Hàng trăm chị em ngưỡng mộ khi nghe Quyền Linh chia sẻ bí quyết nấu ăn ngon

Ngày 13/12/2018, khuôn viên Khu du lịch Đầm Sen – TP.HCM khu vực cổng số 2 không còn một chỗ trống khi có hàng nghìn người tới tham gia chương trình “Từ ăn sạch đến sống xanh” do Hội liên hiệp phụ nữ TP.HCM phối hợp với hệ thống siêu thị VinMart & VinMart+ tổ chức với 2 hoạt động điểm nhấn là Hội thảo “Ăn sạch sống xanh” và Hội thi “Sạch tươi ngon, cùng con khôn lớn”.

Không khí tại công viên Đầm Sen đặc biệt sôi động vào buổi chiều khi Hội thi “Sạch tươi ngon, cùng con khôn lớn” diễn ra với 30 đội thi gia đình từ các quận huyện khác nhau trên địa bàn TP.HCM. Các đội trổ tài nấu ăn bằng nguồn thực phẩm an toàn được cung cấp từ VinMart & VinMart+. Trong đó, nam diễn viên Quyền Linh và nghệ sĩ Xuân Hương xuất hiện tại Hội thi với vai trò Ban giám khảo.

Không chỉ khiến Hội thi thêm sôi động bằng lối dẫn chương trình vô cùng thu hút, MC Quyền Linh còn làm hàng trăm chị em bất ngờ bởi kinh nghiệm nấu ăn không thua kém bất cứ bà nội trợ nào khi chia sẻ những bí kíp vào bếp như cách luộc rau cải sao cho giòn, ngon, cách om xương sao cho nước vừa trong vừa ngọt…

Bên cạnh Quyền Linh, nhiều “ông bố nội trợ” tại cuộc thi cũng khiến các mẹ phải ngưỡng mộ về tài nấu nướng.

Có đội thi cả gia đình tham gia, trong đó bố là đầu bếp chính, mẹ và con gái vào vai phụ bếp.

Đều là những đầu bếp không chuyên nhưng với chủ đề ““Sạch tươi ngon, cùng con khôn lớn”, các ông bố bà mẹ lại hoá thiên tài khi biến những loại rau, củ quả đơn giản thành những món ăn vô cùng hấp dẫn dành cho con, từ cây thông noel làm bằng bông cải xanh đến bông hoa hướng dương mặt cười làm từ xà lách, cà chua….

Kết thúc Hội thi, không chỉ những đội thắng cuộc nhận được giải thưởng lớn từ Ban tổ chức mà giá trị hơn cả là hàng nghìn người tham dự chuỗi dự kiện đã được trang bị thêm nhiều kiến thức, hiểu biết và cách thức lựa chọn thực phẩm an toàn để cùng lan toả, xây dựng phong cách tiêu dùng “Ăn sạch – Sống xanh” trong cộng đồng.

Trước đó, Hội thảo “Từ ăn sạch đến sống xanh” diễn ra trong buổi sáng đã thu hút chị em phụ nữ từ khắp 24 quận huyện của TP.HCM kéo đến xếp hàng đăng ký tham dự từ rất sớm.

“Từ ăn sạch đến sống xanh” có sự tham gia của nhiều diễn giả khách mời uy tín trong ngành như Bà Phạm Khánh Phong Lan – Trưởng ban Quản lý ATTP TP.HCM, bà Vũ Kim Hạnh – Chủ tịch Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cùng đại diện của Hội liên hiệp phụ nữ, Sở Công thương và Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM đã mang đến nhiều thông tin bổ ích về VSATTP, dinh dưỡng đúng cách, giúp những người tham dự, đặc biệt là phụ nữ, được trang bị thêm kiến thức để chủ động lựa chọn thực phẩm an toàn bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và gia đình.

Bên lề Hội thảo, người chơi còn được tham gia nhiều chương trình hoạt náo, game mini tại các khu trưng bày của VinMart & VinMart+, VinEco và các nhà cung cấp… với nhiều trải nghiệm thú vị. Trong ảnh là một người chơi hào hứng trả lời các câu hỏi về kiến thức ATTP.

Kết thúc Hội thảo buổi sáng, người tham dự may mắn nhận được nhiều phần quà giá trị khi trả lời đúng những câu hỏi về chủ đề “ăn sạch, sống xanh”, trong đó hấp dẫn nhất là chiếc điện thoại “made in Việt Nam” Vsmart Active 1+ do Tập đoàn Vingroup sản xuất.