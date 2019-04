MSB chính thức niêm yết vào quý 3/2019

Bứt phá năm 2018

Năm 2018 được xem là năm bản lề để MSB củng cố và tăng cường hoạt động trong mọi lĩnh vực để tạo đà mạnh mẽ cho toàn ngân hàng bước sang giai đoạn phát triển mới 2019 -2023. Theo báo cáo của Hội đồng Quản trị, năm qua, MSB đã đạt được những thành tựu đáng kể, vượt nhiều chỉ tiêu kinh doanh đã đặt ra.

Tính đến hết năm 2018, tổng tài sản của Ngân hàng đạt gần 138 nghìn tỷ đồng, tăng 23% so với cuối năm 2017, trong đó cho vay khách hàng với mức tăng vượt bậc đạt 135% so với năm trước, tổng tiền gửi của khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt mức tăng trưởng 112% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2018 còn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh của MSB về tổng thu nhập, tăng 45% so với năm 2017 và thu nhập lãi thuần tăng 81%, tổng thu phí thanh toán cũng đạt mức tăng trưởng mạnh 176% so với năm trước và tăng gấp 3 lần so với năm 2016. Kết quả là lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.053 tỷ đồng, bằng 6,4 lần năm 2017.

Nhiều chương trình, sản phẩm dịch vụ mang đến những tiện ích khác biệt ra mắt trong 2018 đã tạo nên sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô cho 2 mảng kinh doanh lõi của MSB đó là tăng trưởng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 36% và cho vay khách hàng cá nhân tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, số lượng khách hàng cũng vì vậy được gia tăng nhanh chóng trong năm qua. Tính đến thời điểm hiện nay, số lượng khách hàng cá nhân đạt hơn 1,8 triệu người, tăng 15%; số lượng khách hàng doanh nghiệp đạt gần 40.000 doanh nghiệp, tăng 5% so với cuối năm 2017.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, năm 2018 cũng là năm trọng điểm của MSB trong việc triển khai quản trị rủi ro theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Basel 2. Qua đó, ngân hàng đã triển khai thí điểm thành công các quy định của NHNN về tính toán tỷ lệ an toàn vốn (Thông tư 41) trên phạm vi toàn hệ thống. MSB đã trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt việc tuân thủ Thông tư trước hạn. Hệ số an toàn vốn CAR đạt mức 12,17% tại thời điểm 31.12.2018, cao hơn nhiều so với mức quy định 9% của NHNN. Hoạt động xử lý nợ cũng mang lại những kết quả tích cực. Thu hoàn nhập dự phòng của các khoản nợ đã xử lý từ trước tăng 393%. Tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát tốt ở mức 2,21%, dưới mức 3% theo quy định.

Với những nền tảng vững chắc, tạo bước đà mạnh mẽ cho sự phát triển của MSB trong thời gian tới, Hội đồng cổ đông nhất trí cao trong việc thông qua các tờ trình về chiến lược phát triển, mục tiêu kinh doanh năm 2019, hướng đến việc trở thành ngân hàng đáng tin cậy nhất, thấu hiểu khách hàng nhất và đạt lợi nhuận cao tại Việt Nam trong giai đoạn 2019 – 2023. Song song đó, toàn bộ phần lợi nhuận đạt được trong năm 2018 được thống nhất dùng để tái đầu tư thúc đẩy sự tăng tốc của MSB trong năm 2019 và các năm tiếp theo, góp phần tích cực cho sự thành công của sự kiện “chào sàn” vào quý 3 năm nay.

2019 - Chuyển đổi mạnh mẽ

Năm 2019 được kỳ vọng sẽ đem đến sự chuyển hóa toàn diện của MSB, tạo đà bứt phá cho Ngân hàng đạt đến những mục tiêu cao hơn và mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Sự chuyển đổi mạnh mẽ của MSB được khởi đầu ngay từ ngày 4/1/2019, MSB thay đổi nhận diện thương hiệu và tên viết tắt từ Maritime Bank sang MSB cùng hình ảnh logo mới thân thiện và năng động hơn. Cùng với sự hỗ trợ của Công ty tư vấn hàng đầu thế giới – McKinsey, với mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm, chiến lược kinh doanh mới của MSB trong giai đoạn 2019-2023 sẽ vận dụng tối đa sức mạnh công nghệ vào mọi hoạt động của ngân hàng, phát huy thế mạnh của quản lý rủi ro, cụ thể là áp dụng mạnh mẽ các mô hình rủi ro, nâng cao hiệu suất bán hàng, tối ưu hóa hiệu quả các kênh phân phối, và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp sáng tạo, coi trọng nhân tài.

Trên cơ sở những nền tảng đã được xây dựng trong những năm vừa qua, Hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua các mục tiêu tài chính 2019 cụ thể : Tổng tài sản tăng 11%, đạt mức 153 nghìn tỷ đồng; Vốn huy động tại thị trường 1 và trái phiếu huy động vốn tăng 22%; Dư nợ tín dụng tăng 35%; Lợi nhuận trước thuế thu nhập đạt 1.860 tỷ đồng, tăng 77%. Đặc biệt vốn điều lệ sẽ tăng thêm 9% lên 12.750 tỷ đồng và tỷ lệ chia lợi tức cổ phần dự kiến lên đến 10%.

Trong 2019 MSB sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực lớn đầu tư và triển khai mạnh hệ thống công nghệ để thực hiện mục tiêu số hóa trải nghiệm khác hàng. MSB mong muốn khách hàng đến giao dịch tại MSB mà không phải dùng đến giấy bút mà chỉ cần sử dụng vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt, … Nhiều dự án công nghệ được triển khai trong năm 2019 sẽ góp phần quan trọng trong việc số hóa các hoạt động vận hành, tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống, năng suất làm việc của từng CBNV và từ đó, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian chờ của khách hàng. Nhiều dịch vụ, sản phẩm mang hàm lượng công nghệ cao, sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ được MSB giới thiệu trong năm 2019 nhằm mang đến sự thuận tiện, nhanh chóng và trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng.

Với chiến lược phát triển ổn định và bài bản, Đại hội đồng cổ đông năm nay đã nhất trí cao với kế hoạch niêm yết cổ phiếu MSB tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM vào Quý 3/2019. Đây được xem là bước tiếp nối để đưa MSB lên tầm cao mới, mở rộng quy mô và minh bạch trong hoạt động, tạo niềm tin và mang giá trị gia tăng nhiều hơn nữa đến cho khách hàng, đối tác và các cổ đông.