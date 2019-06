Lần đầu tổ chức lễ hội đua ngựa truyền thống vùng cao tại Fansipan

Từ cả thế kỷ trước, đua ngựa đã trở thànhlễ hội văn hóađặc trưng nơi vùng cao Tây Bắc.Sau một thời gian dài mai một, lễ hội đua ngựa đã được phục hồi những năm qua và trở thành một lý do để du khách tìm đến Tây Bắc, khi cuộc đua ngựa Bắc Hà được tổ chức.



Và kể từ tháng 6 năm nay, có thêm một lý nữa khiến bạn phải tới Tây Bắc, phải đến Fansipan, để chứng kiến một lễ hội đưa ngựa cũng không kém phần sôi động và thậm chí còn độc đáo hơn thế nữa bởi rất nhiều hoạt động bên lề, đó là giải đua “Vó ngựa trên mây” do Sun World Fansipan Legend tổ chức.

Chính thức diễn ra trong khung giờ từ 8h – 10h30, các ngày từ 21-23/6/2019, trên khuôn viên lối vàoGa đi cáp treo Fansipan, với tổng chiều dài đường đua là 1400m, “Vó ngựa trên mây” hứa hẹn sẽ là một giải đua vô cùng hấp dẫn, góp phần gia tăng trải nghiệm cho du khách đến Sun World Fansipan Legend dịp cuối tuần này.

Chia sẻ lý do tổ chức và đặt tên giải đua là “Vó ngựa trên mây”, ông Nguyễn Xuân Chiến – Giám đốc khu du lịch Sun World Fansipan Legend nói: “Tổ chức những lễ hội tái hiện và tôn vinh văn hóa truyền thống đặc trưng của vùng cao Tây Bắc đã nhiều năm nay được xác định làm một trong những nét độc đáo của Sun World Fansipan Legend. Mỗi mùa, chúng tôi lại có những lễ hội khác nhau, du khách luôn có lý do mới để tìm đến Fansipan nhiều lần trong đời.Với mong muốn lưu giữ và làm sống lại giải đua ngựa đã có từ nhiều thập kỷ trước tại Sa Pa, Tây Bắc… chúng tôi quyết định sẽ tổ chức một giải đua ngựa thường niên tại Sun World Fansipan Legend- nơi được du khách mệnh danh là “thành phố trên mây”. Và đó lý do mà chúng tôi đặt tên cho giải đua là ‘Vó ngựa trên mây’”.Bên cạnh những màn tranh tài nóng bỏng của các chú ngựa vùng cao,“Vó ngựa trên mây” còn thổi bừng không gian mùa hạ mát lạnh tại đỉnh cao Tây Bắc khi thêm vào cuộc đua nhiều hoạt động bên lề đặc sắc. Du khách sau khi thưởng thức cuộc đua có thể chụp hình check-in với những “tuấn mã vùng cao”. Thú vị hơn nữa là được thử cưỡi ngựa để tận hưởng cảm giác “chinh phục” đường đua trên lưng những chú ngựa miền Tây Bắc.