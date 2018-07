Khai trương bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng

Với tổng vốn đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng, Vinmec Hải Phòng được trang bị hệ thống trang thiết bị y khoa hiện đại hàng đầu thế giới cùng đội ngũ chuyên gia, bác sỹ chuyên môn cao, góp phần nâng cấp hạ tầng xã hội dân sinh cho khu vực Đông Bắc Bộ.

Vinmec Hải Phòng là bệnh viện thứ 7 trong Hệ thống Y tế Vinmec đi vào hoạt động, sau các cơ sở tại Hà Nội, Phú Quốc, Nha Trang, TP.HCM, Hạ Long và Đà Nẵng. Bệnh viện có tổng diện tích xây dựng gần 30 nghìn m2, gồm 8 tầng nổi, tầng hầm, với các chuyên khoa mũi nhọn như Sản, Nhi, Tim mạch, Nội tiêu hóa, Chấn thương Chỉnh hình, Tiết niệu, Chẩn đoán hình ảnh, Phục hồi chức năng…

Vinmec Hải Phòng (tọa lạc tại đường Võ Nguyên Giáp, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) là bệnh viện thứ 7 trong Hệ thống Y tế Vinmec đi vào hoạt động, sau các cơ sở tại Hà Nội, Phú Quốc, Nha Trang, TP.HCM, Hạ Long và Đà Nẵng.

Bệnh viện được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất cùng trang thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới, trong đó có những thiết bị lần đầu tiên xuất hiện tại Hải Phòng như máy cộng hưởng từ Signa Pioneer 3.0 Tesla hãng GE (Mỹ) MRI 3.0 Tesla công nghệ không tiếng ồn; Máy chụp cắt lớp vi tính (CT) 640 lát cắt cho phép chụp động mạch vành mà không cần thuốc giảm nhịp tim, đảm bảo an toàn và thuận tiện tối đa cho khách hàng... Đặc biệt, Vinmec Hải Phòng được trang bị phòng can thiệp tim mạch (Cathlab) với hệ thống chụp mạch máu can thiệp 2 bình diện DSA cho phép can thiệp các bệnh mạch vành chính xác, toàn diện.

Song song với các trang thiết bị hàng đầu thế giới, Vinmec Hải Phòng cũng đầu tư trọng điểm cho hệ thống phòng mổ đồng bộ, hiện đại bao gồm các phòng mổ tim, mổ chấn thương chỉnh hình, tiêu hóa và phòng mổ tổng quát, tích hợp nhiều trang thiết bị tiên tiến như: máy chạy tim phổi nhân tạo, máy hàn mạch cùng hệ thống máy phẫu thuật nội soi ổ bụng, sản phụ khoa/ tiết niệu độ phân giải cao. Trung tâm nội soi được trang bị hệ thống máy nội soi đại tràng, dạ dày, nội soi hô hấp tiêu chuẩn quốc tế tối đa hóa hiệu quả điều trị.

Vinmec Hải Phòng là bệnh viện đầu tiên tại Hải Phòng sở hữu Máy cộng hưởng từ Signa Pioneer 3.0 Tesla hãng GE (Mỹ) MRI công nghệ Silent, không tiếng ồn mang lại sự thoải mái và yên tâm cho người bệnh trong quá trình thăm khám.

Dù mới đi vào hoạt động, Vinmec Hải Phòng đã quy tụ được đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, cũng như đội ngũ điều dưỡng trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm. Bên cạnh uy tín, chuyên môn sẵn có, thông qua các chương trình hợp tác quốc tế trên toàn hệ thống y tế Vinmec, các bác sỹ, điều dưỡng tại Vinmec Hải Phòng sẽ liên tục được cập nhật kiến thức y tế mới nhất, bám sát với phát triển của y học thế giới.

Với các thiết bị đồng bộ của các hãng nổi tiếng trên thế giới, vận hành theo quy trình chuẩn của Bộ Y tế, Khoa Xét nghiệm Vinmec Hải Phòng sẽ cung cấp các xét nghiệm, nhanh chính xác, hỗ trợ tích cực bác sĩ điều trị hiệu quả.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup nhấn mạnh: “Cũng như các bệnh viện trên toàn hệ thống, Vinmec Hải Phòng sẽ hoạt động phi lợi nhuận, vì lợi ích cộng đồng nhằm mang lại dịch chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân. Đặc biệt, Vinmec Hải Phòng sẽ được vận hành ngay từ đầu theo các tiêu chuẩn quốc tế như JCI nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ ở mức cao nhất”.

Vinmec Hải Phòng là thành viên thứ 7 trong Hệ thống Y tế Vinmec, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế JCI nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ ở mức cao nhất.

Vinmec Hải Phòng đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố, giúp người dân không phải vượt tuyến hoặc ra nước ngoài chữa bệnh, cũng như góp phần mang lại sự an tâm cho du khách quốc tế đến thăm quan Hải Phòng nói riêng và khu vực Đông Bắc bộ nói chung./.

Hệ thống Y tế Vinmec được đầu tư và phát triển bởi Tập đoàn Vingroup – Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam. Sau 5 năm đi vào hoạt động, Vinmec trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Theo chiến lược phát triển tới năm 2020, Hệ thống Y tế Vinmec sẽ đưa vào vận hành chuỗi 10 bệnh viện trên khắp cả nước, thành lập trường Đại học Y Vinmec cùng chuỗi các Viện nghiên cứu y khoa trong nhiều lĩnh vực. Đến nay, Vinmec là hệ thống y tế tư nhân duy nhất tại Việt Nam có 2 bệnh viện đạt JCI - tiêu chuẩn an toàn bệnh viện khắt khe nhất thế giới. Tháng 9/2016, Hệ thống Y tế Vinmec chuyển sang hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận với mục tiêu đóng góp cho sự phát triển của ngành y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Việt Nam. Vinmec cũng là cơ sở y tế có nhiều đóng góp nổi bật cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo nhờ phẫu thuật miễn phí cho hàng ngàn ca bệnh trên cả nước. Thông tin tại www.vinmec.com