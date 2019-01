Những “trợ thủ” giúp bà nội trợ dẹp chuyện bếp núc, chơi Tết thảnh thơi

Bí quyết rảnh tay chơi Tết

Không còn khan hiếm hàng, Tết nay các mẹ, các chị thoải mái lựa chọn đủ loại thực phẩm từ tươi sống cho đến chế biến sẵn hay đặc sản các miền. Thế nhưng đến khi nhiều hàng quá lại có nỗi lo mới vì “hoa mắt” không biết nên mua gì, ở đâu và làm sao biết được đâu là đồ ngon, sạch cho gia đình.

Chọn nơi bán uy tín, mua vừa đủ ăn ngon là bí quyết của chị Mai (Gia Lâm, Hà Nội). Chị cho biết: “Ai cũng quảng cáo đồ mình bán là sạch nhưng gia đình mình cứ chọn cửa hàng to, thương hiệu uy tín để mua thôi. Hơn nữa, giờ các cửa hàng tiện lợi, siêu thị nhiều và gần ngay nhà, không cần phải mua sắm tích trữ nhiều nữa; thực phẩm lại được sơ chế sẵn tiện lợi….”

Các chị em tha hồ lựa chọn hàng nghìn sản phẩm tươi ngon, đảm bảo chất lượng cho dịp Tết tại VinMart & VinMart+

Ấn tượng nhất với chị em chính là các sản phẩm sơ chế và chế biến sẵn của nhãn hàng VinMart Cook thuộc hệ thống bán lẻ VinMart & VinMart+. Hướng tới đối tượng phục vụ là các gia đình trẻ, gia đình có con nhỏ và những người bận rộn không có thời gian nấu ăn, VinMart Cook mang tới đầy đủ các món ăn từ đơn giản đến cầu kỳ được tinh chế sẵn sàng với đầy đủ gia vị thơm ngon. Đặc biệt trong các dịp lễ, khi câu chuyện nấu nướng trở thành nỗi ám ảnh thì VinMart Cook với thế mạnh về sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian như cứu cánh cho các bà nội trợ, giúp các chị, các mẹ được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Các sản phẩm được chế biến, sơ chế sẵn của VinMart Cook giúp chị em tiết kiệm rất nhiều thời gian.



Một mâm cơm ấm cúng ngày Tết với những món ngon do VinMart Cook chế biến. Đón Tết Nguyên Đán năm nay, thấu hiểu áp lực ngày Tết của người phụ nữ, hệ thống bán lẻ VinMart & VinMart+ còn ra mắt thực đơn món ngon dành riêng cho ngày Tết do những đầu bếp chuyên nghiệp của VinMart Cook chế biến, đảm bảo chất lượng, phù hợp với văn hóa ẩm thực Tết của cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Các món ngon ngày Tết của VinMart Cook khá đa dạng và đều là những đặc sản quen thuộc với người Việt như bánh chưng truyền thống, bánh chưng nếp cẩm, bánh tét truyền thống, giò xào, cá trắm kho làng Vũ Đại, thịt heo nấu đông, tai heo ngâm dấm, nem rán, chân gà xả ớt, dưa hành, củ kiệu chua ngọt… Nguyên liệu chế biến được các đầu bếp VinMart Cook giàu kinh nghiệm tuyển chọn cẩn thận và kỹ lưỡng, đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt của hệ thống 36 phòng/trạm kiểm nghiệm VS ATTP, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng an tâm ăn ngon, đón Tết an lành.

Những món quà thay lời chúc An Khang

Người Việt Nam có câu “lời chào cao hơn mâm cỗ”. Tết đến là dịp con cháu mua quà biếu ông bà, thắp hương gia tiên hay tặng quà cảm ơn các đối tác đã hợp tác năm qua và cũng là lời chúc Tết An khang đến mọi nhà. Tết Kỷ Hợi này, VinMart &VinMart+ tung ra rất nhiều loại giỏ quà Tết phong phú, từ giỏ quà bánh kẹo truyền thống đến giỏ quà phong thuỷ độc đáo hay giỏ quà bao gồm những sản phẩm độc quyền của VinMart & VinMart+ với mức giá phù hợp. Tất cả đều được tuyển chọn kĩ lưỡng, kiểm nghiệm VS ATTP chặt chẽ, đảm bảo sức khoẻ người tiêu dùng.

VinMart &VinMart+ tung ra hơn 20 loại giỏ quà Tết phong phú về chủng loại cho khách hàng lựa chọn, tập trung vào các sản phẩm tự nhiên, tốt cho sức khỏe.

Giỏ quà phong thuỷ đại diện cho ngũ hành Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ được chăm chút tỉ mỉ, hoàn toàn thủ công, thống nhất về màu sắc có mức giá 899.000 đồng/giỏ. Trong khi đó, loại giỏ quà truyền thống có mức dao động từ thấp nhất 199.000 đồng đến mức cao nhất 1.299.000 đồng đáp ứng mọi nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Đặc biệt, tại VinMart & VinMart+ còn có giỏ quà Tết "Sum vầy" với mức giá 399.000 đồng, bao gồm các sản phẩm VinMart Good hàng tốt, giá tốt như cơm sấy, trái cây sấy, hạt nêm, snack rong biển…phù hợp với nhu cầu biếu tặng thông thường và các giỏ quà kết hợp sản phẩm VinMart Good, VinMart Home với một số thương hiệu khác, mang tới mức giá hợp lý chỉ từ 199.000 đồng.

Giỏ quà Tết "Sum vầy" với mức giá 399.000 đồng, bao gồm các sản phẩm VinMart Good.

Không còn phải gồng mình lo toan cỗ bàn, đau đầu chọn quà, Tết này chị em có thể thanh thơi sắm sửa áo quần du xuân nhờ sự trợ giúp của hơn 100 siêu thị VinMart và hơn 1.700 cửa hàng VinMart+ trên toàn quốc. Một ngày tết cổ truyền thực sự ý nghĩa là khi gia đình được bên nhau quây quần và chia sẻ thời khắc quan trọng nhất của năm để đón Tết an lành và năm mới An Khang, Thịnh Vượng.