Mách nước những trải nghiệm phải thử trong mùa pháo hoa Đà Nẵng

Thư giãn bên gia đình tại Premier Village Danang Resort

Nếu đi với gia đình hoặc nhóm bạn tới Đà Nẵng tháng 6 này để ngắm pháo hoa, “Khu nghỉ dưỡng biển sang trọng nhất thế giới dành cho gia đình năm 2018” bên bãi biển Mỹ An là một gợi ý lý tưởng.

Nằm gần trung tâm Đà Nẵng, khách nghỉ tại Premier Village Danang không chỉ được đắm mình trong không gian phóng khoáng, những con sóng biếc xanh, ẩm thực tươi ngon hấp dẫn và hàng loạt dịch vụ cao cấp, mà còn rất thuận tiện khi di chuyển vào thành phố để ngắm pháo hoa, khám phá phố phường Đà Nẵng ngày cuối tuần trong tưng bừng Carnival đường phố hay tới các điểm thăm quan lân cận.

Thăm Cầu Vàng và dự “Vũ hội Ánh dương” chất chưa từng có tại Bà Nà Hills

Đã tới Đà Nẵng, phải đến Cầu Vàng- Tác phẩm nghệ thuật nổi danh thế giới đã đưa cái tên Đà Nẵng vượt ra ngoài biên giới để trở thành điểm đến “hot” chưa từng thấy. “Dải lụa vàng vắt ngang mây núi” này có gì đặc biệt đến thế. Phải đến và bạn sẽ hiểu vì sao cả thế giới ngưỡng mộ cây cầu.

Tháng 6 năm nay, Sun World Ba Na Hills cũng sẽ đưa du khách vào mùa vũ hội đắm say với show nghệ thuật Vũ hội Ánh dương, quy tụ hơn 200 diễn viên, nghệ sĩ quốc tế tham gia biểu diễn và được dàn dựng bởi các tên tuổi tài danh trong nước và quốc tế như Tổng đạo diễn – “phù thủy sân khấu” Phạm Hoàng Nam, Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn; Biên đạo chính Hani Abaza – từng làm biên đạo và biểu diễn ở Disney Land, Cirque Du Soleil, So You Think You Can Dance (Vietnam, Canada, Mỹ); Biên đạo Sabra Johnson – nhà vô địch So You Think You Can Dance (Mỹ); Chuyên gia sản xuất, quản lý và vận hành show Cara Volchoff; Nhà thiết kế thời trang Tom Trandt- Top 15 nhà thiết kế trẻ tài năng thế giới được vinh danh bởi tạp chí l-D 2019…

Cùng với những cuộc vui không khoảng cách trong Lễ hội bia B’estival chuẩn phong cách Oktoberfest kéo dài từ 5/5 – 5/9, “Vũ hội Ánh dương” sẽ đưa du khách vào chuyến phiêu lưu kỳ thú qua 7 xứ sở tại Miền đất Ánh sáng. Những màn vũ đạo công phu, những tiết mục biểu diễn độc đáo và hiệu ứng nghệ thuật đẳng cấp vốn chỉ thấy trong các show giải trí quốc tế sẽ đem đến trải nghiệm nghệ thuật giải trí đẳng cấp ngay tại Đà Nẵng.

Vui chơi thả ga tại công viên giải trí Sun World Danang Wonders

Sau những màn pháo hoa mãn nhãn, chương trình nghệ thuật hoành tráng, những đêm say mê trong lễ hội đường phố tại tuyến phố Bạch Đằng, nhớ tới Sun World Danang Wonders để phiêu lưu trong những “hành trình giải trí” cực đã: Tháp rơi tự do Golden Sky Tower, Tàu lượn trên không Paradise Fall, Singapore Sling thuộc top đầu thế giới… cho tới thế giới vui chơi phong phú với hàng trăm trò chơi trong nhà của trẻ em.

Đây cũng là nơi liên tục diễn ra những show nghệ thuật sôi động có sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu showbiz Việt. Đặc biệt đêm Chung kết cuộc thi flashmob Sóng tuổi trẻ đang “làm mưa làm gió” trong giới trẻ Việt sẽ được tổ chức tại công viên vào tối 29/6.

Sun World Danang Wonders cũng vừa khai trương nhà hàng Thế giới buffet – Buffet World trong khuôn viên rộng 1000 m2, biến nơi đây thành địa chỉ ẩm thực chất và độc đáo bậc nhất Đà Nẵng. Mang tới hàng trăm món ngon từ nhiều quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản cho tới các món ăn Hong Kong, Malaysia và ẩm thực ba miền Việt Nam, Buffet World là gợi ý tuyệt vời cho các nhóm bạn và gia đình, công ty… muốn có một bữa tiệc gặp gỡ thân mật trong không gian nhà hàng sang trọng, rộng rãi, thoáng mát ngay trung tâm Đà Nẵng.

Ngắm pháo hoa từ Bar cao nhất Đà Nẵng

Ngoài khán đài pháo hoa bên bờ Đông sông Hàn, Sky36 tại tầng 35, 36, 37 khách sạn Novotel Danang Premier Han River Hotel là địa điểm lý tưởng để ngắm pháo hoa bung nở rực rỡ giữa màn đêm Đà Nẵng. Ngồi trên cao thưởng thức ly cocktail mát lạnh bên người thân, bạn bè giữa một bầu trời lấp lánh những vũ điệu của ánh sáng là trải nghiệm “phải thử” mùa Lễ hội pháo hoa này. Tại Sky36, bạn nhớ lựa chọn các gói ẩm thực đa dạng và đặt trước trên website www.sky36.vn để nhận được giảm giá 10%.

Hoặc nếu chọn nghỉ tại khách sạn Novotel Danang Premier Han River, bạn còn có thể chiêm ngưỡng pháo hoa từ … giường ngủ. Khách sạn có các chương trình ưu đãi đặc biệt cho khách nghỉ dịp Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2019, với các gói ẩm thực phong phú, giảm 15% giá niêm yết cho những khách hàng đầu tiên khi đặt trước ít nhất 14 ngày và thanh toán đầy đủ vào mỗi đêm thi DIFF 2019.

Du khách cũng có thể thưởng thức những bữa tối với ẩm thực Hong Kong hàng đầu tại nhà hàng Hải Cảng tại tầng 33-34 của khách sạn và ngắm pháo hoa rực rỡ bung nở ngay trước mắt, qua những ô cửa kính trong veo. Mùa DIFF 2019, nhà hàng mang tới chương trình khuyến mãi hấp dẫn, với các gói dịch vụ đặc biệt từ 1.200.000 – 2.500.000 VNĐ net/khách và ưu đãi 20% cho các khách hàng đặt đầu tiên mỗi đêm pháo hoa trên fanpage https://www.facebook.com/haicangdanangrestaurant