộc phiêu lưu trong miên man hội hè sôi động của 7 xứ sở tại Miền đất Ánh sáng. Những màn vũ đạo công phu, những tiết mục biểu diễn độc đáo và hiệu ứng nghệ thuật đẳng cấp vốn chỉ thấy trong các show giải trí quốc tế đình đám không chỉ khiến du khách phấn khích, mà còn được kỳ vọng sẽ thay đổi góc nhìn của thế giới về nghệ thuật giải trí tại Việt Nam.

Bảy xứ sở của Miền đất Ánh sáng là bảy thế giới mầu sắc riêng và được khắc họa bằng những màn trình diễn nghệ thuật độc nhất vô nhị. Nếu Xứ sở Phép thuật khiến du khách tò mò, háo hức với những tiết mục ảo thuật ma mị thì Xứ sở Băng giá lại mang đến một mùa đông lãng mạn qua các tiết mục vũ đạo điệu nghệ trên băng tuyết. Trong khi đó, Xứ sở Hội hè mở ra một thế giới ngập tràn niềm vui, với những điệu nhảy Stomp tưng bừng, tiếng trống rộn rã… kéo khán giả hòa nhịp vào cuộc vui không khoảng cách…

Cùng với “Vũ hội Ánh Dương”, nhiều thương phẩm, ấn phẩm gắn liền với show nghệ thuật hấp dẫn này cũng sẽ khiến du khách bất ngờ. Bản đồ khám phá Bà Nà Hills nhuốm màu cổ kính, những kiosk, biển bảng… được thiết kế như dấu hiệu nhận diện của từng vùng đất, Bà Nà Hills sẽ như được “thay áo mới”, để trở thành một miền đất hoàn toàn khác biệt.

Chia sẻ về dự án, biên đạo chính Hani Abaza cho biết: “Tôi đã làm rất nhiều chương trình TV, các MV ca nhạc, các liveshow… nhưng đây là một thử thách hoàn toàn khác biệt bởi Bà Nà Hills là cả một thế giới. Tạo ra một thế giới chẳng bao giờ dễ cả. Nó là một thử thách lớn hơn, đòi hỏi nhiều tâm trí, công sức bỏ vào nó hơn. Tuy nhiên, chúng ta muốn vươn lên đẳng cấp quốc tế thì chúng ta cần phải tìm được một tiếng nói độc đáo theo cách quốc tế. Đó là một phần khó. Đó là điều tôi muốn mang đến cho Bà Nà Hills, cho Sun World thông qua ‘Vũ hội Ánh dương’”.

Trước khi “Vũ hội Ánh dương” được công diễn chính thức vào tháng 6/2019, ba minishow mang màu sắc và thông điệp của ba xứ sở đặc biệt nhất trong Miền đất Ánh sáng sẽ lần lượt ra mắt công chúng tại Bà Nà Hills từ tháng 5/2019, đúng dịp Bà Nà Hills diễn ra Lễ hội bia B’estival độc đáo, được ví như “Oktoberfest phiên bản Việt”.

Nói về lý do đầu tư cho show nghệ thuật quy mô này, ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cho biết: “Với mong muốn đưa những show nghệ thuật tầm cỡ thế giới về Việt Nam, chúng tôi đã không quản ngại đầu tư công sức và tiền của cho “Vũ hội Ánh dương”. Show diễn này không chỉ thực hiện lời hứa đổi mới không ngừng để đem đến những dịch vụ và trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho du khách tới Bà Nà Hills, mà còn là một khởi đầu cho công cuộc “khoác áo mới” cho Bà Nà, đưa khu du lịch này xứng tầm quốc tế”.

Sau “Vũ hội Ánh dương”, ông Đặng Minh Trường cho biết, hệ thống các Sun World trên cả nước của Tập đoàn Sun Group, từ Sun World Fansipan Legend tại Sa Pa, Sun World Halong Complex tại Hạ Long, Sun World Danang Wonders tại Đà Nẵng, Sun World Hon Thom Nature Park tại Nam Phú Quốc sẽ được làm mới đồng loạt bằng nhiều show nghệ thuật và ánh sáng, nhạc nước hấp dẫn, dự kiến lần lượt ra mắt trong năm 2019.

Show nghệ thuật được đầu tư quy mô, bài bản này cũng sẽ là bước ngoặt lớn đánh dấu 10 năm thành lập khu du lịch hàng đầu Việt Nam, khẳng định tầm vóc quốc tế của Bà Nà Hills và tầm nhìn của Sun Group, cũng như gia tăng sức hấp dẫn, khác biệt cho du lịch Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung đối với du khách trong và ngoài nước.