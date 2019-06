Hàng trăm bạn nhỏ hào hứng Rung chuông vàng cùng Phan Anh Esheep

Thời tiết ngày thứ Bảy cuối tuần khá nắng nhưng điều này vẫn không ngăn cản các gia đình đưa con lên phố đi bộ Hồ Gươm vui chơi, giúp con thoát khỏi “ma lực” của những thiết bị thông minh như điện thoại, iPad, ti vi…

kết yêu thương 2019 do chương trình Vì tầm vóc Việt tổ chức và đăng ký cho con

Một góc hồ xanh mát gió giữa ngày hè nóng nực! Địa điểm check in ngoài trời đẹp nhất thành phố - nơi diễn ra sự kiện Vì trẻ thơ - Gắn kết yêu thương

Thử sức với màn kéo co hào hứng trong sự cổ vũ của người thân

Chuẩn bị rung chuông vàng giữa phố đi bộ

Cùng nhảy theo nhạc nào…

Đó là bởi các bạn nhỏ đến booth trải nghiệm của chương trình Vì Tầm Vóc Việt

lập tức được thử sức thi ai khỏe hơn với màn kéo co hào hứng, so tài so ai nhanh

hơn với màn thì Rung chuông vàng ngay giữa phố đi bộ. Các bạn nhỏ còn có màn

nhảy theo nhạc với các động tác nhí nhố vô cùng vui nhộn. Tất nhiên là không thể

thiếu những que kem TH IceCream mát lạnh, ngọt ngào tan trong miệng đã vô

cùng trong một ngày nắng.